Khi Piper Gilles bật khóc và nhảy lên vì hạnh phúc sau khi giành huy chương đồng nội dung khiêu vũ trên băng tại Thế vận hội Mùa đông Milan Cortina 2026, ít ai biết rằng phía sau khoảnh khắc vinh quang ấy là một hành trình đầy thử thách. Chỉ ba năm trước, nữ vận động viên người Canada từng nhận chẩn đoán ung thư buồng trứng ở tuổi 31.

Vận động viên giành huy chương đồng người Canada, Piper Gilles và Paul Poirier, ăn mừng sau lễ trao giải chung kết nội dung trượt băng nghệ thuật đôi - khiêu vũ tự do tại Thế vận hội mùa đông Milan Cortina vào ngày 11 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Wang Zhao/AFP qua Getty Images

Chiến thắng tại Olympic không chỉ là cột mốc trong sự nghiệp của Gilles mà còn là minh chứng cho nghị lực vượt qua bệnh tật và nỗi đau cá nhân.

Chẩn đoán ung thư đúng ngày sinh nhật

Theo chia sẻ của Gilles trong loạt phim tài liệu Netflix "Glitter & Gold: Ice Dancing", cô phát hiện mắc ung thư buồng trứng giai đoạn 1 vào ngày 16/1/2023, đúng vào sinh nhật 31 tuổi.

"Đó thực sự là một trải nghiệm rất đáng sợ", nữ vận động viên nhớ lại.

Trước khi đi khám, Gilles chỉ cảm thấy những triệu chứng khá mơ hồ như buồn nôn, đau giống đau bụng kinh - đặc biệt ở phía bên trái - và tình trạng mệt mỏi kéo dài. Ban đầu, cô không nghĩ đó là dấu hiệu của một bệnh lý nghiêm trọng.

Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy một u nang kích thước khoảng gần 9cm ở buồng trứng trái, kèm theo một khối u.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, ung thư buồng trứng thường có các triệu chứng không rõ ràng như: Chướng bụng; Nhanh no khi ăn; Đi tiểu thường xuyên; Thay đổi thói quen đại tiện.

Căn bệnh này hiếm gặp ở phụ nữ dưới 40 tuổi, và hiện cũng không có xét nghiệm sàng lọc định kỳ, khiến nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển.

May mắn cho Gilles, việc đi khám sớm giúp cô phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu.

Phẫu thuật và hành trình trở lại sân băng

Sau khi được chẩn đoán, Gilles nhanh chóng trải qua ca phẫu thuật để loại bỏ khối u. Cô cho biết mình may mắn khi không cần điều trị bổ sung như hóa trị.

Dù vậy, quá trình hồi phục không hề dễ dàng. Trong nhiều tuần sau phẫu thuật, việc di chuyển cũng khiến cô cảm thấy đau đớn.

Chỉ một tháng sau ca mổ, vào tháng 2/2023, Gilles bắt đầu quay trở lại sân băng.

"Tôi tăng dần cường độ tập luyện và phải đeo một chiếc đai nén bụng giống loại dành cho phụ nữ mang thai để giữ cơ thể ổn định", cô chia sẻ với tạp chí Toronto Life.

Dù đã quay lại luyện tập, nỗi lo ung thư tái phát vẫn luôn ám ảnh cô suốt thời gian dài. Phải mất khoảng hai năm rưỡi, nữ vận động viên mới cảm thấy mình thật sự trở lại trạng thái tốt nhất. Hiện tại, theo chia sẻ của cô trong bộ phim tài liệu, Gilles đang khỏe mạnh và không còn dấu hiệu ung thư.

"Tôi chiến đấu vì mẹ"

Hành trình vượt qua bệnh tật của Gilles càng trở nên đặc biệt khi trước đó cô đã mất mẹ vì ung thư não glioblastoma vào năm 2018. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Toronto Star, cô gọi mẹ là: "Người anh hùng của tôi, nguồn động lực của tôi, người chỉ trích lớn nhất nhưng cũng là người ủng hộ tôi nhiều nhất".

Chính ký ức về mẹ đã trở thành động lực giúp cô tiếp tục chiến đấu trong những ngày khó khăn nhất.

"Tôi chiến đấu vì mẹ", Gilles chia sẻ trong bộ phim tài liệu Netflix.

Cô cho biết sau khi trải qua bệnh tật, cách nhìn của mình về cuộc sống cũng thay đổi: "Mỗi ngày tôi có thể thức dậy và ra sân băng tập luyện đều là một điều may mắn, ngay cả khi rất khó khăn. Tôi biết ơn vì mình vẫn có cơ hội trải qua những thử thách đó, bởi vì lựa chọn còn lại còn tệ hơn rất nhiều".

Tấm huy chương của nghị lực

Tại Olympic Milan Cortina 2026, Gilles cùng bạn diễn Paul Poirier đã giành huy chương đồng nội dung khiêu vũ trên băng, cũng là tấm huy chương Olympic đầu tiên trong sự nghiệp của cả hai.

Sau màn thi đấu, nữ vận động viên 34 tuổi chia sẻ rằng hành trình của mình có thể là nguồn động viên cho những người đang trải qua giai đoạn khó khăn: Tôi nghĩ đây là minh chứng rằng dù bạn đang ở trong thời điểm tăm tối nào, về sức khỏe hay tinh thần, bạn vẫn có thể làm được những điều tưởng chừng rất khó. Chỉ cần bạn tiếp tục thức dậy mỗi ngày, tin vào bản thân và theo đuổi ước mơ, thì điều gì cũng có thể xảy ra.