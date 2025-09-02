Từ năm 1995, khi thành lập văn phòng đại diện đầu tiên tại Việt Nam, Merck Việt Nam - doanh nghiệp khoa học và công nghệ lớn trong lĩnh vực dược phẩm sinh học, khoa học đời sống và điện tử đã từng bước mở rộng hoạt động và hiện diện ngày càng sâu rộng trong lĩnh vực dược phẩm sinh học, khoa học đời sống và hóa chất.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Merck vừa được tổ chức, Bà Ghislaine Dondellinger, Tổng Giám đốc Merck Healthcare Việt Nam nhấn mạnh: "Ba thập kỷ tại Việt Nam không chỉ là hành trình kinh doanh mà còn là quá trình chúng tôi đồng hành cùng hệ thống y tế và cộng đồng. 30 năm qua, Merck đã chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ của hệ thống y tế Việt Nam và chúng tôi may mắn được là một phần của hành trình ấy. Trong giai đoạn tiếp theo, Merck sẽ tiếp tục mang khoa học và đổi mới đến gần hơn với cộng đồng với mục tiêu cuối cùng là nâng cao sức khỏe và tương lai của con người. Đối với chúng tôi, mỗi sáng kiến, mỗi sự hợp tác đều xuất phát từ niềm tin rằng khoa học có thể thay đổi cuộc sống".

Bà Ghislaine Dondellinger, Tổng Giám đốc Merck Healthcare Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một doanh nghiệp dược phẩm, Merck còn mở rộng trách nhiệm xã hội thông qua các chương trình giáo dục, y tế và dinh dưỡng, góp phần giải quyết những thách thức sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam.

Là một trong những thị trường chiến lược của tập đoàn, Merck không chỉ cung cấp các giải pháp điều trị tiên tiến mà còn triển khai nhiều sáng kiến cộng đồng có ý nghĩa, từ các chương trình sàng lọc bệnh tật đến việc hỗ trợ các chính sách y tế cấp quốc gia.

Với cam kết nâng cao khả năng tiếp cận y tế, Merck chú trọng mang đến những liệu pháp sáng tạo cho những đối tượng cần nhất, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các tổ chức y tế để thúc đẩy đổi mới, chia sẻ kiến thức và nâng cao chất lượng điều trị.

Thông qua sự am hiểu thị trường địa phương và các mối quan hệ hợp tác sâu rộng, Merck Việt Nam đang đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa tầm nhìn toàn cầu của tập đoàn thúc đẩy tăng trưởng bền vững, cải thiện khả năng tiếp cận y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trên toàn khu vực.

Được biết, một trong những dấu ấn đầu tiên của Merck Việt Nam là việc tài trợ thành lập Trung tâm Đào tạo Y học sinh sản CREST vào năm 2013, trực thuộc Khoa Y, Đại học Quốc gia TP.HCM. Đây là trung tâm đào tạo đầu tiên tại Việt Nam chuyên sâu về lĩnh vực y học sinh sản.

Năm 2019, Merck phối hợp với Bộ Y tế phát hành bộ “Hướng dẫn thực hành Dược lâm sàng”, tài liệu có tính pháp lý đầu tiên cấp quốc gia dành cho dược sĩ lâm sàng trong điều trị các bệnh không lây nhiễm phổ biến như tim mạch, đái tháo đường và ung thư.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2024-2026, Merck cũng hợp tác với Đại học Y Dược TP.HCM trong chương trình học bổng, thực tập và hướng nghiệp nhằm đào tạo nguồn nhân lực y dược chất lượng cao.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Merck đã triển khai nhiều chương trình tầm soát và nâng cao nhận thức sức khỏe. Năm 2018, chiến dịch “Thyroid Change - Vì những người phụ nữ tôi yêu” phối hợp cùng Quỹ The Merck Family và Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tầm soát miễn phí cho gần 46.000 người tại 16 bệnh viện lớn trên cả nước, phát hiện hơn 3.000 trường hợp rối loạn tuyến giáp.

Từ 2020 đến 2023, dự án “Happy Vietnam” được triển khai tại 7 tỉnh, thành phố có tỷ lệ trẻ thấp còi cao, đã khám tầm soát cho hơn 3.600 trẻ, đồng thời tập huấn và truyền thông đến hàng nghìn giáo viên, phụ huynh và nhân viên y tế, nhằm nâng cao hiểu biết và phòng ngừa suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Merck cũng đẩy mạnh các chương trình hợp tác với hệ thống bệnh viện và nhà thuốc để cải thiện năng lực điều trị và tư vấn sức khỏe. Trong năm 2024, Merck chính thức ký kết hợp tác với Bệnh viện K (Hà Nội) và Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị bệnh ung thư.

Trước đó, Merck đã phối hợp với Economist Impact phát hành Bộ công cụ chính sách thực tiễn về can thiệp mức sinh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hỗ trợ các chính phủ xây dựng chiến lược dân số phù hợp.

Một điểm nhấn đáng chú ý là chính sách hỗ trợ sinh sản theo chỉ định y khoa với khoản tài trợ lên tới 410 triệu đồng/nhân viên đủ điều kiện.

Trải qua 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Merck không chỉ đóng góp vào sự phát triển của ngành y tế mà còn đóng vai trò là một đối tác tin cậy trong phát triển xã hội bền vững.

Từ giáo dục, y tế dự phòng, sức khỏe sinh sản đến đổi mới chính sách, Merck đã và đang hiện thực hóa sứ mệnh “Khơi nguồn khám phá, nâng tầm nhân loại”, mang khoa học đến gần hơn với cộng đồng, và góp phần kiến tạo tương lai khỏe mạnh cho Việt Nam.