4 thực phẩm kích thích mỡ nâu trong cơ thể, giúp đốt cháy calo để giảm cân

Giảm cân hoàn toàn không phải là một cuộc dạo chơi. Về mặt lý thuyết, muốn giảm cân thành công, bạn phải đảm bảo cả chuyện ăn uống lẫn tập luyện. Lựa chọn những thực phẩm lành mạnh có thể tạo ra những khác biệt trong nỗ lực giảm cân của bạn. Cụ thể, bạn có thể tăng khả năng đốt cháy calo của cơ thể bằng cách bổ sung một số thực phẩm có tác dụng kích hoạt "mỡ nâu" - một loại chất béo có tác dụng đốt cháy calo.

Mỡ nâu (tên tiếng Anh là Brown fat) còn được gọi là mô mỡ nâu, là một loại mỡ đặc biệt trong cơ thể được bật (kích hoạt) khi bạn bị lạnh. Chất béo nâu tạo ra nhiệt để giúp duy trì nhiệt độ cơ thể trong điều kiện lạnh. Chất béo nâu chứa nhiều ti thể hơn chất béo trắng. Các ty thể này là "động cơ" trong chất béo màu nâu giúp đốt cháy calo để tạo ra nhiệt.

Tại sao mỡ nâu (chất béo nâu) có tác dụng đốt cháy calo?

Theo một nghiên cứu năm 2014 do các nhà nghiên cứu của Viện Sức Khỏe Quốc Gia Hoa Kỳ (National Institutes of Health) thực hiện và được công bố trên tạp chí Diabetes, dành thời gian trong điều kiện nhiệt độ lạnh sẽ khiến mỡ nâu trong cơ thể hoạt động mạnh hơn, thậm chí có thể khiến bạn phát triển các tế bào mỡ nâu mới.

Các chuyên gia tại trường Y Harvard giải thích rằng: Chất béo nâu - còn được gọi là "mô mỡ nâu" có vai trò chính là tạo ra nhiệt để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Nó làm điều đó thông qua đốt cháy calo. Hành động đốt cháy calo này có thể thúc đẩy giảm cân. Theo nghiên cứu được công bố trên trang Frontiers in Physiology, một số hợp chất trong chế độ ăn uống có thể hỗ trợ kích hoạt chất béo nâu và mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Mỡ nâu được tìm thấy ở những vị trí nào?

Mỡ nâu được tìm thấy ở các vị trí khác nhau trên cơ thể. Có người thì ở vùng cổ và vai, nhưng không phải ai cũng có nó ở đó.

Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy mỡ nâu ở ngực và phía dưới của cột sống của một nhóm thanh niên khỏe mạnh.

Thực phẩm có tác dụng kích hoạt mỡ nâu

Chia sẻ trên trang Eat This, Not That!, Tammy Lakatos Shames, và Lyssie Lakatos, các chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký và là thành viên của Hội đồng Chuyên gia Y tế của tổ chức Nutrition Twins® (Mỹ) đã cung cấp kiến thức chuyên môn về các loại thực phẩm tốt nhất giúp kích thích mỡ nâu để giảm cân theo khoa học như sau:

1. Ớt cay

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng capsaicin, hợp chất tích cực trong ớt cay làm tăng quá trình đốt cháy chất béo và tiêu hao năng lượng, thậm chí có thể giúp đốt cháy mỡ bụng. Capsaicin dường như giúp kích thích chất béo nâu, một loại chất béo làm tăng sự trao đổi chất, thực sự kích thích đốt cháy chất béo.

Nếu bạn đang tìm cách kết hợp capsaicin trong bữa ăn của mình, các chuyên gia tại Nutrition Twins khuyên bạn nên rắc ớt cay vào các món ăn tùy theo khả năng ăn cay của mình.

2. Trà xanh

Trà xanh đã được chứng minh là giúp cơ thể đốt cháy nhiều chất béo và calo hơn nhờ có các hợp chất catechin, epigallocatechin-3-gallate (EGCG, caffein). Một số nghiên cứu cho thấy EGCG và caffein phối hợp với nhau sẽ kích hoạt quá trình đốt cháy chất béo.

Mặc dù cần nghiên cứu thêm nhưng một số nghiên cứu cho thấy trà xanh có vẻ làm tăng chất béo nâu (chất béo tốt giúp bạn giữ dáng). Điều tuyệt vời về trà xanh là chất chống oxy hóa của nó có thể giúp bạn ngăn ngừa tổn thương oxy hóa, giảm viêm và tránh bệnh tật.

3. Củ nghệ

Chuyên gia từ Nutrition Twins cho biết: Curcumin được tìm thấy trong chiết xuất của củ nghệ có vẻ là thành phần đầy hứa hẹn trong cuộc chiến chống béo phì. Nghiên cứu cho thấy rằng nó có thể giúp giảm cân và giảm mỡ trong cơ thể, thậm chí giúp giảm cả vòng eo và vòng hông.

Các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng chất curcumin làm tăng tiêu hao calo, sinh nhiệt và mỡ nâu. Điều quan trọng cần ghi nhớ là các nghiên cứu đã sử dụng curcumin liều rất cao vì nó thường không được hấp thụ tốt. Nếu bạn muốn dùng thực phẩm bổ sung từ nghệ, hãy hỏi ý kiến của các chuyên gia.

4. Axit béo Omega-3 có nguồn gốc từ cá

Nghiên cứu cho thấy axit béo omega-3 EPA và DHA có thể giúp hỗ trợ nỗ lực giảm cân của bạn. Tin tốt là nếu bạn không thích ăn các loại cá béo như cá hồi, thì có thể sử dụng các chất bổ sung Omega 3. Ngoài ra, ăn cá béo đã được chứng minh là làm giảm chất béo nội tạng (chất béo bao quanh bụng và các cơ quan của bạn) đồng thời tăng chất béo nâu để đốt cháy calo tốt hơn.

Ngoài ăn uống để tạo ra mỡ nâu nhằm đốt cháy chất béo tốt hơn, bạn cũng cần chú ý đến tập thể dục. Tập thể dục được các bác sĩ khuyến cáo để chống béo phì và giữ cho hệ thống tim mạch hoạt động khỏe mạnh. Các chuyên gia khuyến cáo, mỗi tuần bạn nên thực hiện được:

- 150 phút hoạt động vừa phải, chẳng hạn như đi bộ hoặc chơi tennis.

- 75 phút hoạt động mạnh, chẳng hạn như chạy bộ hoặc bơi.

Tập thể dục có rất nhiều lợi ích sức khỏe, bạn nên tập luyện bất kể có tạo ra nhiều mỡ nâu hay không.