4 phim 18+ gây tranh cãi nhất lịch sử: Đọc nội dung thôi đã rùng mình!

Điện ảnh không chỉ là nghệ thuật kể chuyện mà còn là nơi thách thức các chuẩn mực xã hội, đạo đức, và tôn giáo. Một số bộ phim đã vượt xa giới hạn chấp nhận, gây ra những cuộc tranh luận gay gắt và để lại dấu ấn khó phai trong lịch sử. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 4 trong số những bộ phim gây tranh cãi nhất suốt nhiều năm qua. Mỗi tác phẩm đều mang một câu chuyện riêng, nhưng đều có chung một điểm: Chúng khiến khán giả phải đối diện với những vấn đề nhức nhối.

1. A Serbian Film (2010)

A Serbian Film, do Srđan Spasojević đạo diễn, là một trong những bộ phim kinh dị gây sốc nhất từng được sản xuất. Câu chuyện xoay quanh Miloš, một cựu diễn viên phim khiêu dâm bị cuốn vào một dự án bí ẩn với những cảnh quay kinh hoàng: Bạo lực tình dục, loạn luân, và hành vi không thể chấp nhận liên quan đến trẻ em. Ngay từ khi ra mắt, phim bị cấm ở nhiều quốc gia như Tây Ban Nha và Úc, đồng thời nhận vô số chỉ trích vì mức độ tàn bạo.

Điều gì khiến bộ phim này gây tranh cãi? Không chỉ là sự tàn bạo của hình ảnh, mà còn là ý đồ của đạo diễn khi sử dụng bạo lực như một ẩn dụ cho sự suy đồi của xã hội Serbia sau chiến tranh. Spasojević từng tuyên bố rằng bộ phim phản ánh sự áp bức và tha hóa mà người dân Serbia phải chịu đựng dưới chế độ chính trị thời bấy giờ. Tuy nhiên, nhiều khán giả và nhà phê bình cho rằng đây chỉ là cái cớ để biện minh cho những cảnh quay bệnh hoạn, không cần thiết.

Dù bị chỉ trích nặng nề, A Serbian Film vẫn thu hút một lượng người xem tò mò, biến nó thành một hiện tượng văn hóa ngầm, đồng thời đặt ra câu hỏi: đâu là ranh giới giữa nghệ thuật và sự lạm dụng?

2. The Last Temptation of Christ (1988)

Martin Scorsese gây bão với The Last Temptation of Christ, một bộ phim khám phá khía cạnh con người của Chúa Jesus (Willem Dafoe thủ vai). Dựa trên tiểu thuyết của Nikos Kazantzakis, phim miêu tả Jesus với những mâu thuẫn nội tâm, thậm chí tưởng tượng về cuộc sống trần tục với Maria Magdalena, bao gồm cả cảnh nhạy cảm. Điều này khiến các nhóm Kitô giáo phẫn nộ, coi phim là "báng bổ".

Phim bị cấm ở nhiều quốc gia như Mexico và Chile, bị phản đối kịch liệt tại Mỹ, thậm chí các rạp chiếu bị đe dọa đánh bom. Scorsese giải thích ông muốn khám phá đức tin từ góc nhìn nhân văn, không nhằm xúc phạm. Dù gây tranh cãi, The Last Temptation of Christ vẫn được giới phê bình yêu thích và trở thành kinh điển.

3. Cannibal Holocaust (1980)

Cannibal Holocaust của Ruggero Deodato là bộ phim kinh dị tiên phong với phong cách "found footage". Phim kể về một nhóm nhà làm phim mất tích trong rừng Amazon, để lại những cuộn phim ghi lại cảnh bạo lực giữa con người và thổ dân ăn thịt người. Điều gây tranh cãi không chỉ là các cảnh chặt đầu, cưỡng hiếp, mà còn là việc giết động vật thật – như rùa và khỉ – ngay trên màn ảnh.

Phim bị cấm ở hơn 50 quốc gia, và Deodato từng bị bắt vì nghi ngờ các cảnh chết chóc là thật. Ông phải chứng minh diễn viên còn sống để thoát tội. Ngoài ra, phim bị chỉ trích vì miêu tả người bản địa như kẻ man rợ, khơi mào tranh luận về phân biệt chủng tộc. Dù vậy, Cannibal Holocaust vẫn được đánh giá cao vì thông điệp phê phán truyền thông và ảnh hưởng đến thể loại kinh dị, dù cái giá là những tranh cãi dai dẳng.

4. Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

Đạo diễn Pier Paolo Pasolini đã tạo nên Salò, or the 120 Days of Sodom dựa trên tiểu thuyết của Hầu tước de Sade, đặt bối cảnh trong thời phát xít Ý. Phim kể về bốn kẻ quyền lực tra tấn một nhóm thanh niên bằng những hành vi dã man như cưỡng hiếp, ăn phân, và bạo lực cực đoan. Với nội dung gây sốc, Salò bị cấm ở nhiều nơi, bao gồm Anh và Úc, trong hàng thập kỷ.

Pasolini, một nhà làm phim nổi tiếng với tư tưởng chống phát xít và phê phán chủ nghĩa tiêu dùng, muốn dùng Salò để tố cáo sự tha hóa của quyền lực và xã hội hiện đại. Tuy nhiên, cách tiếp cận cực đoan của ông đã khiến bộ phim bị cấm ở nhiều nơi, bao gồm Anh và Úc, trong nhiều thập kỷ. Một số người coi đây là kiệt tác nghệ thuật, trong khi những người khác chỉ thấy nó là một sản phẩm bệnh hoạn. Dù sao đi nữa, Salò vẫn là một trong những bộ phim gây tranh cãi nhất, buộc người xem đối diện với những góc tối nhất của nhân tính.