Khô hạn vùng kín là vấn đề thường gặp ở phụ nữ, đặc biệt trong giai đoạn mãn kinh, không chỉ khiến phụ nữ khó chịu, ngứa rát mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vợ chồng. Thay vì chỉ trông chờ vào thuốc, bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình trạng này nhờ một số loại vitamin và thực phẩm bổ sung tự nhiên.

Vì sao phụ nữ dễ bị khô hạn?

Nguyên nhân chính là do giảm hormone estrogen – yếu tố giữ cho mô âm đạo được bôi trơn và khỏe mạnh. Mãn kinh, sinh nở, một số loại thuốc hoặc hút thuốc lá đều có thể làm suy giảm estrogen, dẫn đến khô rát, ngứa, thậm chí đau hay chảy máu nhẹ sau quan hệ.

1. Vitamin D: Hỗ trợ sức khỏe âm đạo

Vitamin D là chất chống oxy hóa tự nhiên, có trong thực phẩm và ánh nắng mặt trời. Vitamin này hỗ trợ sức khỏe âm đạo theo nhiều cách:

Hỗ trợ mô âm đạo khỏe mạnh: Vitamin D cần thiết cho sự phát triển tế bào trong cơ thể, bao gồm cả mô âm đạo.

Duy trì độ pH âm đạo: Âm đạo khỏe mạnh thường có độ pH ~4, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và kích ứng.

Giảm khô âm đạo: Nghiên cứu cho thấy bổ sung vitamin D có thể cải thiện độ ẩm âm đạo ở phụ nữ mãn kinh.

Khuyến nghị: Nên bổ sung 600–800 IU mỗi ngày, không vượt quá 4.000 IU để tránh buồn nôn, đau đầu. Vitamin D có nhiều trong cá béo, sữa bổ sung vi chất và ánh nắng mặt trời.

2. Vitamin E: Dưỡng chất làm dịu và phục hồi

Vitamin E cũng là chất chống oxy hóa giúp phục hồi tế bào da. Nghiên cứu cho thấy vitamin E có thể cải thiện độ ẩm âm đạo, đặc biệt sau mãn kinh.

Vitamin E có nhiều dạng như: viên uống, dung dịch, kẹo dẻo và viên đặt/kem âm đạo.

Nguồn tự nhiên giàu vitamin E: Các loại hạt, dầu thực vật.

Liều khuyến nghị: 15 mg/người lớn (19 mg nếu đang cho con bú), liều tối đa an toàn 1.000 mg. Liều cao có thể tăng nguy cơ chảy máu.

3. Dầu hắc mai biển: Thảo dược từ y học cổ truyền châu Á

Dầu hắc mai biển là bài thuốc truyền thống ở châu Á, được dùng như chất chống oxy hóa và chống viêm. Lợi ích với âm đạo gồm:

Cung cấp axit béo tốt: Các chất béo và vitamin có trong dầu hắc mai biển được biết là có tác dụng hỗ trợ điều trị khô âm đạo.

Có thể cải thiện mô âm đạo: Một nghiên cứu với phụ nữ sau mãn kinh dùng 3g/ngày trong 3 tháng cho thấy mô âm đạo có cải thiện nhẹ, nhưng khô âm đạo không cải thiện đáng kể.

Giảm ngứa và khô: Một số nghiên cứu cho thấy tình trạng ngứa và khô âm đạo được cải thiện sau 12 tuần sử dụng dầu hắc mai biển.

Dầu hắc mai biển có thể dùng dạng uống hoặc kem bôi, nhưng cần lưu ý nguy cơ chảy máu.

4. Men vi sinh (Probiotics): Cân bằng hệ vi khuẩn có lợi

Probiotics là vi sinh vật hỗ trợ vi khuẩn có lợi trong cơ thể, giúp cải thiện tình trạng khô âm đạo:

Phục hồi lợi khuẩn: Lactobacillus là vi khuẩn chính trong âm đạo, giúp duy trì độ ẩm và độ pH cân bằng.

Hỗ trợ estrogen: Estrogen cũng rất quan trọng trong việc duy trì vi khuẩn có lợi ở vùng âm đạo. Khi nồng độ estrogen của bạn giảm, việc bổ sung men vi sinh có thể giúp duy trì mức độ bình thường.

Probiotics có thể uống dưới dạng thực phẩm bổ sung hoặc đặt trực tiếp vào âm đạo dưới dạng thuốc, cũng có trong thực phẩm lên men như sữa chua, kim chi. Tuy nhiên, người có hệ miễn dịch yếu, sau ghép tạng, đang điều trị ung thư hoặc dùng steroid liều cao cần tham khảo bác sĩ trước.

Một số phương pháp khác để cải thiện tình trạng khô hạn

Tránh chất gây kích ứng: Xà phòng thơm, nước hoa, dung dịch vệ sinh có mùi.

Ngưng hút thuốc: Hút thuốc ảnh hưởng đến vi khuẩn có lợi và lớp niêm mạc.

Điều chỉnh chế độ ăn: Thực phẩm giàu đậu nành (sữa đậu nành, đậu phụ, edamame) có chứa isoflavone, hoạt động giống estrogen. Sử dụng các thực phẩm giàu đậu nành có thể cải thiện tình trạng khô âm đạo.

Trao đổi với bác sĩ về thuốc đang dùng: Một số thuốc như chống trầm cảm, thuốc huyết áp có thể gây khô âm đạo; bác sĩ có thể gợi ý thay thuốc.

Khi nào nên gặp bác sĩ

Khô âm đạo kéo dài có thể ảnh hưởng chất lượng cuộc sống. Hãy gặp bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ phụ khoa, nếu có các triệu chứng: Khô âm đạo: Đau, nóng rát; Ngứa; Đau khi quan hệ không cải thiện dù dùng chất bôi trơn nước.

Bác sĩ sẽ đánh giá nguy cơ nhiễm trùng hoặc bệnh lý khác và có hướng điều trị phù hợp. Các phương pháp điều trị, kết hợp với vitamin, dầu hắc mai biển, vitamin D, E hay probiotics, có thể giúp cải thiện đáng kể tình trạng khô âm đạo.