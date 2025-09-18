4 món ăn Việt nghe tên thôi cũng "đau răng, mỏi miệng", nhưng hương vị lại rất đặc biệt

Ẩm thực Việt từ lâu đã gây thương nhớ cho bạn bè quốc tế bởi sự đa dạng, tinh tế và đậm chất vùng miền. Thế nhưng, điều làm nên sự hấp dẫn không chỉ nằm ở hương vị mà đôi khi còn ở… cái tên. Có những món ăn nghe qua khiến nhiều người ngạc nhiên, thậm chí e dè, nhưng khi được nếm thử lại trở thành kỷ niệm khó quên.

Cơm âm phủ - tên nghe rợn người, vị ngon gây thương nhớ

Lần đầu đến Huế, không ít du khách giật mình khi bắt gặp cái tên "cơm âm phủ" trong thực đơn. Thế nhưng, món ăn mang cái tên huyền bí ấy lại hoàn toàn ngược lại: đầy màu sắc, hài hòa và hấp dẫn.

Tương truyền, món ăn xuất phát từ một bữa cơm đạm bạc mà bà góa nghèo đãi nhà vua khi ông vi hành. Về sau, cơm âm phủ được biến tấu, thêm nhiều nguyên liệu như trứng chiên, nem chua, thịt nướng, tôm rang… và trở thành món ăn đặc sắc của xứ Huế. Khi rưới nước mắm chua ngọt, trộn đều cơm và các loại thức ăn, thực khách sẽ cảm nhận trọn vẹn hương vị dung dị mà quyến rũ của món cơm này.

(Ảnh: Khám phá Huế)

Pa pỉnh tộp - "bí quyết" của người Thái nơi núi rừng

Lên Tây Bắc, ai cũng được người dân bản dặn thử bằng được món cá nướng pa pỉnh tộp. Không chỉ đặc biệt ở cái tên lạ tai, đọc cũng "mỏi miệng", món ăn còn nổi tiếng bởi sự cầu kỳ. Cá tẩm ướp gừng, sả, mắc khén… rồi được gập đôi, kẹp trong tre và nướng trên than hồng.

Thịt cá chín tới, dậy mùi thơm quyện với vị cay nồng của gia vị, ăn cùng xôi nếp và chẩm chéo, thêm chút rượu ngô, đủ khiến thực khách phải "say" cả hương vị lẫn không khí núi rừng.

Khâu nhục - cái tên lạ mà quen

Ở Lạng Sơn, mỗi dịp lễ Tết hay cưới hỏi đều không thể thiếu món khâu nhục – nghe tên ngồ ngộ nhưng lại là món ăn gói ghém tinh hoa ẩm thực địa phương. Thịt ba chỉ được tẩm ướp cầu kỳ với mật ong, ngũ vị hương, xì dầu… rồi hấp cách thủy nhiều giờ cho đến khi mềm nhừ, béo ngậy, vàng ươm.

Cắn miếng thịt khâu nhục, vị mặn ngọt đậm đà lan tỏa, đủ để khiến thực khách ấm lòng giữa tiết trời vùng cao se lạnh.

Sỏi mầm - món ăn "có đá" ở Cần Thơ

Nghe tên "sỏi mầm", nhiều người liên tưởng ngay đến… món ăn từ đá, nghe là thấy đau răng. Thực ra đây là cách chế biến độc đáo của người Cần Thơ thuộc khu vực Hậu Giang trước đây: thịt heo rừng được nướng chín trên những viên sỏi nung nóng. Khi thịt vừa chín tới, được cuốn cùng rau thơm, chấm nước mắm chua cay thì hương vị bùng nổ, vừa ngọt béo, vừa thanh mát, khiến ai cũng nhớ mãi.

Ẩm thực Việt không chỉ phong phú về hương vị mà còn giàu tính sáng tạo trong cách đặt tên. Chính sự độc, lạ ấy đã tạo nên một "lớp vỏ tò mò", thôi thúc du khách phải khám phá, để rồi khi thưởng thức, họ mới hiểu rằng: cái tên chỉ là khởi đầu cho một hành trình vị giác đầy bất ngờ.