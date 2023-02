3 tác dụng của cháo bồ câu đối với sức khỏe

Thịt chim bồ câu từ lâu đã được biết đến là loại thực phẩm thơm ngon, bổ dưỡng và có nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Chính vì thế thịt chim bồ câu được sử dụng để chế biến nhiều món ăn hấp dẫn khác nhau, trong đó không thể không kể đến cháo bồ câu. Vậy tác dụng của cháo bồ câu là gì, cách nấu cháo bồ câu ra sao?

1. Giá trị dinh dưỡng của cháo thịt bồ câu

Theo Đông y, thịt chim bồ câu có vị thơm ngon và lành tính. Thịt chim bồ câu có tính bình, vị mặn, chứa hàm lượng dinh dưỡng vô cùng phong phú dễ đi vào gan, thận, não và các cơ quan khác nhau.

Trong mỗi 100 gram thịt chim bồ câu có chứa chứa 22,14% protein. Tỷ lệ protein này cao hơn khoảng 3% so với thịt gà, 4% so với thịt bò, 13,3% so với thịt dê... Ngoài ra còn chứa các loại Vitamin cần thiết cho cơ thể như: vitamin A, B1, E... và rất nhiều các nguyên tố vi lượng cần thiết cho quá trình tạo máu của cơ thể con người.

2. Tác dụng của cháo bồ câu

2.1. Bồi bổ cơ thể, giàu dinh dưỡng

Giá trị dinh dưỡng của thịt chim bồ câu gần như có thể được bảo toàn nếu quá trình chế biến diễn ra đúng cách. Từ đó cung cấp hàm lượng dinh dưỡng cho người sử dụng.

Nhờ hàm lượng collagen cao có trong thịt chim bồ câu mà loại thịt này cũng có tác dụng rất tốt cho quá trình bình phục vết thương ở người sau phẫu thuật, phụ nữ sau sinh. Không những thế, cháo chim bồ câu còn có tác dụng kích thích ăn ngon miệng và dễ tiêu hóa hơn các loại cháo khác như cháo thịt gà, bò, heo... rất phù hợp với người ăn uống kém hoặc người ốm lâu ngày, người cao tuổi và trẻ em có chức năng tiêu hóa không tốt.

Cháo chim bồ câu rất giàu giá trị dinh dưỡng và đem lại nhiều lợi ích sức khỏe - Ảnh: Internet

2.2. Cải thiện chức năng não bộ

Trong thịt chim bồ câu được nấu chín có chứa một lượng lớn phospholipid, là thành phần cần thiết cho quá trình làm chậm lão hóa tế bào thần kinh cơ, tăng cường trao đổi chất tại các mô cơ thể.

Mà theo Đông y, thịt chim bồ câu giúp tăng cường tuần hoàn máu não, nên từ xa xưa thịt chim bồ câu đã được con người chúng ta đưa vào các món ăn dân gian để bồi dưỡng sức khỏe, tăng cường trí nhớ cho người lao động trí óc và trẻ em trong giai đoạn phát triển tư duy.

2.3. Hỗ trợ chăm sóc sắc đẹp và tăng cường sinh lý

Trong thịt chim bồ câu gồm rất nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể trong đó có thể kể đến vitamin A, E góp phần làm chậm quá trình lão hóa làn da, nuôi dưỡng làn da căng bóng sáng mịn.

Bên cạnh đó trong thịt chim còn có chứa chondroitin tương tự như nhung hươu giúp tăng cường khả năng sinh dục, tăng cường sinh lực cho phái mạnh.

3. Cách nấu cháo bồ câu chuẩn vị

3.1. Cháo bồ câu đậu xanh

Nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu cháo chim bồ câu và đậu xanh gồm có chim bồ câu, đậu xanh và gạo tẻ theo tỷ lệ 1:2.

Đậu xanh trước khi nấu cần phải đem ngâm cho mềm. Sau đó đem nấu chung với gạo đã vo sạch và chim bồ câu cho đến khi chín nhừ. Sau khi cháo chín có thể sử dụng ngay hoặc bỏ xương để trước khi ăn để thưởng thức dễ dàng hơn.

3.2. Cháo bồ câu hạt sen

Cháo chim bồ câu hạt sen cũng là một món cháo chim bồ câu đơn giản mà ngon miệng. Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm chim bồ câu, hạt sen, gạo nếp, gạo tẻ và đậu đen.

Gạo nếp, gạo tẻ, đậu đen, và hạt sen được chuẩn bị ninh cho đến khi nhừ. Sau đó đem chim bồ câu đã làm sạch và ướp các loại gia vị (nước mắm, hạt nêm, hạt tiêu) đem xào sơ cho săn thịt rồi cho vào hầm chung cùng với cháo cho đến khi chín mềm.

Bên cạnh công thức nấu cháo, chim bồ câu được sử dụng trong nhiều bài thuốc hỗ trợ điều trị một số tình trạng như: suy nhược cơ thể, chứng liệt dương, kinh nguyệt không đều, đái tháo đường, tăng cường khí huyết...

Trên đây là các tác dụng của cháo chim bồ câu cùng với một số công thức nấu cháo chim bồ câu mà bạn đọc có thể tham khảo. Tuy nhiên, tùy thuộc vào khẩu vị và sở thích mà bạn đọc có thể thêm, bớt một số loại nguyên liệu để món ăn trở nên ngon miệng và hấp dẫn hơn.

Ngoài ra, những người ham muốn tình dục cao, phụ nữ mang thai - đặc biệt những người ít vận động nên hạn chế ăn cháo chim bồ câu.