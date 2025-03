Hollywood từ lâu đã là cái nôi của những ngôi sao điện ảnh tài năng. Nhiều minh tinh hạng A từng gây sốc với những cảnh quay táo bạo hoặc vai diễn nhạy cảm trong các bộ phim được gắn "nhãn đỏ" - phim 18+, nhưng điều đáng nói là họ đã biến những vai diễn ấy thành bệ phóng để khẳng định tên tuổi và tài năng của mình.

1. Angelina Jolie

Angelina Jolie với vai diễn trong Gia (1998)

Angelina Jolie là một trong những cái tên đầu tiên khi nhắc đến các nữ diễn viên Hollywood vừa quyến rũ vừa tài năng. Trước khi trở thành biểu tượng hành động trong Tomb Raider (2001), Jolie từng gây chú ý với vai diễn trong Gia (1998), một bộ phim tiểu sử về siêu mẫu Gia Carangi.

Bộ phim không ngần ngại khai thác những cảnh khỏa thân và tình dục để khắc họa cuộc đời đầy bi kịch của nhân vật. Vai diễn này không chỉ mang về cho Jolie giải Quả Cầu Vàng mà còn giúp cô thoát khỏi cái bóng của "con gái Jon Voight" để trở thành ngôi sao thực thụ. Sau đó, cô tiếp tục khẳng định mình qua các vai diễn đa dạng, từ hành động đến tâm lý, và trở thành một trong những biểu tượng nữ quyền của Hollywood.

Angelina Jolie được tạp chí People vinh danh trong danh sách "Những người đẹp nhất thế giới" nhiều lần, nổi bật nhất là năm 2006 khi cô đứng đầu danh sách này. Vẻ đẹp quyến rũ, đôi môi gợi cảm và thần thái mạnh mẽ đã giúp cô trở thành biểu tượng nhan sắc toàn cầu.

2. Nicole Kidman

Nicole Kidman trong Eyes Wide Shut (1999)

Nicole Kidman, với vẻ đẹp thanh thoát và khả năng nhập vai xuất thần, cũng từng gây tranh cãi với những cảnh quay táo bạo. Trong Eyes Wide Shut (1999) của Stanley Kubrick, cô cùng Tom Cruise (chồng cô lúc bấy giờ) tham gia các cảnh nóng được quay một cách nghệ thuật nhưng không kém phần khiêu khích.

Bộ phim này không chỉ là một tác phẩm gây sốc mà còn đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Kidman, giúp cô được nhìn nhận như một diễn viên nghiêm túc thay vì chỉ là "vợ của Tom Cruise". Sau đó, cô tiếp tục chinh phục khán giả với các vai diễn trong Moulin Rouge! (2001) và The Hours (2002), giành giải Oscar và khẳng định vị thế hạng A.

3. Scarlett Johansson

Scarlett Johansson trong Under the Skin (2013)

Scarlett Johansson lại là một trường hợp khác. Từ một ngôi sao nhí, cô chuyển mình thành biểu tượng gợi cảm của Hollywood với vai Black Widow trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Tuy nhiên, trước đó, Johansson đã gây chú ý với Lost in Translation (2003) và đặc biệt là Under the Skin (2013), nơi cô lần đầu tiên khỏa thân hoàn toàn trên màn ảnh.

Vai diễn một sinh vật ngoài hành tinh quyến rũ nhưng lạnh lùng trong Under the Skin không chỉ thể hiện sự dũng cảm mà còn chứng minh khả năng diễn xuất vượt xa vẻ đẹp hình thể của cô. Johansson đã khéo léo cân bằng giữa các vai diễn thương mại và nghệ thuật, giữ vững vị trí là một trong những nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất Hollywood.

4. Natalie Portman

Natalie Portman trong Closer (2004)

Natalie Portman, dù thường được biết đến với hình ảnh thanh lịch và trí tuệ, cũng không ngại thử sức với những vai diễn táo bạo. Trong Closer (2004), cô vào vai một vũ nữ thoát y với những cảnh nóng đầy cảm xúc bên cạnh Clive Owen và Jude Law. Vai diễn này mang về cho cô đề cử Oscar đầu tiên, chứng minh rằng cô không chỉ là "cô gái vàng" của Star Wars.

Sau đó, Portman tiếp tục gây ấn tượng với Black Swan (2010), một bộ phim tâm lý ám ảnh có cảnh yêu đồng giới gây sốc, giúp cô giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Sự dũng cảm trong diễn xuất đã đưa cô lên hàng ngũ những ngôi sao đa năng nhất.

5. Halle Berry

Halle Berry trong Monster's Ball (2001)

Halle Berry là một trong những nữ diễn viên tiên phong phá vỡ rào cản sắc tộc ở Hollywood. Vai diễn trong Monster's Ball (2001) không chỉ mang về cho cô giải Oscar (lần đầu tiên cho một phụ nữ da màu) mà còn gây tranh cãi với cảnh nóng táo bạo cùng Billy Bob Thornton.

Berry từng chia sẻ rằng cô chấp nhận cảnh quay này để phục vụ câu chuyện, và điều đó đã được đền đáp bằng sự công nhận toàn cầu. Trước đó, cô cũng ghi dấu ấn với Swordfish (2001), nơi cảnh cởi trần của cô trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Berry là minh chứng cho việc một diễn viên có thể vượt qua định kiến về ngoại hình để khẳng định tài năng.

6. Megan Fox

Megan Fox trong Jennifer's Body (2009)

Megan Fox, dù thường bị gắn mác "bình hoa di động", đã tạo nên tên tuổi từ Transformers (2007). Trong Jennifer's Body (2009), cô vào vai một nữ quỷ quyến rũ với những cảnh nóng và bạo lực, được đánh giá là bước ngoặt trong sự nghiệp. Dù không đạt được nhiều giải thưởng, Fox vẫn duy trì sức hút của mình nhờ vẻ đẹp và sự táo bạo, dù cô vẫn đang nỗ lực để thoát khỏi hình ảnh chỉ dựa vào ngoại hình.

7. Margot Robbie

Margot Robbie trong The Wolf of Wall Street (2013)

Margot Robbie là ngôi sao trẻ nổi bật trong thập kỷ qua. Từ The Wolf of Wall Street (2013), nơi cô thể hiện sự quyến rũ đầy tự tin bên Leonardo DiCaprio, Robbie nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón. Vai Harley Quinn trong Suicide Squad (2016) tiếp tục củng cố vị thế của cô, kết hợp giữa vẻ đẹp gợi cảm và diễn xuất cá tính. Robbie không chỉ là một gương mặt đẹp mà còn là nhà sản xuất tài năng, cho thấy cô biết cách kiểm soát sự nghiệp của mình.

8. Demi Moore

Demi Moore trong Striptease (1996)

Demi Moore từng là nữ hoàng của Hollywood thập niên 90. Với Striptease (1996), cô nhận thù lao kỷ lục để vào vai một vũ nữ thoát y, gây sốc với những cảnh khỏa thân táo bạo. Dù phim không được đánh giá cao, nó vẫn là một cột mốc trong sự nghiệp của Moore, khẳng định cô là biểu tượng gợi cảm thời bấy giờ. Trước đó, Ghost (1990) đã giúp cô ghi dấu ấn với khán giả toàn cầu, nhưng Striptease mới là minh chứng cho sự dũng cảm của cô trong việc thử thách bản thân.

9. Kate Winslet

Cảnh kinh điển của Kate Winslet trong Titanic (1997)

Cuối cùng, Kate Winslet là hình mẫu của sự kết hợp giữa tài năng và sự chân thật. Trong Titanic (1997), cảnh khỏa thân của cô trong phân đoạn vẽ tranh đã trở thành kinh điển. Sau đó, cô tiếp tục gây ấn tượng với The Reader (2008), nơi những cảnh nóng cùng bạn diễn trẻ tuổi giúp cô giành giải Oscar. Winslet luôn chọn những vai diễn có chiều sâu, và sự táo bạo của cô không bao giờ chỉ là chiêu trò mà luôn phục vụ câu chuyện.

10. Sharon Stone

Sharon Stone và cảnh quay giúp cô trở thành "Biểu tượng sex" trong Basic Instinct (1992)

Sharon Stone là một trong những biểu tượng gợi cảm nhất Hollywood, nổi danh với Basic Instinct (1992). Cảnh thẩm vấn huyền thoại, nơi nữ diễn viên để lộ khoảnh khắc nhạy cảm, đã biến cô thành ngôi sao toàn cầu chỉ sau một đêm. Trước đó, Stone từng xuất hiện trong các phim hạng B, nhưng Basic Instinct đưa cô lên đỉnh cao, dù cô phải đối mặt với tranh cãi về việc bị đạo diễn lợi dụng. Sau đó, cô tiếp tục chứng minh tài năng với Casino (1995), nhận đề cử Oscar và thoát khỏi cái mác "biểu tượng sex" để trở thành diễn viên thực lực.

Những nữ diễn viên này, dù xuất phát điểm và phong cách khác nhau, đều có điểm chung là sự dũng cảm trong việc thử sức với những vai diễn nhạy cảm hoặc táo bạo. Họ không chỉ dựa vào vẻ đẹp mà còn dùng tài năng để vượt qua định kiến, khẳng định vị thế trong ngành công nghiệp điện ảnh khắc nghiệt. Chính những vai diễn 18+ hay những cảnh quay gây tranh cãi đã góp phần làm nên tên tuổi của họ, nhưng điều quan trọng hơn cả là họ đã biến những khoảnh khắc ấy thành bệ phóng để chạm đến đỉnh cao sự nghiệp.