Tháng 5 Âm lịch năm Bính Ngọ 2026 kéo dài từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7 Dương lịch, đúng vào lúc khí trời oi nóng, lòng người dễ hấp tấp. Bốn tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi nằm trong thế xung khắc về địa chi, nên khi gặp tháng mang khí Ngọ vượng, mọi va chạm trong công việc lẫn gia đình đều có xu hướng bộc phát nhanh hơn bình thường. Điểm chung của cả bốn nhóm là: Vận khí không xấu, nhưng dễ tự làm khó mình nếu không kiểm soát được cảm xúc và đồng tiền. Đây là lý do giai đoạn này không phải lúc để "bung lụa", mà là lúc thu mình lại để đi xa hơn vào nửa cuối năm.

1. Tuổi Dần: Bớt vội một nhịp, đỡ phải tiếc cả mùa

Người tuổi Dần vốn nhanh, quyết đoán, nhưng vào tháng 5 Âm thì cái nhanh đó dễ thành cái hấp tấp. Khoảng từ mùng 3 đến mùng 7 tháng 5 Âm, tức rơi vào tuần thứ ba của tháng 6 Dương, bạn dễ gặp tình huống bị thúc ép ra quyết định gấp trong công việc, có thể là một hợp đồng, một khoản đầu tư nhỏ, hoặc một lời mời hợp tác.

Đừng gật đầu ngay trong cuộc gặp đầu tiên. Lùi lại 24 giờ, nói chuyện với một người ngoài cuộc, rồi mới chốt. Quanh ngày mùng 10, tuổi Dần dễ cãi vã với người thân vì chuyện rất nhỏ, thường là chuyện chi tiêu hoặc thời gian dành cho gia đình. Một câu xin lỗi trước khi đi ngủ trong những ngày này có giá trị hơn cả tuần giận dỗi.

2. Tuổi Thân: Cái miệng đi trước, cái họa theo sau

Tuổi Thân thông minh, miệng lưỡi nhanh nhạy, nhưng tháng này lại là tháng "tịnh khẩu" mới yên. Đoạn từ rằm tháng 5 đến ngày 20 Âm lịch, rơi vào những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7 Dương, là thời điểm bạn dễ buột miệng nói câu bông đùa khiến đồng nghiệp hoặc bạn bè tổn thương mà bản thân không hay biết.

Tin đồn cũng có khả năng quay lại tìm bạn nếu trước đó bạn vô tình kể chuyện riêng của người khác. Lời khuyên thực tế là: trong những buổi tụ tập đông người ở nửa sau của tháng, hãy là người nghe nhiều hơn người nói. Về chuyện tiền nong, tuổi Thân dễ bị rủ rê góp vốn vào một dự án nghe rất "thơm". Tin vào trực giác lần đầu, đừng để cảm tình át lý trí.

3. Tuổi Tỵ: Ví không sợ mỏng, chỉ sợ rò rỉ không hay

Tài lộc của tuổi Tỵ trong tháng 5 Âm không xấu, thậm chí có vài khoản thu ngoài dự kiến vào quãng mùng 8 đến mùng 12 Âm lịch. Vấn đề là tiền vào đến đâu, các khoản chi vặt lại theo đến đó, kiểu như sửa xe, thay điện thoại, mua sắm theo trào lưu. Cách hay nhất là ngay khi nhận được khoản thu bất ngờ, chuyển ngay một nửa vào tài khoản không gắn thẻ.

Quanh ngày 23 tháng 5 Âm, tuổi Tỵ nên cảnh giác với những lời chào mời đầu tư có cam kết lãi cao, đặc biệt từ người mới quen qua mạng. Về sức khỏe, hãy chú ý vùng cổ vai gáy vì làm việc liên tục trong thời tiết nóng dễ khiến cơ thể quá tải.

4. Tuổi Hợi: Tử tế là tốt, nhưng từ chối cũng là một nghệ thuật

Người tuổi Hợi sống tình cảm, hay nhận lời giúp đỡ người khác trước khi nghĩ đến mình. Tháng 5 Âm này, đặc tính đó dễ bị lợi dụng. Có thể có một người bạn cũ quay lại hỏi vay tiền hoặc nhờ đứng tên giúp một việc nào đó, xảy ra rõ nhất vào khoảng từ ngày 17 đến 22 tháng 5 Âm. Đừng vì ngại mà gật đầu.

Một lời từ chối nhẹ nhàng nhưng dứt khoát sẽ giữ được cả mối quan hệ lẫn sự bình yên của chính bạn. Bù lại, chuyện tình cảm của người độc thân tuổi Hợi khá sáng quanh thời điểm cuối tháng, nhất là những ngày gần 28 Âm lịch, khi một người quen cũ có khả năng quay lại dưới hình thức bạn không ngờ tới.

Ngoài bốn nhóm trên, có vài thời điểm chung mà cả bốn con giáp nên lưu tâm. Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 Âm là dịp tốt để dọn dẹp nhà cửa và buông bỏ những món đồ cũ mang năng lượng nặng. Rằm tháng 5 thích hợp để nhìn lại nửa năm đã qua thay vì lao vào kế hoạch mới. Những ngày cuối tháng, đặc biệt là 28 và 29 Âm lịch, nên tránh ký kết giấy tờ quan trọng nếu có thể dời lịch.

Tháng 5 Âm lịch không phải tháng để bứt tốc, mà là tháng để giữ. Giữ lời, giữ tiền, giữ người. Bốn con giáp Dần Thân Tỵ Hợi nếu làm được ba chữ "giữ" này, sang tháng 6 Âm sẽ thấy mọi việc tự nhiên thông thoáng hơn nhiều.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.