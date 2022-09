4 mỹ nhân Hàn đã diễn hay còn giỏi chọn kịch bản: IU nhờ vậy mà nổi danh màn ảnh

Xinh đẹp, tài năng thôi chưa đủ, các mỹ nhân xứ Hàn này còn rất mát tay trong việc chọn kịch bản nên luôn tạo được tiếng vang lớn trong những lần tái xuất của mình.

1. Gong Hyo Jin

Không sở hữu nhan sắc mỹ miều nhưng Gong Hyo Jin vẫn luôn giữ được vị thế của mình trong làng phim Hàn nhờ diễn xuất ấn tượng và khả năng chọn kịch bản rất tốt. Những bộ phim truyền hình mà cô góp mặt đều sở hữu rating ấn tượng, được khán giả và truyền thông ưu ái như Khi Hoa Trà Nở, It's Okay That's Love, The Producers,...

2. Kim Ji Won

Xuất phát điểm từ những vai phụ, thậm chí là vai phản diện nhưng Kim Ji Won luôn tỏa sáng trong từng vai diễn của mình, dù có đóng phụ thì cũng thường xuyên át vía nhân vật chính. Không chỉ xinh đẹp, diễn hay, Kim Ji Won còn cực mát tay trong việc chọn kịch bản. Đặc biệt qua mỗi bộ phim, cô đều thay đổi hình tượng, mang đến cho khán giả những hình ảnh khác của mình. Loạt phim thành công của cô phải kể đến như Người Thừa Kế, Hậu Duệ Mặt Trời, Thanh Xuân Vật Vã, Nhật Ký Tự Do Của Tôi,...

3. Ha Ji Won

Thuộc hàng chị đại của màn ảnh Hàn, Ha Ji Won tạo cho khán giả cảm giác tin tưởng tuyệt đối qua mỗi tác phẩm của mình. Không nhận nhiều phim nhưng hầu hết các tác phẩm của cô đều được đánh giá cao về mặt kịch bản, tạo được tiếng vang mạnh mẽ. Loạt tác phẩm này phải kể đến như Hoàng Hậu Ki, Khu Vườn Bí Mật, Hospital Ship,... Sắp tới đây cô sẽ tái xuất trong một dự án truyền hình sau một thời gian dài vắng bóng mang tên Trees Die on their Feet.

4. IU

Tuy từng gây tranh cãi về khả năng diễn xuất do là một idol đá sân nhưng không thể phủ nhận những kịch bản mà IU lựa chọn để xuất hiện đều có chất lượng rất tốt. Từ Dream High đến Moon Lovers, My Mister hay Hotel Del Luna,... đều gây được tiếng vang lớn bởi nội dung mới lạ, thú vị. Gần đây nhất, phim điện ảnh Broker của cô tuy không quá xuất sắc nhưng cũng gây được tiếng vang nhất định trên thị trường quốc tế. Qua loạt phim này, IU dần tiến bộ về diễn xuất và xóa bỏ cái danh xưng "thần tượng đóng phim" để trở thành một diễn viên có thực lực trong mắt khán giả.