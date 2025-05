7 phim Hàn "tuyệt tác" nói về tình yêu hay nhất thập kỷ: Số 2 là huyền thoại, xem xong quên luôn người yêu cũ!

Trong thập kỷ qua, điện ảnh Hàn Quốc đã sản sinh nhiều tác phẩm tình cảm xuất sắc, chạm đến trái tim khán giả toàn cầu. Dưới đây là 6 bộ phim Hàn Quốc chủ đề tình yêu nổi bật nhất từ năm 2015 đến 2025, được đánh giá cao bởi giới phê bình quốc tế và người xem.

1. Right Now, Wrong Then (2015)

Đạo diễn: Hong Sang Soo

Diễn viên: Jung Jae Young, Kim Min Hee

Bộ phim đoạt giải "Con báo vàng" tại Liên hoan phim Locarno 2015, kể về đạo diễn Ham Cheon Soo (Jung Jae Young) và họa sĩ Yoon Hee Jung (Kim Min Hee) gặp nhau tại Suwon. Phim được chia thành hai phần, mỗi phần là một phiên bản khác nhau của cùng một câu chuyện, khám phá cách lựa chọn và hành động ảnh hưởng đến mối quan hệ. Với phong cách kể chuyện độc đáo và diễn xuất tinh tế, phim mang đến cái nhìn sâu sắc về tình yêu và sự kết nối giữa người với người.

2. Be With You (2018)

Đạo diễn: Lee Jang Hoon

Diễn viên: So Ji Sub, Son Ye Jin

Be With You là bản làm lại từ bộ phim Nhật Bản cùng tên, kể về Woo Jin (So Ji Sub), một người đàn ông sống cùng con trai sau khi vợ anh, Soo Ah (Son Ye Jin), qua đời. Trước khi mất, Soo Ah hứa sẽ trở lại vào một ngày mưa. Kỳ diệu thay, cô xuất hiện đúng như lời hứa nhưng không còn nhớ gì về quá khứ. Bộ phim khai thác sâu sắc tình yêu, sự mất mát và hy vọng, với diễn xuất tinh tế của So Ji Sub và Son Ye Jin, cùng âm nhạc cảm động, tạo nên một tác phẩm đầy cảm xúc.

3. On Your Wedding Day (2018)

Đạo diễn: Lee Seok Geun

Diễn viên: Park Bo Young, Kim Young Kwang

On Your Wedding Day theo chân Woo Yeon (Kim Young Kwang), người nhận được thiệp cưới từ mối tình đầu Seung Hee (Park Bo Young) sau 10 năm xa cách. Phim tái hiện hành trình tình yêu từ thời học sinh đến trưởng thành, với những khoảnh khắc ngọt ngào và tiếc nuối. Diễn xuất ăn ý của cặp đôi chính và cách kể chuyện chân thực đã chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả.

4. Tune in for Love (2019)

Đạo diễn: Jung Ji Woo

Diễn viên: Jung Hae In, Kim Go Eun

Lấy bối cảnh những năm 1990, Tune in for Love kể về Mi Soo (Kim Go Eun) và Hyun Woo (Jung Hae In), hai người trẻ gặp nhau tại một tiệm bánh và kết nối qua chương trình radio. Dù có tình cảm sâu đậm, họ liên tục bị chia cắt bởi hoàn cảnh. Phim nổi bật với bối cảnh hoài cổ, âm nhạc nhẹ nhàng và diễn xuất tự nhiên, truyền tải thông điệp về sự chờ đợi và định mệnh trong tình yêu.

5. Waiting for Rain (2021)

Đạo diễn: Cho Jin Mo

Diễn viên: Kang Ha Neul, Chun Woo Hee

Waiting for Rain là câu chuyện tình yêu giữa Young Ho (Kang Ha Neul) và So Hee (Chun Woo Hee), bắt đầu từ những lá thư tay. Dù chưa từng gặp mặt, họ trở thành nguồn an ủi cho nhau và hứa sẽ gặp vào một ngày mưa cuối năm. Phim mang đậm chất hoài niệm, với cách kể chuyện nhẹ nhàng và sâu lắng, gợi nhớ về những mối tình thuần khiết và sự chờ đợi trong tình yêu.

6. 20th Century Girl (2022)

Đạo diễn: Bang Woo Ri

Diễn viên: Kim You Jung, Byeon Woo Seok, Park Jung Woo, Roh Yoon Seo

20th Century Girl đưa khán giả trở lại năm 1999, theo chân Na Bo Ra (Kim You Jung), một nữ sinh trung học 17 tuổi, trong hành trình giúp bạn thân Yeon Du (Roh Yoon Seo) tìm hiểu về crush của mình, Baek Hyun Jin (Park Jung Woo).

Tuy nhiên, do hiểu lầm danh tính, Bo Ra vô tình rơi vào lưới tình với Poong Woon Ho (Byeon Woo Seok), bạn thân của Hyun Jin, dẫn đến những cảm xúc phức tạp giữa tình bạn và tình yêu tuổi trẻ. Phim nổi bật với không khí hoài cổ, tái hiện thập niên 90 qua máy nhắn tin, email, và điện thoại công cộng, cùng câu chuyện tình yêu đầu đời đầy cảm xúc, đan xen niềm vui và nỗi buồn.

7. Past Lives (2023)

Đạo diễn: Celine Song

Diễn viên: Greta Lee, Teo Yoo

Past Lives kể về Nora (Greta Lee) và Hae Sung (Teo Yoo), hai người bạn thời thơ ấu ở Hàn Quốc, bị chia cắt khi Nora di cư sang Mỹ. Sau nhiều năm, họ gặp lại nhau và đối mặt với những cảm xúc chưa từng nguôi ngoai. Phim khám phá khái niệm "In-Yun" (nhân duyên) trong văn hóa Hàn Quốc, đặt ra câu hỏi về định mệnh và lựa chọn trong tình yêu. Tác phẩm được đề cử nhiều giải thưởng quốc tế và nhận được sự khen ngợi từ giới phê bình.