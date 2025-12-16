Nếu như Hoàng thân Albert và Vương phi Charlene của Monaco luôn trung thành với những bức ảnh chỉn chu, sang trọng bên cây thông Noel lộng lẫy hàng năm, thì Hoàng gia Bỉ lại chọn cách tiếp cận tự nhiên và gần gũi hơn, khá tương đồng với phong cách thường thấy của vợ chồng Thân vương William và Vương phi Kate Middleton. Tấm thiệp Giáng sinh năm 2025 của gia đình vua Philippe không có tuyết, không có áo len dày sụ, mà là một khoảnh khắc ngập tràn sắc xanh tươi mát được chụp ngay trong khuôn viên Cung điện Hoàng gia Laeken ở Brussels.

Vua Philippe và Vương hậu Mathilde đứng bên cạnh bốn người con trưởng thành: Công chúa Elisabeth (24 tuổi), Hoàng tử Gabriel (22 tuổi), Hoàng tử Emmanuel (20 tuổi) và Công chúa út Eléonore (17 tuổi). Bức ảnh toát lên vẻ yên bình, gắn kết và tràn đầy năng lượng tích cực của một gia đình hiện đại.

Sự lựa chọn táo bạo và tuyên ngôn "sống xanh" của Nữ hoàng tương lai

Điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn trong bức ảnh chính là Công chúa Elisabeth. Nàng sinh viên Harvard danh giá, người đang nắm giữ vị trí thừa kế ngai vàng, đã chọn một chiếc váy voan màu xanh neon rực rỡ. Gam màu này vốn dĩ rất "kén" người mặc, dễ làm xỉn da hoặc trở nên quá chói lọi, nhưng với Elisabeth, nó lại trở thành vũ khí tôn lên vẻ đẹp tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

Điều thú vị nằm ở chỗ, đây không phải là lần đầu tiên công chúng thấy Elisabeth diện thiết kế này. Những người yêu mến Hoàng gia Bỉ hẳn sẽ nhận ra ngay đây chính là chiếc váy hiệu Natan mà cô đã từng mặc trong lễ Quốc khánh vào tháng 7 vừa qua. Việc một công chúa, một nữ hoàng tương lai, thoải mái mặc lại đồ cũ trong bức ảnh chính thức gửi đi toàn thế giới là một thông điệp ngầm đầy ý nghĩa. Nó cho thấy tư duy hiện đại, đề cao tính bền vững và sự tiết kiệm – những giá trị mà thế hệ trẻ hoàng gia đang tích cực theo đuổi. Elisabeth đã chứng minh rằng, sự sang trọng không nhất thiết phải đến từ việc mỗi lần xuất hiện là một bộ cánh mới, mà đến từ cách chúng ta trân trọng và làm mới những gì mình đang có.

Tuyệt chiêu "bình cũ rượu mới": Tinh tế trong từng chi tiết

Dù mặc lại váy cũ, nhưng Elisabeth không hề tạo cảm giác nhàm chán hay rập khuôn. Nếu như trong lễ Quốc khánh, cô kết hợp chiếc váy cùng băng đô vàng to bản tạo vẻ trang trọng, quyền quý, thì trong bức ảnh Giáng sinh này, nàng công chúa đã khéo léo lược bỏ phụ kiện tóc, để mái tóc buông xõa tự nhiên mềm mại. Cô cũng tinh ý thay đôi xăng đan vàng ánh kim bằng một đôi giày cao gót màu nude thanh lịch. Chỉ một vài thay đổi nhỏ trong cách mix-match, Elisabeth đã biến bộ trang phục từ long trọng trở nên nhẹ nhàng, bay bổng và phù hợp hơn với không khí thân mật của một tấm thiệp gia đình. Đôi bông tai vàng dáng dài vẫn được giữ nguyên, như một điểm chấm phá vừa đủ cho tổng thể hoàn hảo.

Sự đồng điệu của những người phụ nữ Hoàng gia

Không chỉ riêng Elisabeth, mà cả Vương hậu Mathilde và Công chúa út Eléonore cũng hưởng ứng phong trào "thời trang bền vững" này. Vương hậu Mathilde, người phụ nữ luôn được ca ngợi về gu thẩm mỹ, cũng chọn diện lại một chiếc váy sơ mi họa tiết hoa của nhà mốt Natan mà bà từng mặc trước đó. Trong khi đó, cô em gái 17 tuổi Eléonore lại ngọt ngào trong chiếc váy midi ren trắng của thương hiệu Temptation Positano – thiết kế mà cô bé từng diện tại buổi hòa nhạc mừng Quốc khánh hồi tháng 7. Các thành viên nam trong gia đình chọn vest cổ điển và cà vạt trơn màu, làm nền hoàn hảo cho sự rực rỡ của những người phụ nữ bên cạnh.

Tài khoản Instagram của Hoàng gia Bỉ đã chia sẻ khoảnh khắc này cùng dòng trạng thái: "Thiệp Giáng sinh đã được gửi đi! Bạn nghĩ gì về bức ảnh năm nay?", kèm theo đoạn video quay cảnh một bàn tay đang mở phong bì chứa tấm thiệp. Một hình ảnh giản dị, không phô trương hào nhoáng, nhưng lại ấm áp và "chạm" đến trái tim người xem bởi sự chân thật và những thông điệp tích cực về lối sống văn minh mà gia đình Hoàng gia Bỉ muốn gửi gắm trong mùa lễ hội này.