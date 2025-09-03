Khi nghĩ đến việc chăm sóc gan, hầu hết chúng ta đều tập trung vào việc loại bỏ các thói quen xấu như uống rượu bia, ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ hay thực phẩm kém chất lượng. Tuy nhiên,lại dễ bỏ qua những mẹo ăn uống, tập luyện... tốt cho gan. Ví dụ như đối với chế độ dinh dưỡng, có những thực phẩm hại gan nhưng cũng có những món ăn giúp thải độc, phòng bệnh, bồi bổ cho gan.

Điều đặc biệt là chưa cần đến cao lương mỹ vị đắt tiền, chỉ 5 loại trái cây quen thuộc, dễ mua dưới đây cũng đã xứng đáng xếp vào danh sách "đại bổ" của gan:

1. Chuối

Chuối không chỉ là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào mà còn mang lại nhiều lợi ích cho gan. Lượng chất xơ phong phú trong chuối giúp tăng cường nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa, đặc biệt hữu ích với những người có chức năng gan suy giảm.

Bên cạnh đó, chuối rất giàu vitamin và protein, có khả năng thúc đẩy quá trình sản sinh và tái tạo tế bào gan. Loại trái cây này còn chứa một lượng lớn glucid tự nhiên dễ hấp thu, giúp tăng cường dự trữ glycogen trong gan, bảo vệ gan khỏi các yếu tố gây hại và ngăn cản sự thâm nhiễm mỡ. Đây là một thực phẩm lý tưởng để bồi bổ và phục hồi gan khi cần.

2. Kiwi

Quả kiwi được mệnh danh là “vua vitamin C” trong số các loại trái cây và chất này rất tốt cho thải độc, dưỡng gan. Chưa kể, trái cây này còn có tác dụng bổ sung dinh dưỡng cho gan, kháng viêm, giải rượu do có chứa chất phân hủy cất cồn.

Nghiên cứu thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Colorado Anschutz Medical Campus, Aurora, Mỹ cho biết, trong kiwi có chứa một hợp chất có tên pyrroloquinoline quinone (PQQ) có thể ngăn cản sự phát triển của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Ảnh minh họa

3. Nho

Trong y học hiện đại, nho được công nhận là một loại trái cây giàu dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe tổng thể, bao gồm cả lá gan. Các chất chống oxy hóa trong quả nho, nổi bật là polyphenol, hoạt động như một chất tẩy gốc tự do tự nhiên, giúp các tế bào gan tái tạo và luôn hoạt động hiệu quả.

Nho cũng chứa nhiều khoáng chất như canxi, phốt pho, cùng các hợp chất phenol, có thể cải thiện nồng độ protein huyết tương trong cơ thể. Đối với những người có chức năng gan kém, ăn nho thường xuyên còn có thể giúp giảm men transaminase của gan, từ đó cải thiện chức năng gan. Tuy nhiên, bạn không nên ăn quá nhiều vì một số loại nho có hàm lượng đường cao.

4. Mận

Trong y học cổ truyền, mận, đặc biệt là mận đen, đã được dùng như một bài thuốc bồi bổ gan từ lâu. Mận chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ như polyphenol, anthocyanin, cùng với sắt và các vitamin nhóm B, C. Những hợp chất này giúp tăng cường hoạt động thải độc của gan, kháng viêm, giảm mỡ gan và giảm nguy cơ hình thành khối u.

Ngoài ra, vị chua nhẹ của mận tươi còn giúp cân bằng độ pH trong cơ thể, đặc biệt tốt cho những người có vấn đề về gan. Bạn có thể ăn mận tươi hoặc dùng mận khô để pha trà uống, đều mang lại lợi ích tuyệt vời cho lá gan.

5. Táo

"Một quả táo mỗi ngày giúp bác sĩ tránh xa bạn". Câu nói này hoàn toàn đúng khi nói về tác dụng của táo đối với lá gan. Nước ép táo giàu axit malic giúp hòa tan sỏi mật. Đồng thời, hàm lượng pectin trong táo có khả năng đào thải các kim loại nặng tích lũy từ thực phẩm, giúp phòng tránh các bệnh về gan và da.

Ảnh minh họa

Ăn táo thường xuyên còn giúp gan sản xuất protein, hỗ trợ quá trình sửa chữa các tế bào bị tổn thương và đẩy nhanh việc sản xuất tế bào mới. Đây là một loại quả dễ mua, dễ ăn và mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe gan.