8 thói quen "giết sức khỏe" trong im lặng: Người tưởng kỹ tính hóa ra lại bẩn nhất

1. Dùng nắp che đầu bàn chải ngay sau khi sử dụng

Không ít người lo sợ bàn chải bị không khí trong nhà vệ sinh làm bẩn nên chọn cách trùm nắp bảo vệ. Nhưng đây chỉ là cảm giác yên tâm giả tạo. Sau khi chải răng, bàn chải vẫn còn ẩm, nếu bịt kín lại thì nước không thoát ra ngoài, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Giải pháp hợp lý hơn là đặt bàn chải ở nơi khô thoáng, dựng thẳng để lông bàn chải khô tự nhiên. Khi bàn chải đã khô hẳn, bạn hoàn toàn có thể dùng nắp che hoặc hộp đựng thoáng khí để bảo vệ khỏi bụi bẩn, côn trùng. Như vậy vừa sạch sẽ, vừa an toàn cho sức khỏe răng miệng.

2. Dùng khăn lau bát đĩa

Nhiều gia đình rửa xong bát đĩa rồi lau lại bằng khăn để nhanh khô. Nhưng nghiên cứu cho thấy một chiếc khăn bếp bình thường có thể chứa tới hàng chục triệu vi khuẩn, bao gồm cả khuẩn E coli và trực khuẩn mủ xanh. Lau bát bằng khăn chẳng khác nào “phết” vi khuẩn lên bề mặt vừa rửa sạch. Cách an toàn nhất là để bát đĩa ráo nước tự nhiên ở nơi thoáng gió và thay khăn lau bếp thường xuyên.

Ngoài ra, các gia đình có điều kiện có thể trang bị thêm máy sấy hoặc tủ sấy bát đũa. Thiết bị này không chỉ giúp bát đĩa khô nhanh, sạch khuẩn mà còn tiết kiệm thời gian, giữ căn bếp luôn gọn gàng, tiện lợi.

Gợi ý mua sắm:

3. Xối thịt sống trực tiếp dưới vòi nước

Thói quen này tưởng giúp thịt sạch hơn, nhưng khi dòng nước mạnh bắn vào bề mặt, vi khuẩn từ thịt có thể bắn xa tới 3 mét. Hậu quả là bồn rửa, dao thớt, thậm chí cả mặt bàn bếp đều bị lây nhiễm. Thay vì rửa dưới vòi, nên ngâm thịt trong chậu nước rồi rửa nhẹ nhàng để hạn chế bắn tung tóe.

4. Rửa trứng bằng nước trước khi cất tủ

Nhiều người thấy trứng bẩn liền rửa qua nước trước khi cho vào tủ lạnh. Tuy nhiên, vỏ trứng có lớp màng bảo vệ tự nhiên, giúp ngăn vi khuẩn xâm nhập. Khi rửa đi, lớp màng này mất tác dụng, trứng dễ bị hỏng nhanh hơn. Nếu trứng bẩn, chỉ nên dùng khăn giấy khô lau sạch rồi cho vào hộp chuyên dụng và bảo quản tách biệt với thực phẩm khác.

Gợi ý mua sắm:

5. Dùng lồng vải che thức ăn

Vào mùa hè, nhiều gia đình có thói quen dùng lồng vải để tránh ruồi muỗi đậu vào thức ăn. Thực tế, lồng vải chỉ ngăn được côn trùng lớn trong thời gian ngắn, nhưng hoàn toàn không thể cản được vi khuẩn, bụi bẩn trong không khí. Nguy hiểm hơn, ruồi đậu bên ngoài lồng vẫn có thể để lại vi trùng hoặc trứng, chúng dễ dàng len qua khe lưới rơi xuống đồ ăn.

Vì vậy, nếu chỉ che tạm trong bữa ăn thì lồng vải vẫn có tác dụng. Nhưng với thức ăn để lâu, giải pháp an toàn hơn là nấu vừa đủ khẩu phần, hạn chế thừa, hoặc nếu còn dư thì cất ngay vào tủ lạnh để bảo quản.

6. Dùng giấy ăn gói thực phẩm

Một số người tiện tay lấy giấy ăn gói đồ ăn, nghĩ rằng sạch sẽ. Nhưng nhiều loại giấy kém chất lượng sản xuất từ bột giấy tái chế, có thể còn tồn dư hóa chất tẩy rửa. Dùng giấy này tiếp xúc trực tiếp với đồ ăn chẳng khác nào đưa chất bẩn vào cơ thể. Muốn gói thực phẩm, hãy dùng giấy chuyên dụng hoặc hộp bảo quản an toàn. Khi mua giấy ăn cũng nên chọn loại đạt tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng.

7. Dùng nước nóng trụng đồ lót trước khi giặt

Không ít người tin rằng nước sôi có thể diệt sạch vi khuẩn, nên thường đổ nước nóng vào ngâm quần lót. Trên thực tế, chất bẩn hữu cơ khi gặp nước nóng lại đông kết, bám chặt hơn, khiến giặt không sạch. Cách đúng là giặt bằng xà phòng, phơi khô ngoài nắng. Ánh nắng mặt trời mới là “chất khử trùng” hiệu quả nhất.

8. Xả nước bồn cầu khi chưa đóng nắp

Có người thấy mùi khó chịu liền vội ấn nút xả ngay, thậm chí khi vẫn còn đang ngồi. Nhưng mỗi lần xả nước, hàng triệu giọt nhỏ li ti bắn lên với tốc độ lớn, có thể văng ra xa đến vài mét. Nếu không đóng nắp, những giọt nước này sẽ bám lên khăn mặt, bàn chải, thậm chí bay vào không khí. Vì vậy, hãy luôn đậy nắp bồn cầu trước khi xả nước.

Không phải thói quen nào “trông sạch sẽ” cũng thật sự an toàn. Những việc nhỏ như lau bát bằng khăn, rửa trứng bằng nước hay che đồ ăn bằng lồng vải đều có thể trở thành nguồn gây hại tiềm ẩn. Điều quan trọng là thay đổi từng chút một, từ hôm nay tập những thói quen đúng đắn và khoa học hơn để bảo vệ sức khỏe của chính mình và gia đình.

Theo: Toutiao