11 món đồ hot nhất IKEA: Cứ lên kệ là bay vèo vèo, lượng mua chóng mặt đến nỗi không kịp bổ sung!

IKEA vốn nổi tiếng với đồ gia dụng và nội thất vừa túi tiền, vừa bền đẹp. Trong muôn vàn sản phẩm, có những món nhỏ xinh nhưng lại cực kỳ tiện dụng, mua về dùng mới thấy đáng từng đồng. Dưới đây là danh sách 11 món rẻ mà chất lượng, nếu có dịp ghé IKEA, bạn rất nên cho ngay vào giỏ hàng.

1. Ly thủy tinh mờ

Đồ thủy tinh của IKEA vốn nổi tiếng, đặc biệt là các loại ly. Một chiếc ly nhỏ xinh có giá chỉ khoảng vài chục nghìn nhưng cầm chắc tay, bên ngoài phủ mờ giúp chống trơn trượt và hạn chế dấu vân tay, bên trong là lớp kính nhẵn dễ vệ sinh. Thiết kế miệng rộng đáy hẹp còn có thể xếp chồng lên nhau, tiết kiệm chỗ cất giữ.

2. Bình hoa dáng thấp

Nhỏ nhắn như một bể cá mini, chiếc bình hoa thủy tinh này thích hợp để cắm hoa khô, cánh hoa hoặc làm đồ trang trí thơm phòng. Thủy tinh dày dặn, giá chỉ bằng một cốc cà phê, nhưng đặt trong nhà lại tạo cảm giác tinh tế và lãng mạn.

3. Hộp đựng đồ phân ngăn màu xanh

Thoạt nhìn giống đồ văn phòng, nhưng thực ra đây là hộp đựng đa năng. Bạn có thể để trong tủ bếp, dưới bồn rửa hoặc góc chứa đồ gia đình để sắp xếp dụng cụ vệ sinh, đồ sửa chữa hay phụ kiện lặt vặt. Phiên bản màu xanh lá mới ra mắt nhìn hiện đại và nổi bật hơn hẳn.

4. Túi đựng mỹ phẩm họa tiết chấm bi và kẻ sọc

Kích thước rộng rãi, chất vải dày dặn, túi trang điểm này được yêu thích bởi sự tiện lợi. Mẫu nền xanh chấm trắng và nền trắng sọc đỏ đều tươi trẻ, dễ thương. Nhiều người còn mua hai chiếc, một để dùng ở nhà, một để mang đi công tác hoặc du lịch.

5. Bình hoa phong cách dopamine

Thiết kế đầy màu sắc gợi liên tưởng tới hũ mật ong của gấu Pooh, kiểu dáng vui mắt, tràn năng lượng. Đây là món đồ trang trí bắt mắt, hợp với không gian trẻ trung, cá tính. Tuy nhiên, vì màu sắc nổi bật nên cần cân nhắc sao cho hài hòa với tổng thể căn nhà.

6. Bộ bình hoa mặt cười và mặt buồn

Hai chiếc bình có biểu cảm vui và buồn tạo thành một cặp trang trí vô cùng thú vị. Bạn có thể cắm hoa tươi, hoa giả, dùng làm ống cắm bút hoặc chỉ đơn giản đặt trên bàn làm điểm nhấn. Vừa đáng yêu vừa độc lạ, đây là một trong những món hot tại IKEA.

7. Chai thủy tinh nắp xanh

Từng là sản phẩm gây sốt tại IKEA, chai thủy tinh nắp nhựa màu xanh này được nhiều người mua về để đựng nước, cà phê hoặc biến tấu thành bình trang trí. Nhờ kiểu dáng đơn giản, nhiều người còn tự decor bằng cách vẽ hoặc dán họa tiết để tạo phiên bản độc quyền cho riêng mình.

8. Sừng giày cán dài

Một chiếc sừng giày tưởng đơn giản nhưng lại tiện vô cùng. Thiết kế cán dài giúp bạn mang giày mà không cần cúi người quá nhiều, đồng thời bảo vệ gót giày không bị bẹp. Khi không dùng, có thể treo ngay ở cửa ra vào, rất gọn gàng.

9. Hộp đựng quần áo bằng sợi tổng hợp

Dùng để xếp gọn đồ trong tủ hoặc đặt dưới gầm giường, hộp đựng này chắc chắn hơn loại bằng vải không dệt. Kiểu dáng đơn giản, gam màu trung tính nên phù hợp với nhiều phong cách nội thất. Đây là lựa chọn lý tưởng để cất quần áo trái mùa hay phụ kiện nhỏ.

10. Thảm hình miếng dưa hấu

Làm từ sợi dừa tự nhiên, thảm này dễ vệ sinh, thân thiện môi trường. Điểm cộng lớn nhất chính là họa tiết dưa hấu cắt lát, vừa ngộ nghĩnh vừa tươi mát. Đặt ở cửa ra vào hay phòng tắm đều tạo cảm giác vui mắt.

11. Tô nhựa acrylic đựng thức ăn

Một chiếc tô lớn bằng nhựa acrylic trong suốt, nhẹ mà bền, thích hợp để bày salad, hoa quả hoặc món ăn nhiều người. Vì chất liệu trong và sáng, món ăn nhìn sẽ hấp dẫn hơn khi dọn ra bàn.

Theo Toutiao