Nếu vài năm trước, retinol được xem là tiêu chuẩn vàng trong chăm sóc da tuổi trung niên thì hiện nay, ngày càng nhiều phụ nữ ngoài 40 tuổi bắt đầu tìm đến những công nghệ được gọi là "biohacking" – tối ưu hóa cơ thể bằng khoa học và công nghệ. Trong số đó, liệu pháp ánh sáng đỏ (Red Light Therapy) là một trong những xu hướng được nhắc đến nhiều nhất.

Ánh sáng đỏ là gì mà khiến giới làm đẹp quan tâm?

Nghe đến "ánh sáng đỏ", nhiều người có thể hình dung đến những chiếc đèn sưởi quen thuộc. Tuy nhiên, công nghệ đang được ứng dụng trong các thiết bị chống lão hóa hiện nay sử dụng những bước sóng ánh sáng cụ thể đã được nghiên cứu trong lĩnh vực y học.

Phổ biến nhất là ánh sáng đỏ từ 630–660nm và ánh sáng cận hồng ngoại (Near Infrared – NIR) khoảng 830–850nm.

Các nhà khoa học cho rằng những bước sóng này có khả năng đi sâu vào da, tác động đến ty thể – nơi được ví như "nhà máy năng lượng" của tế bào. Khi tế bào sản sinh năng lượng hiệu quả hơn, quá trình tái tạo và sửa chữa cũng được hỗ trợ tốt hơn.

Nói một cách dễ hiểu, thay vì tác động từ bên ngoài như kem dưỡng hay serum, liệu pháp ánh sáng đỏ được kỳ vọng giúp làn da hoạt động khỏe mạnh hơn từ cấp độ tế bào.

Điều gì xảy ra với làn da sau tuổi 40?

Sau tuổi 40, cơ thể bắt đầu sản xuất ít collagen hơn. Tốc độ tái tạo da cũng chậm lại. Những dấu hiệu như da xỉn màu, mất độ đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn quanh mắt hay khóe miệng trở nên rõ rệt hơn. Đây là lý do nhiều phụ nữ bắt đầu đầu tư nhiều hơn cho các sản phẩm chống lão hóa.

Tuy nhiên, một thực tế là không phải ai cũng hợp với các hoạt chất mạnh như retinol hay tretinoin. Một số người gặp tình trạng bong tróc, kích ứng hoặc da trở nên nhạy cảm hơn khi sử dụng. Trong bối cảnh đó, mặt nạ LED được xem như một lựa chọn nhẹ nhàng hơn vì không xâm lấn, không gây tổn thương bề mặt da và có thể sử dụng tại nhà.

Khoa học nói gì về hiệu quả chống lão hóa?

Đây có lẽ là câu hỏi quan trọng nhất. Theo nhiều nghiên cứu trong những năm gần đây, liệu pháp ánh sáng đỏ có thể giúp cải thiện độ đàn hồi da, hỗ trợ tăng sinh collagen và làm giảm các nếp nhăn nông nếu được sử dụng đều đặn trong thời gian dài.

Một nghiên cứu lâm sàng công bố năm 2025 trên những người từ 30 đến 65 tuổi cho thấy nhóm sử dụng mặt nạ LED kết hợp ánh sáng đỏ và cận hồng ngoại có sự cải thiện rõ rệt ở vùng chân chim quanh mắt so với nhóm sử dụng thiết bị giả.

Các nghiên cứu khác cũng ghi nhận sự cải thiện về kết cấu da, độ săn chắc và độ sáng của làn da sau khoảng 8–12 tuần sử dụng liên tục. Điều quan trọng là hiệu quả không đến sau một đêm. Khác với các liệu trình làm đẹp cho kết quả tức thì, ánh sáng đỏ hoạt động theo cơ chế tích lũy. Người dùng thường cần duy trì từ 3–5 buổi mỗi tuần trong ít nhất 2–3 tháng để nhận thấy sự thay đổi.

Vì sao phụ nữ trung niên đặc biệt quan tâm đến công nghệ này?

Nếu quan sát các cộng đồng làm đẹp và wellness trên thế giới, có thể thấy nhóm khách hàng tích cực đầu tư cho mặt nạ LED thường nằm trong độ tuổi từ 40–60. Ở giai đoạn này, nhiều phụ nữ bắt đầu thay đổi cách tiếp cận với việc chăm sóc bản thân. Họ không còn tìm kiếm những giải pháp "thần tốc" mà quan tâm nhiều hơn đến những phương pháp có thể duy trì sức khỏe và vẻ ngoài trong thời gian dài.

Đó cũng là tinh thần của biohacking – tối ưu hóa cơ thể bằng những thay đổi nhỏ nhưng bền vững. Một buổi tối với 15 phút đeo mặt nạ LED, ngủ đủ giấc, tập luyện nhẹ nhàng và ăn uống cân bằng được xem là chiến lược chống lão hóa dài hạn hơn là việc phụ thuộc hoàn toàn vào mỹ phẩm.

Có đáng để đầu tư?

Hiện nay, giá của các loại mặt nạ LED chống lão hóa dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Nếu kỳ vọng xóa hoàn toàn nếp nhăn sâu, nâng cơ rõ rệt hoặc thay thế các phương pháp thẩm mỹ chuyên sâu, mặt nạ LED có thể không đáp ứng được mong đợi.

Nhưng nếu mục tiêu là hỗ trợ làn da khỏe hơn, cải thiện độ đàn hồi, làm chậm quá trình lão hóa và xây dựng một thói quen chăm sóc bản thân lâu dài, đây là một trong những thiết bị đáng cân nhắc.

Trong thế giới biohacking, người ta thường nói rằng: "Lão hóa là điều không thể tránh khỏi, nhưng tốc độ lão hóa có thể được tác động".

Có lẽ đó cũng là lý do ngày càng nhiều phụ nữ ngoài 40 tuổi sẵn sàng dành vài phút mỗi ngày cho chiếc mặt nạ phát ra ánh sáng đỏ ấy. Không phải vì họ muốn quay ngược thời gian, mà bởi họ muốn bước qua tuổi trung niên với một cơ thể khỏe mạnh và một làn da đẹp hơn theo cách bền vững nhất có thể.