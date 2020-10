4 nguyên tắc ăn tối đặc biệt mà người Nhật áp dụng để đảm bảo không bị béo phì, tuổi thọ luôn trong top 1 thế giới

Nhật Bản từ lâu đã nổi tiếng là một quốc gia có nhiều nguyên tắc kỳ lạ có phần cầu kỳ, nhưng cũng vì thế mà suốt nhiều năm qua đất nước này luôn được WHO đánh giá là quốc gia có tỷ lệ béo phì thấp, tuổi thọ cao bậc nhất thế giới.

Ngoài những lợi thế về môi trường sống cũng như gen di truyền thì thói quen ăn uống cũng là gốc rễ của sức khỏe và tuổi thọ ở đất nước mặt trời mọc. Để giữ dáng và rèn luyện sức khỏe, người Nhật thường không chọn cách nhịn ăn mà vẫn tuân thủ đều đặn 3 bữa/ngày, mỗi bữa 1 chén cơm nhỏ.

Nhiều người sẽ thắc mắc vì sao gạo là thực phẩm chứa nhiều đường, làm tăng nguy cơ tiểu đường và béo phì, tim mạch... nhưng vì sao người Nhật vẫn dùng cơm đều đặn trong bữa tối? Câu trả lời chính là 4 thói quen ăn tối rất đặc biệt của họ.

1. Luôn ăn tối trước khi đi ngủ 3 tiếng

Người Nhật có quy tắc sống rất tốt và ăn tối sớm cũng là một trong những thói quen được họ tuân thủ rất nghiêm ngặt. Sau khi tan làm buổi tối, họ sẽ về nhà nhanh chóng để quây quần ăn tối cùng gia đình, nếu bận rộn thì người dân nước này cũng cố gắng thực hiện nguyên tắc: Ăn tối trước khi đi ngủ 3 tiếng. Có như vậy mới đảm bảo dạ dày có đủ thời gian để tiêu hóa cơm và thức ăn, đồng thời đảm bảo dinh dưỡng được hấp thụ đầy đủ.

Hơn nữa vào thời điểm này, đồ ăn trong bữa trưa cũng đã được tiêu hóa hết, không gây thêm quá nhiều áp lực cho dạ dày. Để thức ăn tiêu hóa hết rồi mới lên giường đi ngủ chính là một nguyên tắc để người Nhật có giấc ngủ ngon mà lại tránh được tình trạng béo phì.

2. Bữa tối thường là món nhạt, ăn cá nhiều hơn cơm

Người Nhật rất xem trọng 3 bữa ăn trong ngày, đặc biệt là bữa tối. Bữa tối của họ thường là đồ ăn nhạt nghĩa là ít dầu ít muối và ít gia vị hơn vì các nguyên liệu này sẽ làm mỡ bụng tích tụ nhiều hơn.

Ẩm thực của Nhật Bản có nhiều món chiên, nướng nhưng trong bữa tối họ chủ yếu thích đồ hấp, luộc để hấp thụ được trọn vẹn cellulose, vitamin, khoáng chất và các hoạt chất khác phong phú nhất... từ thực phẩm

Món ăn thường có trong bữa tối của họ là cá. Ước tính, mỗi người dân Nhật Bản ăn hơn 100kg cá mỗi năm - nhiều hơn cả mức tiêu thụ gạo. Người Nhật từ nhỏ đã quen ăn các loại cá biển sâu, đây đều là các loại cá chứa nhiều nguyên tố vi lượng như canxi, phốt pho, kẽm, selen và axit béo không bão hòa... giúp cơ thể có cảm giác no trong nhiều giờ với lượng calo tương đối ít.

3. Bữa tối người Nhật thường chỉ tiêu thụ một bát cơm nhỏ

Mỗi bữa của người Nhật đều ăn kèm với một chén cơm nhỏ nhưng "chìa khóa" để họ không tăng cân đó là lượng cơm trong một bữa ăn không quá nhiều. Thay vào đó, họ ăn thêm nhiều thức ăn phụ, lượng cơm họ ăn thường chỉ vào khoảng 100g.

Thêm vào đó, bữa tối của người dân nước này thường không bao giờ ăn quá no, họ "chỉ ăn no đến 8 phần" bởi việc ăn quá no sẽ gây bệnh tiểu đường, béo phì, mỡ máu...

4. Nói không với món tráng miệng

Nhiều quốc gia thích ăn đồ ngọt sau bữa cơm như một món tráng miệng nhưng ở Nhật Bản thì đồ ngọt thường chỉ xuất hiện vào dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, ít khi xuất hiện trong bữa cơm hàng ngày. Để tránh béo phì, người Nhật luôn chủ động tránh xa các loại bánh ngọt làm từ kem hoặc bơ sữa và hàm lượng đường cao vào buổi tối. Thậm chí, món bánh mochi nổi tiếng của người Nhật cũng sử dụng bột gạo, hạn chế tối đa chất béo, đường và các phụ gia...

