4 thói quen uống nước giúp tăng tốc độ trao đổi chất của bạn sau 50 tuổi

Chuyên gia dinh dưỡng Molly Hembree giải thích: "Trao đổi chất là một tập hợp phức tạp của các quá trình sinh lý quyết định những thứ như nhiệt độ cơ thể, sự phát triển và sửa chữa tế bào, quản lý hormone, tiêu hóa thức ăn và tỷ lệ thức ăn bị đốt cháy".



Bà Amy Goodson - tác giả của The Sports Nutrition Playbook (Cẩm nang dinh dưỡng thể thao), cũng tin như vậy. "Không có bất cứ thứ gì (thức ăn hoặc đồ uống) có thể giúp tăng tốc độ trao đổi chất của bạn. Điều đó thực sự không chính xác về mặt khoa học. Tuy nhiên, có một số thứ có thể gián tiếp góp phần vào quá trình này".

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, có một số thói quen uống thể giúp ích cho quá trình trao đổi chất của bạn và góp phần giảm cân.

Uống nhiều nước

Uống nước đầy đủ là một cách tuyệt vời để giúp tăng tốc độ trao đổi chất sau 50 tuổi

Hembree cho rằng việc uống nước đầy đủ là một cách tuyệt vời để giúp tăng tốc độ trao đổi chất sau 50 tuổi.

"11,5 cốc mỗi ngày đối với phụ nữ và 15,5 cốc mỗi ngày đối với nam giới là tổng số khuyến nghị về chất lỏng tiêu thụ. Lời khuyên của tôi là ít nhất một nửa trong số này là nước 100%" - Hembree nói.

Nếu bạn muốn tăng thêm hương vị cho nước uống của mình, hãy thử uống nước chanh, điều này có thể giúp cải thiện tiêu hóa và thúc đẩy cảm giác no, giúp giảm cân.

Uống đồ uống có protein

Đồ uống làm từ sữa bò, sữa chua Hy Lạp hoặc bột protein, có thể giúp duy trì sự trao đổi chất của bạn ở mức cao cũng như hạn chế sự thèm ăn của bạn

Goodson nói: "Trong tất cả các chất dinh dưỡng đa lượng, protein chiếm nhiều năng lượng nhất để phân hủy và tiêu hóa. rằng nó có tốc độ tiêu hóa chậm hơn so với carbohydrate hoặc chất béo. Protein giúp bạn no nhanh hơn và giữ cho bạn no lâu hơn và đó là do thực tế là nó có tốc độ tiêu hóa chậm hơn so với carbohydrate hoặc chất béo".

Do đó, Goodman khuyên bạn nên nhâm nhi đồ uống có protein. Ví dụ như đồ uống làm từ sữa bò, sữa chua Hy Lạp hoặc bột protein, có thể giúp duy trì sự trao đổi chất của bạn ở mức cao cũng như hạn chế sự thèm ăn của bạn.

Tránh uống nhiều rượu

Việc tránh uống quá nhiều rượu đã được chứng minh là hỗ trợ quá trình trao đổi chất lành mạnh

Hembree nói: "Việc tránh uống quá nhiều rượu đã được chứng minh là hỗ trợ quá trình trao đổi chất lành mạnh".

Theo Hembree, lượng rượu dư thừa sẽ là hơn 2 ly mỗi ngày đối với nam giới và hơn 1 ly mỗi ngày đối với phụ nữ.

Uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến tăng cân mà còn dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác như các vấn đề về tim và tăng huyết áp.

Nhấm nháp trà xanh

Một trong những thức uống có tác dụng giảm cân mạnh nhất là trà xanh

Goodson nói: "Một trong những thức uống có tác dụng giảm cân mạnh nhất là trà xanh. Các catechin được tìm thấy trong trà xanh là chất chống oxy hóa được chứng minh là có khả năng làm tăng quá trình đốt cháy chất béo và tăng cường trao đổi chất".

Ngoài ra, Goodson cũng nói rằng caffeine có trong trà xanh có thể giúp cải thiện hiệu suất tập thể dục bằng cách cung cấp năng lượng.

Để tăng lợi ích, cô ấy gợi ý nên thử tiêu thụ matcha - một loại trà xanh có nồng độ catechin cao.