3 triệu liều vắc-xin Covid-19 Moderna về Việt Nam ngày 25-7

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 22-7 bằng hình thức trực tuyến, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết 3 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 Mordena sẽ đến Việt Nam vào ngày 25-7 tới.

Đây là lô vắc-xin do Chính phủ Mỹ viện trợ thông qua cơ chế Covax (COVAX facility - Cơ chế Tiếp cận toàn cầu với vắc xin ngừa Covid-19) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI) và Liên minh toàn cầu về vắc-xin và tiêm chủng (GAVI) đồng khởi xướng với UNICEF là đối tác triển khai chính.

Vắc-xin Moderna, có tên khác là Spikevax, sử dụng công nghệ mRNA giống với Pfizer, được tổ chức WHO phê duyệt ngày 30-4-2021. Vaccine này có hiệu quả phòng bệnh 90%.

Vắc-xin này mỗi liều 0,5 ml chứa 100 mcg mRNA, bào chế dưới dạng hỗn dịch tiêm bắp. Quy cách đóng gói là hộp chứa 10 lọ đa liều; mỗi lọ đa liều chứa 10 liều 0,5 ml.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, vắc-xin Moderna có hiệu quả cao với biến thể Delta, nguồn gốc Ấn Độ.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vắc-xin Spikevax, hay Moderna, phục vụ nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch. Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam là đơn vị đề nghị phê duyệt.

Trước đó, cũng thông qua cơ chế COVAX, Chính phủ Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam 2 triệu liều vắc-xin Moderna. Số vắc-xin này đã được vận chuyển đến Việt Nam ngày 10-7. Ngay sau khi tiếp nhận, Bộ Y tế đã phân bổ 2 triệu liều vắc-xin Moderna tới 53 tỉnh, thành phố, lực lượng công an, quân đội và 20 bệnh viện, viện trực thuộc Bộ Y tế.

Ngoài lô 2 triệu liều vắc-xin Moderna đã nhận, Việt Nam đã tiếp nhận 2.493.600 liều vắc-xin AstraZeneca thông qua cơ chế COVAX.

Đến nay, Việt Nam đã nhận hơn 10,6 triệu liều vắc-xin Covid-19, trong đó có tới 7,1 triệu liều là AstraZeneca; vắc-xin Moderna (2 triệu liều), Pfizer (194.200 liều)...

Tính đến nay tổng cộng Việt Nam đã thực hiện tiêm chủng 4.283.906 liều vắc-xin Covid-19, trong đó số người đã được tiêm 1 mũi là 3.977.431 người; số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 306.475 người.