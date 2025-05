3 phim hài Hàn Quốc nhất định phải xem năm vừa qua: Cười xỉu, khóc thương, mê tít!

Trong bối cảnh điện ảnh Hàn Quốc năm 2024 – 2025 ngập tràn những bộ phim kinh dị như Exhuma hay phim hành động như The Roundup: Punishment, thể loại hài đã mang đến làn gió tươi mới, khiến khán giả cười sảng khoái và không khỏi xúc động. Từ những màn cải trang gây cười đến những câu chuyện tình yêu hiện đại và những ký ức tuổi trẻ đầy hoài niệm, ba bộ phim hài nổi bật nhất trong khoảng thời gian từ tháng 5/2024 đến tháng 5/2025 dưới đây đã chứng minh sức hút của tiếng cười trong việc kết nối khán giả.

Pilot

Mở đầu danh sách là Pilot, ra mắt ngày 7 tháng 8 năm 2024, một bộ phim hài hước đầy sáng tạo của đạo diễn Kim Han Kyul. Bộ phim kể về Han Jung Woo, một phi công tài năng do Jo Jung Suk thủ vai, người mất việc sau một sai lầm tai tiếng. Để chu cấp cho gia đình, Jung Woo nảy ra ý tưởng táo bạo: cải trang thành nữ phi công Han Jung Mi, dẫn đến hàng loạt tình huống dở khóc dở cười trong môi trường làm việc đầy áp lực.

Jo Jung Suk, với khả năng diễn xuất đa dạng, đã mang đến một màn trình diễn vừa hài hước vừa cảm động, đặc biệt trong những cảnh anh chuyển đổi giữa sự tự tin của một phi công và sự lúng túng của một người giả nữ. Các vai phụ như chị gái Jung Woo, do Han Sun Hwa thủ vai, và đồng nghiệp của anh, do Shin Seung Ho thể hiện, góp phần tạo nên những khoảnh khắc hài hước bùng nổ.

Bộ phim thu hút hơn 2,5 triệu lượt vé theo KOBIS, trở thành một trong mười phim Hàn ăn khách nhất năm 2024. Screen Daily ca ngợi Pilot là “một bộ phim hài rực rỡ với góc nhìn sắc bén về giới tính”, trong khi The Hollywood Reporter nhấn mạnh sức hút của Jo Jung Suk. Bộ phim giành Giải Khán giả tại Liên hoan Phim Quốc tế Busan 2024 và được đề cử Phim hay nhất cùng Nam diễn viên chính xuất sắc tại Blue Dragon Film Awards 2024. Trên X, khán giả không ngừng nhắc đến những cảnh Jung Woo “giả gái” đầy duyên dáng, gọi đây là “bộ phim hài đáng xem nhất mùa hè”.

Love in the Big City - Đôi bạn học yêu

Tiếp theo là Love in the Big City, một bộ phim hài lãng mạn ra mắt ngày 2 tháng 10 năm 2024, do đạo diễn Lee Eon Hee chuyển thể từ tiểu thuyết của Park Sang Young. Bộ phim xoay quanh tình bạn bất ngờ giữa Jae Hee, một nhà văn phóng khoáng do Kim Go Eun thủ vai, và Heung Soo, một người đồng tính sống khép kín do Noh Sang Hyun thể hiện, khi họ cùng đối mặt với tình yêu, định kiến, và những giấc mơ trong lòng Seoul hiện đại.

Kim Go Eun, với năng lượng bùng nổ và sự duyên dáng tự nhiên, đã biến Jae Hee thành một nhân vật vừa hài hước vừa đáng yêu, trong khi Noh Sang Hyun mang đến chiều sâu cho Heung Soo qua những khoảnh khắc vừa buồn cười vừa xúc động. Những màn đối thoại hóm hỉnh và các tình huống “lầy lội” giữa hai nhân vật chính khiến khán giả cười nghiêng ngả, nhưng bộ phim cũng không ngại chạm đến các vấn đề xã hội như bản dạng giới.

Theo KOBIS, phim thu hút 1,2 triệu lượt vé, một con số ấn tượng cho một tác phẩm hài trung kinh phí. Variety gọi đây là “một bộ phim hài lãng mạn tươi sáng, giàu cảm xúc”, trong khi Korean Film Biz đánh giá cao sự táo bạo trong việc đại diện cộng đồng LGBTQ+. Bộ phim giành Giải Kịch bản xuất sắc tại Liên hoan Phim Quốc tế Tokyo 2024, và Kim Go Eun được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Baeksang Arts Awards 2025. Trên X, khán giả trẻ hết lời khen ngợi sự cởi mở và tiếng cười tự nhiên của phim, gọi nó là “một viên ngọc của điện ảnh Hàn”.

Victory

Cuối cùng, Victory, ra mắt ngày 14 tháng 8 năm 2024, là một bộ phim hài thể thao đầy cảm hứng của đạo diễn Park Beom Su, đưa khán giả trở về năm 1999.

Bộ phim theo chân Pil Sun, một nữ sinh nổi loạn do Lee Hye Ri thủ vai, gia nhập đội cổ vũ mới thành lập của trường để gây ấn tượng với crush, nhưng bất ngờ tìm thấy tình bạn và mục tiêu sống qua những buổi tập hỗn loạn. Lee Hye Ri, nổi tiếng từ Reply 1988, mang đến một Pil Sun vừa ngổ ngáo vừa đáng yêu, dẫn dắt một dàn diễn viên trẻ như Park Se Wan và Jo Aram trong những màn cổ vũ vụng về nhưng tràn ngập năng lượng.

Không khí hoài cổ thập niên 90, từ nhạc pop đến thời trang, kết hợp với các tình huống hài hước trong luyện tập, khiến Victory trở thành một bộ phim dễ xem, dễ yêu. Bộ phim bán được 1,8 triệu lượt vé theo KOBIS, khẳng định sức hút với khán giả mọi lứa tuổi. The Hollywood Reporter mô tả đây là “một bộ phim hài vui nhộn, tràn đầy năng lượng”, còn Screen Daily khen ngợi nhịp phim chặt chẽ và những tràng cười chân thật. Victory giành Giải Khán giả tại Liên hoan Phim Quốc tế Jeonju 2024, với Lee Hye Ri được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Grand Bell Awards 2024. Trên X, khán giả gọi phim là “liều thuốc tinh thần”, đặc biệt yêu thích các cảnh nhảy cổ vũ “vừa vụng vừa hài”.