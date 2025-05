10 melodrama Hàn Quốc hay nhất mọi thời đại: Song Hye Kyo, Son Ye Jin vẫn thua xa 1 đàn em

Phim truyền hình melodrama Hàn Quốc đã chạm đến trái tim hàng triệu khán giả trên toàn cầu, kể những câu chuyện tình yêu khắc khoải, những nỗi đau gia đình sâu sắc, và những hành trình vượt qua nghịch cảnh đầy cảm xúc. Từ những tác phẩm tiên phong khởi đầu làn sóng Hallyu đến các siêu phẩm hiện đại phá kỷ lục rating, những bộ phim này không chỉ ghi dấu bằng diễn xuất đỉnh cao mà còn được vinh danh qua các giải thưởng danh giá và tình yêu của khán giả.

Dưới đây là hành trình qua 10 bộ phim melodrama xuất sắc nhất, mỗi phim là một viên ngọc quý của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Đáng chú ý, trong danh sách 10 phim này, có đến 3 tác phẩm do Kim Soo Hyun đóng chính, vượt mặt những đàn chị tên tuổi như Song Hye Kyo hay Son Ye Jin.

Autumn in My Heart - Trái tim mùa thu

Năm 2000, Autumn in My Heart mở đầu cho kỷ nguyên Hallyu với câu chuyện bi kịch về hai cô gái bị hoán đổi lúc sinh. Song Hye Kyo, trong vai Eun Seo, một cô gái dịu dàng đối mặt với số phận nghiệt ngã, đã khiến khán giả rơi nước mắt khi yêu Joon Seo, người anh nuôi do Song Seung Heon thủ vai. Moon Geun Young, vào vai Yoon Seo thời trẻ, mang đến sự hồn nhiên xen lẫn đau đớn khi gia đình tan vỡ.

Bộ phim đạt rating đỉnh điểm 46.1% theo Nielsen Korea, thống trị khung giờ và giành Giải Phim truyền hình được yêu thích tại Baeksang Arts Awards 2001, với Song Hye Kyo được vinh danh Ngôi sao được yêu thích. Được The Hollywood Reporter ca ngợi vì sức ảnh hưởng tại châu Á, bộ phim đặt nền móng cho melodrama Hàn Quốc, biến những giọt nước mắt thành biểu tượng.

Winter Sonata - Bản tình ca mùa đông

Hai năm sau, Winter Sonata tiếp tục chinh phục khán giả với mối tình khắc khoải giữa Kang Joon Sang, một chàng trai bí ẩn do Bae Yong Joon thủ vai, và Jung Yu Jin, cô gái kiên cường của Choi Ji Woo. Sau một tai nạn khiến Joon Sang mất trí nhớ, họ tái hợp sau thập kỷ, đối mặt với bí mật gia đình và tình yêu dang dở. Bộ phim đạt rating 28.8%, dẫn đầu khung giờ, và trở thành hiện tượng tại Nhật Bản, thúc đẩy du lịch đến các địa điểm quay như đảo Nami.

Tại Baeksang Arts Awards 2003, phim thắng Giải Phim truyền hình được yêu thích, với Bae Yong Joon và Choi Ji Woo được vinh danh. Korean Film Council ghi nhận Winter Sonata là bộ phim đưa Hallyu ra toàn cầu, biến Bae Yong Joon thành biểu tượng văn hóa.

My Lovely Sam Soon - Nàng Kim Sam Soon

Đến 2005, My Lovely Sam Soon mang đến làn gió mới với câu chuyện hài hước nhưng đầy cảm xúc về Kim Sam Soon, một thợ làm bánh 30 tuổi do Kim Sun Ah thể hiện xuất sắc. Sau khi bị phản bội, Sam Soon ký hợp đồng giả làm bạn gái của Hyun Jin Heon, ông chủ nhà hàng kiêu ngạo do Hyun Bin thủ vai, dẫn đến một mối tình bất ngờ. Jung Ryeo Won, trong vai tình cũ Yoo Hee Jin, thêm drama cho câu chuyện.

Với rating kỷ lục 50.5%, bộ phim thống trị màn ảnh và giành Đại thưởng (Daesang) cùng Phim truyền hình xuất sắc tại Baeksang Arts Awards 2006, nơi Kim Sun Ah được vinh danh Nữ diễn viên chính xuất sắc. Marie Claire khen ngợi bộ phim vì khắc họa một nữ chính không hoàn hảo, truyền cảm hứng về lòng tự trọng và tình yêu.

My Love from the Star - Vì sao đưa anh tới

Năm 2013, My Love from the Star làm bùng nổ melodrama hiện đại với câu chuyện tình giữa Do Min Joon, một người ngoài hành tinh sống 400 năm do Kim Soo Hyun thủ vai, và Cheon Song Yi, nữ diễn viên nổi tiếng nhưng dễ tổn thương của Jeon Ji Hyun. Khi thời gian rời Trái Đất của Min Joon đến gần, tình yêu của họ đối mặt với nguy hiểm và định mệnh.

Bộ phim đạt rating 28.1%, dẫn đầu toàn quốc, và gây sốt tại Trung Quốc, định hình phong cách lãng mạn giả tưởng. Tại Baeksang Arts Awards 2014, Jeon Ji Hyun nhận Đại thưởng, và phim thắng Phim truyền hình xuất sắc, đồng thời được vinh danh tại Seoul International Drama Awards. Variety gọi đây là cột mốc Hallyu, với chemistry bùng nổ giữa Kim Soo Hyun và Jeon Ji Hyun.

Reply 1988 - Hồi đáp 1988

Reply 1988, phát sóng năm 2015, đưa khán giả trở về Seoul những năm 1988, nơi năm người bạn thời niên thiếu, dẫn đầu bởi Duk Sun (Lee Hye Ri), Jung Hwan (Ryu Jun Yeol), và Choi Taek (Park Bo Gum), trải qua tình bạn, tình yêu, và những khoảnh khắc gia đình ấm áp. Bộ phim đạt rating 18.8%, cao nhất cho phim cáp thời bấy giờ, và được South China Morning Post ca ngợi vì tính chân thực. Tại Baeksang Arts Awards 2016, phim thắng Phim truyền hình xuất sắc, với Lee Hye Ri được vinh danh Nữ diễn viên mới xuất sắc. Câu chuyện hoài niệm này không chỉ là melodrama mà còn là bức tranh sống động về tuổi trẻ và cộng đồng.

Goblin - Yêu tinh

Năm 2016, Goblin (Guardian: The Lonely and Great God) mê hoặc khán giả với câu chuyện về Kim Shin, một yêu tinh bất tử do Gong Yoo thủ vai, tìm kiếm Ji Eun Tak, cô dâu định mệnh của Kim Go Eun, để chấm dứt lời nguyền. Lee Dong Wook, trong vai Thần Chết, mang đến chiều sâu cho câu chuyện về số phận và luân hồi. Với rating 18.68%, bộ phim phá kỷ lục truyền hình cáp và giành Đại thưởng cho Gong Yoo cùng Phim truyền hình xuất sắc tại Baeksang Arts Awards 2017. Collider gọi đây là kiệt tác giả tưởng, với nhạc phim như “Stay With Me” trở thành kinh điển.

Mr. Sunshine - Quý ngài ánh dương

Mr. Sunshine năm 2018 đưa melodrama lên tầm sử thi, kể về Eugene Choi, một sĩ quan Mỹ gốc Hàn do Lee Byung Hun thủ vai, trở về Joseon và yêu Go Ae Shin, chiến sĩ yêu nước của Kim Tae Ri, trong thời kỳ Nhật chiếm đóng. Yoo Yeon Seok, trong vai kiếm sĩ Goo Dong Mae, thêm sắc thái cho câu chuyện.

Bộ phim đạt rating 18.12%, dẫn đầu khung giờ, và giành Đại thưởng tại Seoul International Drama Awards 2018, với Kim Tae Ri thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại APAN Star Awards. CNET đánh giá cao quy mô và cảm xúc của phim, biến nó thành biểu tượng melodrama lịch sử.

Crash Landing on You - Hạ cánh nơi anh

Crash Landing on You (2019–2020) là hiện tượng toàn cầu, kể về Yoon Se Ri, nữ doanh nhân Hàn Quốc do Son Ye Jin thủ vai, lạc vào Bắc Hàn và yêu Ri Jeong Hyeok, sĩ quan quân đội của Hyun Bin. Seo Ji Hye, trong vai Seo Dan, thêm drama cho mối tình đầy rào cản.

Với rating 21.68%, phim đứng thứ ba trong lịch sử truyền hình cáp thời điểm phát sóng và giành giải tại Tokyo Drama Awards 2020, với Son Ye Jin và Hyun Bin thắng Giải Ngôi sao được yêu thích tại Baeksang Arts Awards. Marie Claire xếp phim vào top K-drama, ca ngợi chemistry của cặp đôi chính.

It’s Okay to Not Be Okay - Điên thì có sao

Năm 2020, It’s Okay to Not Be Okay phá vỡ rào cản với câu chuyện về Moon Gang Tae, nhân viên y tế tâm thần do Kim Soo Hyun thủ vai, và Ko Moon Young, tác giả sách rối loạn nhân cách của Seo Ye Ji.

Oh Jung Se, trong vai anh trai Gang Tae, mang đến những khoảnh khắc xúc động. Bộ phim đạt rating 7.6%, nổi bật trên Netflix, và được StoryLearning khen ngợi vì cách tiếp cận sức khỏe tâm thần. Seo Ye Ji thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Asia Artist Awards 2020, và phim được đề cử Phim truyền hình xuất sắc tại Baeksang Arts Awards 2021.

Queen of Tears - Nữ hoàng nước mắt

Cuối cùng, Queen of Tears năm 2024 phá mọi kỷ lục với câu chuyện về Hong Hae In, giám đốc điều hành do Kim Ji Won thủ vai, và Baek Hyun Woo, luật sư của Kim Soo Hyun, tìm lại tình yêu khi Hae In mắc bệnh hiểm nghèo. Park Sung Hoon, trong vai đối thủ Yoon Eun Sung, thêm kịch tính. Với rating 24.85%, phim vượt Crash Landing on You và được South China Morning Post xếp hạng K-drama hay nhất 2024. Kim Ji Won thắng Nữ diễn viên được yêu thích tại Baeksang Arts Awards 2024, nơi phim được đề cử Phim truyền hình xuất sắc.