Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin, người phụ nữ 31 tuổi họ Vương ở Trịnh Châu, Hà Nam cao 161cm, nặng 76kg (chỉ số này được coi là béo phì).

Trong 4 tháng liên tiếp, cô liên tục ăn lẩu hoặc đồ nướng hằng ngày, ngoài ra mỗi ngày uống ít nhất một cốc trà sữa.

Không chỉ vậy, cô Vương còn có lịch trình làm việc và nghỉ ngơi thiếu khoa học. Cô đi ngủ lúc 3h và thức dậy lúc 15h, gần như đảo ngược hoàn toàn nhịp điệu ngày và đêm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Annals of Internal Medicine)

Khi cô Vương khám sức khỏe định kỳ, máu mà nhân viên y tế lấy ra hóa ra là thứ thường được gọi là "máu kem" - có màu trắng vàng do quá nhiều mỡ và kết cấu giống như kem, khiến các bác sĩ phải cảnh giác cao độ.

Kết quả kiểm tra cho thấy chỉ số lipid máu của cô Vương cực kỳ bất thường, với mức triglyceride vượt quá tiêu chuẩn 45 lần. Nếu tình trạng tăng lipid máu nghiêm trọng này không được điều trị kịp thời, nguy cơ viêm tụy cấp, nhồi máu cơ tim và thuyên tắc mạch máu não sẽ tăng cao, thậm chí dẫn đến tử vong đột ngột mà không có dấu hiệu cảnh báo.

Trong 4 tháng liên tiếp, cô Vương liên tục ăn lẩu hoặc đồ nướng hằng ngày. Ảnh minh họa. (nguồn:Internet)

Bác sĩ cho biết, tình trạng của cô Vương liên quan chặt chẽ đến chế độ ăn nhiều dầu, nhiều đường và nhiều calo trong thời gian dài. Thêm vào đó, lịch trình làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ không đều đặn của cô cũng gây ra sự mất cân bằng nghiêm trọng trong quá trình trao đổi chất.

Theo kinh nghiệm lâm sàng của các bác sĩ, việc ăn lẩu, đồ nướng và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ khác hàng ngày trong nhiều tháng, đặc biệt là khi kết hợp với trà sữa có hàm lượng đường rất cao và thức khuya trong thời gian dài sẽ dễ dẫn đến rối loạn nội tiết, chuyển hóa lipid bất thường và quá tải gan, sau đó phát triển thành tăng lipid máu nặng và hội chứng chuyển hóa.

Nhờ điều trị kịp thời, các chỉ số sức khỏe của cô Vương đã cải thiện đáng kể, chỉ số lipid máu của cô dần trở lại mức bình thường.

Theo các chuyên gia sức khỏe, bổ sung những thực phẩm cần thiết và kiêng nhóm thức ăn nhiều dầu mỡ sẽ giúp người bệnh giảm mỡ máu cao, tránh nguy cơ dẫn đến đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Những thực phẩm tốt cho người mỡ máu cao

- Chất xơ và vitamin: Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa rối loạn mỡ máu, có tác dụng loại bỏ một phần chất béo và cholesterol hấp thụ vào cơ thể. Khi bị mỡ máu cao, người bệnh nên bổ sung nhiều chất xơ có trong rau, củ, các loại hoa quả...Ngoài ra, người bị bệnh mỡ máu cao cũng cần tăng cường bổ sung vitamin - một nhân tố quan trọng giúp giảm thiểu hàm lượng cholesterol. Một số thực phẩm giàu chất xơ và vitamin đặc biệt tốt cho người bị bệnh tim mạch như: rau xanh, giá đỗ...

- Các loại thịt trắng: Những người bị mỡ máu cao nên sử dụng các loại thịt trắng như gà, vịt, ngan - thực phẩm có chứa hàm lượng cholesterol thấp thay cho các loại thịt đỏ chứa nhiều cholesterol.

- Các loại ngũ cốc nguyên hạt: Bao gồm bánh mì thô, ngũ cốc và gạo lức, chứa nhiều carbohydrate và chất xơ phức tạp. Các loại ngũ cốc nguyên hạt cũng cung cấp một số chất đạm và thường có ít chất béo bão hòa.

- Dầu ôliu: Trong dầu ôliu có chứa lượng triglyceride thấp, có thể thay thế cho chất béo no, giúp giảm LDL cholesterol (cholesterol xấu) và giúp duy trì HDL cholesterol (cholesterol tốt). Tuy nhiên, dầu ôliu được coi là có hàm lượng calo cao, vì vậy không nên tiêu thụ nhiều hơn hai muỗng canh mỗi ngày.

Người mỡ máu cao nên hạn chế ăn gì?

- Các sản phẩm thịt béo: Các loại thực phẩm này thường có hàm lượng cholesterol và chất béo bão hòa làm tăng mức triglyceride. Chúng bao gồm thịt đỏ, da gia cầm, bơ, mỡ lợn, nội tạng động vật, thịt mỡ, nước dùng nhiều mỡ, bơ, pho mát, sôcôla, sữa bột toàn phần, dầu dừa...

- Các món chiên rán: Các chất béo chuyển hóa sẽ làm tăng mức triglyceride. Và nguồn gốc của các chất béo chuyển hóa bao gồm bơ thực vật, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, bánh quy giòn và đồ tráng miệng như bánh nướng, bánh rán...

- Đường tinh luyện: Đường tinh luyện thường được tìm thấy trong thực phẩm chế biến. Hạn chế ăn đường mía, mứt kẹo, sữa đặc có đường dưới 20g/ngày sẽ giúp bạn giảm mỡ máu cao.

- Đồ uống có cồn: Bệnh nhân bị mỡ máu cao cần hạn chế tới mức tối đa việc sử dụng các loại đồ uống có cồn vì đây là nguyên nhân chính gây tăng triglyceride.

- Hạn chế ăn tối muộn: Khoảng thời gian ban đêm là lúc năng lượng tiêu hao ít nhất trong ngày. Việc ăn tối quá muộn có thể khiến cho năng lượng nạp vào không kịp tiêu hóa, tổng hợp lại thành cholesterol tích tụ trong các mô mỡ, thành mạch... Tình trạng này lâu ngày có thể gây xơ vữa động mạch. Vì vậy, nên ăn tối sớm, kết hợp tập thể dục điều độ để hàm lượng chất béo nạp vào cơ thể bị tiêu hao.