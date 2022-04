4 mỹ nhân Hàn được dự đoán "soán ngôi" các đàn chị: Kim Tae Ri, Han So Hee dư sức chặt đẹp Song Hye Kyo?

Màn ảnh Hàn gần đây liên tục chứng kiến những màn tái xuất không mấy ấn tượng của dàn chị đại lão làng như Song Hye Kyo, Kim Hee Sun, Son Ye Jin,... Thế nhưng, trái ngược với hội đàn chị, dàn mỹ nhân Hàn này lại có thành tích đóng phim ấn tượng và được cho là "soán ngôi" đàn chị khi tham gia các dự án phim đình đám và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.



1. Kim Tae Ri

Quả là không ngoa khi nói Kim Tae Ri là nữ diễn viên thu hút truyền thông nhất, nhì xứ Hàn ở thời điểm hiện tại. Bởi lẽ, Kim Tae Ri là một trong những trường hợp hiếm hoi khi thành công ở 2 lĩnh vực: truyền hình và điện ảnh. Đơn cử như sự thành công của Mr. Sunshine, Twenty Five, Twenty One hay The Handmaiden, Little Forest,... Với lối diễn xuất tự nhiên, cô đã được giới phê bình trong và ngoài nước đánh giá cao, nhờ đó mà Kim Tae Ri đã được đề cử và nhận giải ở hàng loạt lễ trao giải danh giá.

Gần đây, nữ diễn viên lại được đề cử giải Thị hậu danh giá tại lễ trao giải Baeksang

2. Kim Da Mi

Mặc dù không sở hữu ngoại hình lung linh, nhưng diễn xuất của Kim Da Mi lại vô cùng ấn tượng. Thậm chí, cô còn được cho là có nhiều nét tương đồng với "viên kim cương của điện ảnh Hàn Quốc" Bae Doo Na. Tên tuổi của nữ diễn viên gắn liền với loạt siêu phẩm như The Witch, Itaewon Class, Our Beloved Summer.



3. Han So Hee

Han So Hee chắc hẳn là gương mặt được giới trẻ Hàn yêu thích nhất hiện tại. Bởi lẽ, không những sở hữu ngoại hình đẹp xuất thần mà nữ diễn viên cũng có tiềm năng diễn xuất. Mặc dù thời điểm hiện tại, diễn xuất của cô vẫn còn gây tranh cãi, thế nhưng Han So Hee vẫn không ngừng thay đổi hình tượng qua nhiều tác phẩm. Đơn cử như Thế Giới Hôn Nhân hay gần đây là My Name, bộ phim giúp cô được đề cử Thị hậu Baeksang.

4. Kim Se Jeong

Với sức hút vang dội của A Business Proposal, Kim Se Jeong trở thành nữ diễn viên được săn đón nhất xứ Hàn. Không ngoa khi nói, Kim Se Jeong chính là lứa idol thế hệ mới lấn sân thành công nhất hiện nay, khán giả thậm chí còn không hề biết rằng cô là một tay ngang. Diễn xuất ổn áp, cân được nhiều dạng vai chắc hẳn sẽ khiến cô trở thành một đối thủ tiềm năng của dàn nữ thần thế hệ mới hiện nay.

Se Jeong liên tục chốt đơn dự án hot sau A Business Proposal

