Một nghiên cứu năm 2009 của các nhà nghiên cứu tại Đại học Sussex cho thấy việc đọc sách chỉ trong 6 phút có thể giảm căng thẳng tới 68%. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng đọc sách giúp giảm căng thẳng tốt hơn và nhanh hơn các phương pháp khác như nghe nhạc (giảm 61%), uống trà hoặc cà phê (giảm 54%) hoặc đi bộ (giảm 42%).

Các nhà nghiên cứu tin rằng việc tập trung đọc một cuốn sách hay giúp não bộ không còn suy nghĩ lo lắng và căng thẳng, từ đó làm giảm nhịp tim và căng cơ do căng thẳng. Đọc sách cũng kích thích trí tưởng tượng và sự sáng tạo, từ đó kích thích vùng vỏ não trước trán, nơi chứa “phanh lo âu”, một phần quan trọng của não có chức năng tắt phản ứng khẩn cấp.

Tiến sĩ David Lewis, một nhà tâm lý học thần kinh nhận thức đã thực hiện nghiên cứu này cho biết: “Thực sự không quan trọng bạn đọc cuốn sách nào, bằng cách đắm chìm vào một cuốn sách hấp dẫn, bạn có thể thoát khỏi những lo lắng và căng thẳng của thế giới thường ngày và dành thời gian khám phá thế giới tưởng tượng của tác giả.”

Đọc sách còn có lợi ích bổ sung là kích thích trí óc và thúc đẩy não bộ sáng tạo, giúp bạn có thể tưởng tượng câu chuyện khi đọc. Tiến sĩ David Lewis cũng giải thích rằng: đọc sách là "một cách chủ động kích thích trí tưởng tượng, khi những từ ngữ trên trang giấy kích thích sự sáng tạo của bạn và đưa bạn vào trạng thái về cơ bản là một trạng thái ý thức thay đổi".

Vì vậy, nếu bạn muốn nhanh chóng giảm bớt lo lắng và căng thẳng bằng cách giúp não chuyển từ tư duy phản ứng khẩn cấp sang tư duy lý trí, hãy chọn một cuốn sách hay và bắt đầu đọc. Hãy nhớ rằng cơ thể cần thời gian để bình tĩnh lại sau phản ứng căng thẳng tích cực. Một khi hormone căng thẳng đã vào máu, cơ thể sẽ cần sử dụng hoặc đào thải chúng trước khi bạn có thể cảm thấy bình tĩnh hơn.

Nếu bạn không cảm thấy bình tĩnh ngay lập tức, hãy chờ thêm thời gian. Khi cơ thể sử dụng và đào thải các hormone căng thẳng còn sót lại, bạn sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn.

Khi bạn cảm thấy bình tĩnh hơn, trung tâm sợ hãi của não (hạch hạnh nhân và các vùng khác) sẽ ít hoạt động hơn và các vùng lý giải của não (vỏ não và các vùng khác) hoạt động tích cực hơn. Sự thay đổi chức năng não này có thể tăng cường "phanh lo âu", giúp bạn kiểm soát tốt hơn những suy nghĩ lo lắng.

Khi cơ thể bạn bình tĩnh lại, bạn sẽ cảm thấy kiểm soát được nhiều hơn. Đọc một cuốn sách hay là một cách tuyệt vời để giảm lo lắng và căng thẳng. Sách càng thú vị thì hiệu quả càng cao.

Theo Webmd