Những ngày gần đây, cái tên Sĩ Thanh một lần nữa thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi xuất hiện trong một đoạn video nhảy theo nhạc với trang phục gợi cảm. Phong cách ăn mặc táo bạo của nữ ca sĩ khiến cộng đồng mạng tranh luận sôi nổi: người cho rằng cô quá hở hang, người lại nhận xét ở tuổi 37 mà vẫn giữ được vóc dáng như vậy là điều không dễ.

Thực tế, Sĩ Thanh vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ. Cô hoạt động trong nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, MC và từng tham gia nhiều chương trình giải trí. Trên mạng xã hội, nữ nghệ sĩ cũng xây dựng hình ảnh khá cá tính, thường xuyên chia sẻ các video nhảy, thời trang và phong cách sống.

Điều khiến nhiều người tò mò không chỉ là gu thời trang gợi cảm mà còn là vóc dáng săn chắc, vòng eo thon và làn da mịn màng của cô dù đã bước sang tuổi 40.

Theo chia sẻ của Sĩ Thanh, để duy trì ngoại hình như hiện tại, cô đã theo đuổi một lối sống khá kỷ luật trong nhiều năm.

Chế độ ăn chay giúp cơ thể nhẹ nhàng, ít tích mỡ

Một trong những thay đổi đáng chú ý trong lối sống của Sĩ Thanh là duy trì chế độ ăn chay. Chia sẻ trên truyền thông, nữ ca sĩ cho biết thực đơn hằng ngày của mình chủ yếu xoay quanh các loại rau củ và thực phẩm tự nhiên.

Trong bữa ăn, cô thường lựa chọn các món như bông cải xanh, bí đỏ, rau xanh, trái cây và các loại hạt. Những thực phẩm này giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, vừa giúp cơ thể nhẹ nhàng vừa hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Tuy vậy, Sĩ Thanh cũng cho biết cô không quá khắt khe với bản thân. Thỉnh thoảng nữ ca sĩ vẫn ăn mặn vài ngày trong tháng để cơ thể không bị áp lực hay thiếu hụt dinh dưỡng. Cách ăn uống linh hoạt này giúp cô duy trì chế độ ăn chay trong thời gian dài mà không cảm thấy gò bó.

Tập yoga nhiều năm giúp giữ vòng eo săn chắc

Bên cạnh chế độ ăn uống, yoga là thói quen tập luyện quan trọng nhất giúp Sĩ Thanh duy trì vóc dáng.

Nữ ca sĩ đã theo đuổi bộ môn này nhiều năm và thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện trên mạng xã hội. Theo cô, yoga không chỉ giúp cơ thể dẻo dai mà còn tăng sức mạnh vùng cơ bụng và lưng, từ đó giúp vòng eo săn chắc hơn.

Sau một thời gian dài luyện tập, cô nhận thấy cơ thể trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt và ít mệt mỏi hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Đây cũng là lý do vóc dáng của Sĩ Thanh vẫn gọn gàng dù lịch làm việc khá bận rộn.

Uống đủ nước và ăn nhiều rau xanh mỗi ngày

Ngoài việc tập luyện, Sĩ Thanh cũng chú ý đến những thói quen đơn giản nhưng có lợi cho sức khỏe. Nữ ca sĩ cho biết mình luôn cố gắng uống ít nhất khoảng 2 lít nước mỗi ngày. Theo cô, việc uống đủ nước giúp cơ thể trao đổi chất tốt hơn, đồng thời hỗ trợ làn da duy trì độ ẩm tự nhiên.

Song song với đó, chế độ ăn của cô luôn có nhiều rau xanh và trái cây. Những thực phẩm này cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa – các yếu tố quan trọng giúp da khỏe và hỗ trợ quá trình chống lão hóa.

Lịch sinh hoạt ổn định giúp cơ thể duy trì năng lượng

Một yếu tố khác giúp Sĩ Thanh giữ phong độ ở tuổi 40 là lịch sinh hoạt khá đều đặn.

Nữ ca sĩ thường dậy sớm vào buổi sáng để tập luyện và bắt đầu ngày mới. Buổi tối, cô cố gắng đi ngủ trước nửa đêm để cơ thể có đủ thời gian nghỉ ngơi.

Việc duy trì giấc ngủ ổn định giúp cơ thể phục hồi tốt hơn, đồng thời hạn chế tình trạng mệt mỏi hay căng thẳng kéo dài - những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến làn da và vóc dáng.

Khi vẻ ngoài trẻ trung là kết quả của lối sống kỷ luật

Vóc dáng gợi cảm của Sĩ Thanh đôi khi gây tranh cãi mỗi khi cô xuất hiện với trang phục táo bạo, nhưng ít ai phủ nhận rằng đằng sau hình ảnh ấy là một quá trình chăm sóc bản thân khá nghiêm túc.

Từ việc ăn uống lành mạnh, tập yoga nhiều năm cho đến duy trì lịch sinh hoạt ổn định, tất cả đều là những thói quen tưởng chừng đơn giản nhưng cần sự kiên trì lâu dài.

Và có lẽ chính sự kỷ luật đó là lý do khiến nhiều người phải thừa nhận: ở tuổi 37, Sĩ Thanh vẫn giữ được phong độ khiến không ít cô gái trẻ cũng phải bất ngờ.