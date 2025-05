Jo Bo Ah đang là gương mặt nữ diễn viên được yêu mến và gây sốt màn ảnh nhỏ với tác phẩm Nuốt Vàng (Dear Hongrang) đang phát sóng trên Netflix. Nữ diễn viên sinh năm 1991, đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn đa dạng và ấn tượng. Với khả năng biến hóa linh hoạt, cô đã khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí xứ kim chi.

Dưới đây là 4 bộ phim tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của Jo Bo Ah, không chỉ thể hiện tài năng diễn xuất mà còn góp phần đưa tên tuổi của cô vươn xa.

Nuốt Vàng (Dear Hongrang, 2025)

Nuốt Vàng (Dear Hongrang), bộ phim cổ trang bí ẩn Hàn Quốc ra mắt trên Netflix ngày 16/5/2025 và hiện đang gây sốt. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Tangeum: Swallowing Gold của Jang Da Hye, lấy bối cảnh cuối triều đại Joseon. Phim xoay quanh Sim Hong Rang (Lee Jae Wook), người con trai mất tích bí ẩn từ năm 8 tuổi, trở về sau 12 năm mà không nhớ gì về quá khứ.

Sự trở lại của anh gây nghi ngờ, đặc biệt từ người chị cùng cha khác mẹ Sim Jae Yi (Jo Bo Ah), người quyết tâm lật mở sự thật. Với kịch bản thông minh, nhiều plot twist, phim kết hợp yếu tố điều tra, tâm lý và tình cảm gia đình, tạo không khí u tối, căng thẳng. Dàn diễn viên thực lực, gồm Lee Jae Wook, Jo Bo Ah, Kim Jae Wook, Jung Ga Ram, Uhm Ji Won, cùng đạo diễn Kim Hong Sun (Money Heist: Korea), mang đến diễn xuất ấn tượng và bối cảnh chỉn chu. Đạt 8.9/10 trên IMDb và 8.1/10 trên MyDramaList, Nuốt Vàng là tác phẩm nổi bật năm 2025, hứa hẹn cuốn hút khán giả yêu thích phim cổ trang trinh thám.

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (Tale of the Nine Tailed, 2020)

Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Jo Bo Ah. Trong phim, cô vào vai Nam Ji Ah, một nhà sản xuất chương trình truyền hình dũng cảm và thông minh, chuyên điều tra các hiện tượng siêu nhiên. Cô tình cờ gặp Lee Yeon (Lee Dong Wook), một hồ ly chín đuôi sống giữa thế giới hiện đại. Mối quan hệ giữa họ dần phát triển thành tình yêu, nhưng cũng đầy thử thách khi quá khứ và định mệnh đan xen.

Jo Bo Ah đã thể hiện xuất sắc hình ảnh một nữ chính mạnh mẽ, độc lập nhưng cũng đầy cảm xúc. Sự kết hợp ăn ý giữa cô và Lee Dong Wook đã tạo nên một cặp đôi được yêu thích, góp phần lớn vào thành công của bộ phim. Phim nhận được nhiều lời khen ngợi và giúp Jo Bo Ah khẳng định vị thế trong dòng phim giả tưởng.

Tạm Biệt Quá Khứ (Goodbye to Goodbye, 2018)

Khác với hình ảnh trong các phim giả tưởng, Jo Bo Ah đã chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng khi đảm nhận vai Jung Hyo trong bộ phim tâm lý gia đình này. Jung Hyo là một cô gái trẻ, mang thai ngoài ý muốn và quyết định sống cùng mẹ của bạn trai để đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Mối quan hệ giữa hai người phụ nữ ban đầu đầy mâu thuẫn nhưng dần trở nên gắn bó và thấu hiểu nhau hơn.

Vai diễn này đã mang lại cho Jo Bo Ah nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và khán giả, cho thấy cô không chỉ phù hợp với các vai diễn trẻ trung mà còn có thể đảm nhận những nhân vật có chiều sâu tâm lý. Phim cũng giúp cô nhận được đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc tại MBC Drama Awards 2018.

Công Tố Viên Quân Sự Doberman (Military Prosecutor Doberman, 2022)

Trong bộ phim hành động - pháp lý này, Jo Bo Ah vào vai Cha Woo In, một nữ công tố viên quân sự với quá khứ đau thương và mục tiêu trả thù rõ ràng. Cô hợp tác với Do Bae Man (Ahn Bo Hyun), một công tố viên khác ban đầu chỉ quan tâm đến danh tiếng và tiền bạc. Qua quá trình làm việc cùng nhau, cả hai dần thay đổi và hướng đến công lý thực sự.

Vai diễn Cha Woo In đánh dấu sự trưởng thành trong diễn xuất của Jo Bo Ah, khi cô thể hiện một nhân vật mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng đầy cảm xúc. Phim nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả và giúp cô khẳng định khả năng trong thể loại phim hành động, pháp lý.