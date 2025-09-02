Tuần hoàn máu kém gây ra hậu quả gì?

Dòng máu chảy khắp cơ thể không chỉ mang oxy và chất dinh dưỡng đến từng tế bào, mà còn là yếu tố quyết định sức khỏe tổng thể. Tiến sĩ Hong Huifeng, Trưởng khoa Tim mạch của Bệnh viện Sun Kong (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo: "Tuần hoàn máu kém có thể dẫn tới nhiều vấn đề nghiêm trọng với sức khỏe, thậm chí nguy hiểm tính mạng".

Ảnh minh họa

Một hệ tuần hoàn máu kém hiệu quả có thể gây ra hàng loạt vấn đề. Từ những triệu chứng đơn giản như mệt mỏi, thiếu tập trung cho đến các bệnh lý nghiêm trọng về tim mạch và đột quỵ. Tiến sĩ Hong cũng cho biết, sự suy giảm tuần hoàn máu - một dạng rối loạn lưu thông máu xảy ra tại mọi cơ quan trong cơ thể - có nhiều nguyên nhân khác nhau.

Bao gồm lối sống thiếu lành mạnh (lười vận động, ăn uống không khoa học...) hay các yếu tố như áp lực kéo dài, hút thuốc và béo phì. Vì vậy, việc chăm sóc hệ tuần hoàn là một nhiệm vụ thiết yếu để bảo vệ trái tim và duy trì một cơ thể tràn đầy sức sống.

"Gia tốc" tuần hoàn máu bằng 3 thực phẩm

Bên cạnh thay đổi lối sống, chế độ dinh dưỡng cũng tác động rất lớn tới hiệu quả cải thiện tuần hoàn máu. Đặc biệt là những món chúng ta ăn vào buổi sáng. Chuyên gia dinh dưỡng Ma Fengyin (Đài Loan, Trung Quốc) nhấn mạnh: "Chế độ ăn uống chính là con dao hai lưỡi với sức khỏe mạch máu. Việc lựa chọn đúng thực phẩm có thể giúp tăng cường tuần hoàn máu, phòng chống các bệnh tim mạch".

Nếu muốn cải thiện tuần hoàn máu, bảo vệ trái tim, bạn rất nên thêm 3 thực phẩm dưới đây vào thực đơn bữa sáng của mình:

1. Hành tây

Hành tây được xem là một trong những thực phẩm vàng giúp bảo vệ hệ tuần hoàn. Theo bác sĩ Ma Fengyin, hành tây chứa quercetin, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ mạch máu khỏi bị hư hại.

Điều đặc biệt hơn cả là diallyl sulfide trong hành tây khi tiếp xúc với không khí sẽ chuyển hóa thành allicin. Đây là một hợp chất có khả năng làm máu lưu thông trơn tru và ức chế quá trình đông máu. Thêm hành tây vào bữa sáng sẽ giúp cơ thể hấp thụ allicin và quercetin hiệu quả, tạo nền tảng cho một hệ tuần hoàn khỏe mạnh. Nhưng người dạ dày yếu không nên ăn hành tây sống.

2. Quả óc chó

Không chỉ nổi tiếng với lợi ích cho não bộ, quả óc chó còn là một "động cơ" tự nhiên giúp tăng tốc tuần hoàn máu. Với hàm lượng arginine dồi dào, loại hạt này cực kỳ bổ dưỡng cho mạch máu.

Theo Tiến sĩ Hong Huifeng, arginine khi được cơ thể chuyển hóa sẽ sản sinh ra oxit nitric. Đây là một chất có khả năng làm giãn các cơ trơn của mạch máu, từ đó làm tăng đường kính mạch máu và giảm sức cản, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn. Cung cấp năng lượng bằng một vài quả óc chó vào bữa sáng sẽ giúp hệ tuần hoàn hoạt động hiệu quả ngay từ sớm. Tuy nhiên, do óc chó giàu chất béo, bạn chỉ nên ăn khoảng 6-8 quả mỗi ngày.

3. Cá biển

Khi nhắc đến thực phẩm tốt cho tim mạch, không thể không kể đến cá biển, đặc biệt là các loại cá biển sâu. Theo bác sĩ Ma Fengyin, chúng rất giàu axit béo không bão hòa như EPA và DHA, hai loại Omega-3 cực kỳ có lợi cho tuần hoàn máu.

Bổ sung thêm, Tiến sĩ Hong Huifeng cho biết các axit béo này không chỉ có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa và bảo vệ tế bào nội mô mạch máu, mà còn giúp làm loãng máu, giảm huyết áp và ức chế sự hình thành huyết khối. Nhờ đó, trái tim có thể bơm máu dễ dàng hơn, giúp cải thiện tuần hoàn máu tổng thể.

Bữa sáng với cá (như cá hồi hun khói) là một cách hiệu quả để nạp Omega-3, giúp mạch máu được bảo vệ và hoạt động trơn tru ngay từ đầu ngày. Các chuyên gia khuyến cáo nên ăn ít nhất 2 bữa cá, tương đương 340g mỗi tuần.