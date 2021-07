Bệnh viện quảng cáo tiêm dịch vụ vắc-xin ngừa Covid-19 bị phạt 50 triệu đồng

Ngày 17-7, tin từ Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết các ngành chức năng ở tỉnh này đã thống nhất hình thức xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc An Giang (gọi tắt Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc) về hành vi đăng tải thông tin đăng ký tiêm ngừa dịch vụ vắc-xin Covid-19.

Nội dung công khai về vi phạm của Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc An Giang

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc đăng tải thông tin sai sự thật về việc yêu cầu người dân đặt trước tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 của AstraZeneca dành cho khách hàng từ 18 tuổi trở lên. Đồng thời, cung cấp thông tin trên mạng xã hội (Facebook của Bệnh Viện Đa Khoa Hạnh Phúc) với nội dung:

"Trong thời gian sắp tới, bệnh viện sẽ triển khai tiêm ngừa vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca. Quý khách có nhu cầu, vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu bên dưới, ngay khi vắc-xin có mặt tại bệnh viện chúng tôi sẽ liên hệ ngay với quý khách hàng. Giá bán dự kiến trên 1,5 triệu đồng/liều".

Với những hành vi vi phạm này, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng, buộc phải gỡ bỏ ngay thông tin sai sự thật trên trang điện tử của bệnh viện.

Các đơn vị chức năng kiểm tra y tế đối với người dân ra vào khu vực có trường hợp mắc Covid-19 ở xã Bình Chánh, huyện Châu Phú.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết đã phát hiện thêm 7 trường hợp mắc Covid-19. Trong số này, 4 trường hợp được phát hiện khu cách ly tập trung và liên quan đến 2 ổ dịch tại huyện An Phú cùng 1 trường hợp khác tại huyện Tri Tôn. Như vậy, hiện An Giang có 110 trường hợp mắc Covid-19 trong tỉnh và 42 trường hợp được phát hiện sau nhập cảnh.