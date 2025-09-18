Hồ Ngọc Hà "chống giặc già" đỉnh của chóp, ngoài 40 lại 3 con vẫn "chặt đẹp" gái trẻ: Bữa sáng nào cũng ăn 1 loại quả giàu collagen vừa chống lão hóa vừa ngừa ung thư

Hồ Ngọc Hà, 1 ca sĩ, diễn viên có tên tuổi nổi bật của showbiz Việt, không chỉ được ngưỡng mộ vì sự nghiệp thành công mà còn bởi nhan sắc, vóc dáng và thần thái đáng nể. Dù đã bước vào tuổi 41, cô vẫn giữ được làn da căng mịn, vóc dáng săn chắc, cơ thể đầy sức sống. Không ít người trẻ tuổi, kể cả những cô gái gen Z xinh đẹp, cũng phải thầm ngưỡng mộ. Vậy bí quyết "chống giặc già" của Hồ Ngọc Hà là gì? Không chỉ là sự hỗ trợ của thẩm mỹ, bí quyết của cô là tổng thể thói quen ăn uống lành mạnh, luyện tập đều đặn, chăm sóc da nghiêm túc và quan tâm đến sức khỏe từ bên trong.

Một trong những thói quen ăn uống rất đáng học hỏi, đó là: Sáng nào Hồ Ngọc Hà cũng ăn việt quất. Thứ quả này giàu dưỡng chất tăng sinh collagen lại còn dồi dào chất chống oxy hóa, phòng ngừa ung thư rất tốt.

Việt quất - Loại quả không thể thiếu trong thực đơn "chống giặc già" của mẹ 3 con Hồ Ngọc Hà

Chỉ cần lên trang cá nhân của Hồ Ngọc Hà thường xuyên, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những hình ảnh ăn sáng được chia sẻ. Việt quất thường xuất hiện trong khẩu phần sáng của cô. Cô thường cho việt quất vào granola, yến mạch, sữa chua để các món này vừa đầy đủ dinh dưỡng, vừa ngon miệng và dễ ăn.

Thậm chí, khi ăn nhẹ, thay vì các loại bánh mì ngọt hay thực phẩm chế biến sẵn, việt quất thường chiếm số lượng khá lớn trong phần hoa quả mà mỹ nhân dùng.

Việc ăn sáng kiểu này không những giúp Hồ Ngọc Hà khởi đầu ngày mới với năng lượng ổn định mà còn hỗ trợ các mục tiêu "chống giặc già", giữ vóc dáng và sức khỏe tổng thể.

Việt quất - Thứ quả cực tốt cho làn da, vóc dáng và sức khỏe phụ nữ

Việt quất (blueberries) được xem là một trong những "superfruit" - trái cây siêu tốt - nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao, đặc biệt các chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin và các hợp chất thực vật có lợi. Dưới đây là các lợi ích chính được khoa học chứng minh.

1. Chống lão hóa da, bảo vệ da khỏi tác động môi trường

Một nghiên cứu tổng quan mới được đăng trên Tạp chí Antioxidants cho thấy, việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp giảm tổn thương da do tia UV, ô nhiễm không khí và các stress môi trường khác.

Anthocyanin, sắc tố thực vật làm cho việt quất có màu xanh tím, có khả năng bảo vệ tế bào da khỏi gốc tự do, giảm viêm, bảo vệ collagen, elastin - những thành phần quan trọng giữ cho da săn chắc, đàn hồi.

2. Hỗ trợ giữ vóc dáng và kiểm soát cân nặng

Việt quất ít calo, có nhiều chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu hơn, giúp hạn chế ăn vặt hoặc ăn thừa vào các bữa sau.

Polyphenol và anthocyanin trong việt quất được cho là có thể giúp điều tiết quá trình chuyển hoá đường, hỗ trợ cân bằng đường huyết, từ đó có lợi cho việc giảm mỡ nếu kết hợp với lối sống lành mạnh.

3. Tăng cường sức khỏe tổng thể

Việt quất giúp hỗ trợ tim mạch: Cải thiện chức năng mạch máu, giảm huyết áp, giảm cholesterol xấu, nhờ các flavonoid và hoạt tính chống oxy hóa.

Hỗ trợ hệ tiêu hoá: Chất xơ giúp duy trì chức năng ruột, thúc đẩy vi khuẩn có lợi phát triển - sức khoẻ đường ruột tốt ảnh hưởng lên da qua trục ruột - da.

Tăng cường miễn dịch: Vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa, viêm nhiễm.

Lưu ý khi ăn quả việt quất để tránh hại sức khỏe

Việt quất rất tốt nếu sử dụng đúng cách, nhưng cũng có những điều cần lưu ý để tránh phản tác dụng:

Lượng vừa phải

Dù việt quất ít calo và nhiều lợi ích, ăn quá nhiều vẫn có thể gây đầy bụng, tiêu chảy (do chất xơ), làm đường huyết tăng nếu dùng kết hợp với đường hoặc đồ ngọt khác.

Tránh đường, chất phụ gia

Khi mua việt quất chế biến sẵn, trái cây đóng hộp hoặc mứt việt quất rất có thể thêm đường, phẩm màu, chất bảo quản. Những điều này có thể làm giảm lợi ích và thậm chí gây hại cho da, sức khỏe tim mạch.

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Nếu dùng việt quất tươi, nên rửa sạch, ngâm qua nước muối loãng để loại bỏ bụi, thuốc trừ sâu nếu có. Với việt quất đông lạnh, chọn loại không đường, rã đông đúng cách.

Tương tác với thuốc, tình trạng sức khỏe đặc biệt

Người đang dùng thuốc chống đông máu, hoặc có bệnh về thận, cần hỏi ý kiến bác sĩ nếu dùng nhiều việt quất, vì một số thành phần có thể ảnh hưởng nhẹ tới khả năng đông máu hoặc tương tác thuốc.

(Nguồn ảnh: FB)