33 tuổi đã mắc ung thư trực tràng, cô gái được Robot hiện đại phẫu thuật, thêm hy vọng sống

Ung thư đại trực tràng đang không còn là căn bệnh chỉ gặp ở người cao tuổi. Ngày càng nhiều người trẻ được chẩn đoán mắc bệnh, đặt ra yêu cầu phải phát hiện sớm và áp dụng những phương pháp điều trị tiên tiến để vừa loại bỏ khối u, vừa bảo tồn tối đa chức năng sống.

Theo thông tin từ bệnh viện K, ttrường hợp của chị Đ.L. (33 tuổi) vừa được điều trị tại Bệnh viện K là một minh chứng cho bước tiến của y học hiện đại khi hệ thống robot phẫu thuật được đưa vào hỗ trợ xử lý một ca ung thư trực tràng thấp vốn được đánh giá rất khó.

Ung thư trực tràng ở tuổi 33 và thử thách của ca bệnh

Theo số liệu Globocan, ung thư đại trực tràng đang có xu hướng gia tăng tại Việt Nam. Nếu năm 2022 ghi nhận gần 17.000 ca mắc mới, đứng thứ 4 trong các loại ung thư ở cả hai giới, thì đến năm 2024 con số này đã tăng lên hơn 22.500 ca, vươn lên đứng thứ 3.

Điều đáng lo ngại là căn bệnh đang có dấu hiệu trẻ hóa.

Chị Đ.L. được chẩn đoán mắc ung thư trực tràng thấp giai đoạn cT3N1M0, với khối u chỉ cách rìa hậu môn khoảng 3 cm. Đây là vị trí đặc biệt khó trong ngoại khoa vì nằm sâu trong khung chậu, không gian thao tác rất hẹp và sát cơ thắt hậu môn.

Với những trường hợp như vậy, mục tiêu của bác sĩ không chỉ là cắt bỏ hoàn toàn khối u mà còn phải cố gắng bảo tồn cơ thắt hậu môn và các dây thần kinh vùng chậu để người bệnh vẫn có thể duy trì chất lượng cuộc sống sau điều trị.

Điều trị đa mô thức, tạo điều kiện cho ca mổ bằng robot

Sau khi được hội chẩn đa chuyên khoa, người bệnh được điều trị theo chiến lược đa mô thức gồm hóa xạ trị đồng thời bằng Capecitabine kết hợp xạ trị, sau đó tiếp tục 6 chu kỳ hóa chất XELOX.

Các kết quả đánh giá sau điều trị cho thấy khối u đáp ứng tốt, kích thước giảm đáng kể, hạch cũng cải thiện rõ rệt. Giai đoạn bệnh được đánh giá lại xuống ycT2N0M0, tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành phẫu thuật triệt căn.

Robot phẫu thuật - "trợ thủ" giúp bác sĩ xử lý những ca mổ khó

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tiêu hóa 2, Bệnh viện K đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi robot cắt đoạn trực tràng kết hợp vét hạch cho người bệnh.

Khác với mổ nội soi thông thường, hệ thống robot mang đến hình ảnh 3D độ phân giải cao cùng các cánh tay phẫu thuật có khả năng xoay linh hoạt với biên độ lớn. Điều này giúp phẫu thuật viên thao tác chính xác hơn trong vùng chậu sâu - nơi vốn được xem là "địa hình khó" của ngoại khoa tiêu hóa.

Nhờ sự hỗ trợ của robot, bác sĩ có thể bóc tách tỉ mỉ quanh khối u, kiểm soát mạch máu tốt hơn, đồng thời bảo tồn tối đa các bó thần kinh và cơ thắt hậu môn nếu điều kiện cho phép. Đây là yếu tố rất quan trọng giúp giảm nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng đại tiện và nâng cao chất lượng sống lâu dài cho người bệnh sau mổ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng robot không thay thế bác sĩ. Công nghệ hiện đại chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được kết hợp với chiến lược điều trị đúng và kinh nghiệm của phẫu thuật viên. Robot là công cụ hỗ trợ, còn tư duy điều trị và kỹ năng chuyên môn mới là yếu tố quyết định thành công của ca phẫu thuật.

Phòng mổ trở thành nơi đào tạo công nghệ ngoại khoa hiện đại

Đáng chú ý, ca mổ của nữ bệnh nhân 33 tuổi cũng được lựa chọn là ca thị phạm trong chương trình đào tạo phẫu thuật nội soi robot cơ bản do Bệnh viện K tổ chức.

Các học viên không chỉ quan sát cách điều khiển robot mà còn được các chuyên gia phân tích toàn bộ quá trình điều trị, từ đánh giá đáp ứng sau hóa xạ trị, lựa chọn thời điểm phẫu thuật đến kỹ thuật bóc tách trong khung chậu hẹp và nguyên tắc bảo tồn thần kinh, cơ thắt hậu môn.

Việc đưa những ca bệnh thực tế vào chương trình đào tạo giúp bác sĩ trẻ không chỉ học cách sử dụng công nghệ mà còn tiếp cận tư duy điều trị hiện đại - mô hình đang được nhiều trung tâm ngoại khoa lớn trên thế giới áp dụng.

Phát hiện sớm để có cơ hội tiếp cận kỹ thuật điều trị tiên tiến

Theo các chuyên gia, xu hướng trẻ hóa của ung thư đại trực tràng đòi hỏi mỗi người không nên chủ quan với những dấu hiệu như đi ngoài ra máu, rối loạn đại tiện kéo dài, đau bụng, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc thay đổi thói quen đi tiêu.

Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm không chỉ nâng cao khả năng điều trị khỏi mà còn giúp người bệnh có nhiều cơ hội tiếp cận các kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật nội soi robot, từ đó vừa đảm bảo hiệu quả điều trị ung thư, vừa bảo tồn tốt hơn các chức năng quan trọng và chất lượng cuộc sống sau điều trị.

Sự phát triển của robot phẫu thuật đang mở ra một giai đoạn mới cho ngoại khoa ung thư tại Việt Nam. Khi công nghệ hiện đại được kết hợp với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và chiến lược điều trị cá thể hóa, người bệnh - kể cả những người còn rất trẻ - có thêm hy vọng vượt qua căn bệnh với kết quả điều trị tối ưu.