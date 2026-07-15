2 giờ sáng, cơ thể rã rời nhưng não vẫn "nhảy múa": Giải mã nỗi ám ảnh mang tên "Càng mệt càng khó ngủ"

Đồng hồ chỉ 2h13 sáng. Bạn mệt lử. Mắt cay xè, chân tay nặng trịch và tiếng chuông báo thức thì sắp reo đến nơi. Thế nhưng, trớ trêu thay, đầu óc bạn lại nhất quyết không chịu "tắt máy". Bạn đã bao giờ rơi vào cảnh oái oăm này chưa?

Thay vì ngủ thiếp đi, hàng đống suy nghĩ cứ cuồn cuộn ùa về: Mình đã gửi cái email kia chưa nhỉ? Nhỡ quên việc gì quan trọng thì sao? Hay tự dưng, đầu óc bạn lại lôi một cuộc nói chuyện từ tít năm 2017 ra để ngẫm nghĩ lại từng li từng tí.

Nhiều người quá quen với cảnh ức chế này: người rã rời nhưng mắt cứ mở thao láo, muốn ngủ mà không sao chợp mắt được. Theo lẽ thường, mệt thì phải ngủ được. Nhưng não không tự động ngủ chỉ vì thân thể đang đuối sức. Thật ra, khi bị áp lực, sự mệt mỏi và chứng thức trắng đêm thường đi liền với nhau.

Nguồn cơn của chuyện này nằm ở cái bản năng giữ mạng sống đã ăn sâu vào con người chúng ta từ thuở hồng hoang.

Khi não nhầm lẫn giữa "Email công việc" và "Thú dữ rình rập"

Cách cơ thể phản ứng với áp lực vốn sinh ra để giúp ta đối phó với những mối nguy hiểm trước mắt. Ngày xưa, nguy hiểm thường rất gắt nhưng trôi qua nhanh - như bị thú dữ rình rập, mưa bão, hay đánh nhau. Vào những lúc chớp nhoáng đó, việc não ưu tiên số một không phải là nghỉ ngơi, mà là tìm cách sống sót.

Khi nhận thấy nguy hiểm, một vùng báo động trong não sẽ bật chế độ "đánh hay chạy". Cơ thể lập tức tiết ra hàng loạt chất gây căng thẳng. Tim đập dồn dập, thở gấp và mắt mũi cực kỳ tinh nhanh. Bao nhiêu sức lực lẽ ra để nuôi dưỡng cơ thể lâu dài đều bị rút cạn để dồn hết cho việc chạy trốn hoặc đánh trả ngay lập tức.

Chế độ này rất tuyệt vời, nếu bạn đang phải ba chân bốn cẳng chạy trốn một con hổ. Nhưng nó lại hóa ra vô duyên và vô dụng khi "mối đe dọa" của bạn chỉ là một hòm thư đầy ắp việc hay nỗi lo tiền nong hàng tháng.

Lưới nhện bủa vây của lối sống ngày nay

Những thứ gây áp lực ngày nay làm đầu óc mệt mỏi nhưng lại đi ngược lại với lẽ tự nhiên. Khác với thú dữ, chúng hiếm khi buông tha ta một cách nhanh chóng.

Email cứ thi nhau đổ về. Việc làm bám theo ta về tận giường ngủ qua điện thoại và máy tính. Mạng xã hội tạo ra một vòng luẩn quẩn: Cứ nhìn người khác rồi tự so sánh, lúc nào cũng trong cảnh dòm ngó. Thậm chí lúc rảnh rỗi cũng bị xé vụn bởi tiếng "ting ting" báo tin nhắn, và ai cũng đinh ninh rằng mình phải luôn cầm máy, gọi cái là có mặt ngay.

Hậu quả là, những vùng não làm nhiệm vụ giữ cho ta tỉnh táo bị ép phải làm việc cật lực, không có điểm dừng. Điều này cực kỳ tai hại, vì ngủ không chỉ đơn giản là "nhắm mắt lại". Để chìm vào giấc ngủ, não phải chủ động buông lỏng cảnh giác. Chỗ giữ tỉnh táo trong não giúp ta mở mắt làm việc ban ngày, thì đến đêm buộc phải "im lặng" ta mới ngủ được.

Nhưng vì chịu sức ép quá lâu, não có thể bị kẹt trong tình trạng căng như dây đàn . Ngay cả khi tay chân đã hết sạch sức, đầu óc vẫn cứ dò xét, đoán già đoán non và nhai đi nhai lại những nỗi lo. Đứng từ góc độ giữ mạng sống, điều này hoàn toàn có lý: Nếu thấy xung quanh không an toàn, lỏng cảnh giác để ngủ say sưa có vẻ là một lựa chọn sai lầm.

Sự "lệch pha" giữa thân thể và đầu óc

Lý do khiến cảnh này trở nên khó chịu là vì sự mệt mỏi tay chân và sự căng thẳng đầu óc do hai hệ thống khác nhau điều khiển. Cơ bắp của bạn có thể đang gào thét đòi nghỉ, nhưng não lại tiếp tục bơm ra sự tỉnh táo do lo âu. Kết quả là sự "lệch pha" kỳ quái mà nhiều người đang nếm mùi: người rệu rã đi kèm với những dòng suy nghĩ chạy đua trong đầu.

Chất gây căng thẳng trong người (cortisol) cũng là thủ phạm lớn. Bình thường, chất này tuân theo đồng hồ sinh học: tiết ra nhiều vào buổi sáng để gọi bạn dậy và vơi dần đi khi trời tối. Áp lực dai dẳng đã phá nát nhịp đồng hồ này, khiến cơ thể vẫn giữ trạng thái "chạy máy" cho đến tận đêm khuya.

Tại sao lối sống bây giờ lại làm tình trạng tệ hơn?

Ánh sáng đèn đóm, màn hình điện thoại: Chặn đứng chất giúp cơ thể biết đã đến giờ ngủ.

Cầm điện thoại ban đêm: Nhồi nhét vào đầu đủ thứ thông tin tò mò đúng vào lúc não cần nghỉ.

Tật lướt tin xấu cắm mặt (Doomscrolling): Trộn lẫn sự kích động, hồi hộp và bực dọc - những thứ mà não bộ con người gần như không thể ngó lơ để đi ngủ.

Trớ trêu thay, người càng mệt, ta càng khó kìm nén cảm xúc. Cứ thiếu ngủ là vùng báo động trong não lại nhạy cảm hơn, trong khi vùng điều khiển lý trí thì yếu đi. Một bộ não mệt mỏi sẽ dễ hốt hoảng hơn, làm những chuyện lo âu lặt vặt ban ngày bỗng hóa thành quái vật khổng lồ gầm rú giữa đêm khuya. Nói cách khác, càng đuối sức, não càng dở trong việc tự dỗ mình xẹp xuống.

Lối thoát nào cho những đêm thức trắng?

Đó là lý do tại sao câu nói "Thôi nào, thả lỏng đi, đừng nghĩ nữa" lại là một lời khuyên tệ hại và sáo rỗng nhất dành cho người mất ngủ.

Tình trạng căng như dây đàn này không phải vì bạn yếu đuối hay kém cỏi. Nó là một trạng thái gắn chặt vào cơ thể, bị nhào nặn bởi hệ thống báo động, các chất tiết ra trong người, và thói quen cảnh giác cao độ. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đành bó tay.

Các bác sĩ giấc ngủ nhấn mạnh rằng, trong não bộ, sự nghỉ ngơi và cảm giác an toàn luôn đi chung với nhau. Để tìm lại giấc ngủ êm ái, bạn có thể tập những thói quen sau:

Tạo lịch sinh hoạt và đi ngủ đều đặn, giờ giấc cố định.

Bớt làm những việc gây kích động mạnh hoặc cãi vã vào buổi tối.

Vận động cơ thể và phơi nắng vào ban ngày.

Cạch mặt các màn hình điện tử (điện thoại, tivi) ít nhất 1 tiếng trước khi ngủ.

Áp dụng các cách rèn lại suy nghĩ và thói quen (liệu pháp hành vi) để cắt đứt vòng luẩn quẩn lo âu - mất ngủ.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất bạn cần nhớ là: Cảm giác "người rã rời nhưng mắt thao láo" không có nghĩa là cơ thể bạn bị hỏng mất nút nghỉ ngơi. Nó chỉ là bằng chứng cho thấy não bộ của bạn đang làm quá tốt việc giữ cảnh giác, giữa một thế giới lúc nào cũng ồn ào và không bao giờ thực sự đi ngủ.