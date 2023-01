5 món súp giúp "nuôi dưỡng" hệ thống miễn dịch, phòng bệnh tốt

Hệ miễn dịch là "hàng rào" bảo vệ cơ thể chúng ta thoát khỏi virus và nguy cơ mắc bệnh. Đồng thời nó giúp cơ thể phục hồi nhanh nếu bị ốm. Một khi hệ miễn dịch bị suy yếu thì cơ hội khiến mọi loại bệnh tật và virus xâm nhập là rất cao.

Bước vào mùa xuân, việc chăm sóc hệ miễn dịch là điều cần được ưu tiên. Bởi đây là thời điểm mà thời tiết thay đổi thất thường, tạo điều kiện để virus, vi khuẩn sinh đôi. Một trong những cách lành mạnh nhất để tăng cường hệ miễn dịch đó là thưởng thức các loại súp ngon lành.

Nhưng bạn có biết rằng, thưởng thức các bát súp ngon lành cũng có thể giúp bạn tăng cường khả năng miễn dịch? Một số món súp ngon lành có tác dụng tăng cường miễn dịch như súp cà chua, súp nấu, súp ngô ngọt... bạn có thể tự nấu tại nhà.



Cụ thể như sau:

5 món súp giúp nuôi dưỡng hệ thống miễn dịch

1. Súp cà chua

Bác sĩ Shilpa Singh, công tác tại Bệnh viện Fatima (Ấn Độ) đã trả lời với tờ OnlyMyHealth rằng cà chua là một trong những thực phẩm thiết yếu mà mọi người nên đưa vào chế độ ăn uống của mình. Sự hiện diện của lycopene là yếu tố chính làm súp cà chua là lựa chọn tuyệt vời để cải thiện khả năng miễn dịch.

Lycopene trong cà chua là một chất chống oxy hóa có hiệu quả cao trong việc phòng chống bệnh ung thư do các gốc tự do gây ra. Các lycopene trong cà chua cũng có tác dụng trong việc bảo vệ chống lại ung thư, kể cả ung thư da.

Khi nấu thành súp, cà chua có lợi cho quá trình trao đổi chất và sức khỏe của mắt.

2. Súp nấm



Súp nấm là một lựa chọn ngon miệng khác mà bạn có thể làm trong những ngày đầu năm để tăng cường khả năng miễn dịch. Súp nấm có thể không có chất béo, không có cholesterol, ít calo và natri. Ngoài ra, chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất có thể chống lão hóa sớm và tăng cường hệ thống miễn dịch. Nấm giúp cải thiện khả năng sinh sản và giảm các vấn đề về tuyến giáp, cholesterol và tim.

3. Súp ngô ngọt

Một món súp ngon và bổ dưỡng khác mà bạn nên ăn trong thời điểm này đó là súp ngô ngọt. Ngô ngọt chứa chất xơ giúp tiêu hóa tốt hơn, đồng thời nó còn chứa các vitamin thiết yếu như A, B và E; chất phytochemical giúp bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh khác nhau.

4. Súp củ cải đường

Củ cải đường là một trong những siêu thực phẩm mà mọi người nên tận dụng để nấu súp vào những ngày mùa xuân. Món súp củ cải đường giúp kiểm soát huyết áp, lưu thông máu và giảm táo bón. Nó chứa chất chống oxy hóa và được sử dụng để khắc phục sự mệt mỏi và cải thiện sức khỏe tổng thể.

5. Súp củ cải



Củ cải là một loại rau giàu chất dinh dưỡng và cực kỳ tốt cho hệ miễn dịch, lý do là bởi chúng có chứa nhiều canxi, folate, kali, phốt pho, magiê và vitamin C. Củ cải ngoài nấu thành súp có thể dùng để thêm vào các món salad, món hầm... Đặc biệt, chúng có chứa một nguồn chất chống oxy hóa dồi dào như vitamin C và anthocyanin, giàu lycopen có tác dụng hỗ trợ phòng chống 3 loại ung thư thường gặp đó là: Ung thư ruột kết, ung thư dạ dày và ung thư thận.

Lưu ý: Mặc dù những thực phẩm này tốt cho sức khỏe nhưng những người bị dị ứng hoặc có bất kỳ tình trạng sức khỏe nào nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ trước khi đưa chúng vào chế độ ăn uống của mình.