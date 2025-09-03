Diễn viên Lan Phương “hoảng hốt” sau khi giảm cân cấp tốc, phải đi thẩm mỹ viện để “trùng tu”

Sáng 3/9, diễn viên Lan Phương tới thẩm mỹ viện ở Hà Nội để làm đẹp. Trong buổi livestream phát sóng trên mạng xã hội trưa 3/9, diễn viên được tiết lộ trước đó, hôm 28/8 cô đã thực hiện các biện pháp mát-xa giảm béo, làm săn chắc body, đặc biệt là vùng bụng tại cơ sở làm đẹp của vở diễn viên Chi Bảo.

Lan Phương tâm sự da cô bị nhăn, chùng nhão vì giảm cân nhanh, thức khuya nhiều, stress khi một mình chăm hai con sau đổ vỡ hôn nhân. Diễn viên muốn chăm chút nhan sắc, lấy lại ngoại hình trẻ đẹp để tự tin tham gia các dự án phim ảnh mới. Tại thẩm mỹ viện sáng 3/9, Lan Phương đã dành một tiếng thực hiện nâng cơ, xóa nhăn, trẻ hóa da mặt.

"Tôi không còn béo nhưng da gặp nhiều vấn đề do giảm cân quá nhanh. Sau sinh con thứ hai tôi tập trung kiểm soát chế độ ăn và tập luyện nhiều để giảm cân cấp tốc khiến da bị chùng, nhão, không kịp săn lại. Tôi khá hoảng hốt về tình trạng của mình bởi không chỉ da mặt mà cả da tay, chân của tôi cũng bị nhăn nhiều do hậu quả của quá trình giảm cân nhanh. Đặc biệt bụng tôi bị da thừa rất nhiều, cần xử lý", Lan Phương nói.

Sau một tuần làm thẩm mỹ vùng bụng, Lan Phương chia sẻ vòng hai của mình đã cải thiện, săn chắc hơn. Cô hy vọng da mặt cũng căng bóng, mịn màng, hàm gọn lại sau khi "trùng tu". Bên cạnh việc chăm chút nhan sắc, Lan Phương đang cố gắng lấy lại cân bằng, ổn định tâm lý để tập trung vào công việc, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, đủ sức lo cho hai con sau ly hôn.

Lan Phương từng cho biết cô đối diện với nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần khi hôn nhân đổ vỡ. Trước quyết định chia tay, diễn viên bày tỏ cô đã cân nhắc rất lâu để chọn điều tốt nhất cho mình và hai con. Vài tháng qua, cô duy trì thói quen chạy bộ, tập gym để cân bằng cuộc sống, song song kinh doanh quán cafe và đóng phim. Cô cũng gặp bác sĩ tâm thần, chuyên viên tâm lý để vượt qua chứng trầm cảm.