3 phút, 2,5 triệu đô và một cuộc gọi lúc đang ăn tối: Lady Gaga đã "chốt deal" với Hollywood như thế nào?
Con số đó nghe có vẻ điên rồ, cho đến khi bạn hiểu vì sao Disney sẵn sàng trả và vì sao Lady Gaga hoàn toàn xứng đáng nhận.
Gần 20 năm trước, The Devil Wears Prada (2006) trở thành một trong những bộ phim hài lãng mạn được yêu thích nhất thế kỷ 21, với Meryl Streep trong vai tổng biên tập thời trang lạnh lùng Miranda Priestly và Anne Hathaway vai cô trợ lý trẻ vừa bước vào thế giới xa hoa đó.
Bộ phim thu về 326 triệu USD toàn cầu, và quan trọng hơn, nó trở thành một tượng đài văn hóa với vô số câu thoại đi vào lịch sử. Phần tiếp theo ra mắt toàn cầu ngay hôm nay, 1/5/2026, với toàn bộ dàn diễn viên gốc trở lại cùng một câu hỏi hóc búa hơn: Làm thế nào để một tạp chí thời trang in giấy tồn tại trong thời đại số?
Và nằm trong chuỗi những tính toán để làm nên sức hút của bộ phim đó là một cameo đang khiến cả Hollywood bàn tán.
Bộ phim chính thức ra rạp, người ta thấy: Một buổi trình diễn thời trang ở Milan, ánh đèn sân khấu, khán giả sành điệu, và trên sân khấu là Lady Gaga.
Chưa đầy 3 phút rồi cô bay về tiếp tục chuyến lưu diễn Mayhem Ball Tour, nơi mỗi đêm cô phục vụ 75.000 người hâm mộ trên khắp thế giới. Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng phía sau khoảnh khắc đó là cả một bài toán kinh doanh được tính toán rất kỹ từ cả hai phía.
Một cuộc gọi, một câu hỏi, một cái gật đầu
Meryl Streep kể lại trên chương trình Heart Breakfast của Anh rằng cô đang ăn tối ở Islington thì bỗng nghĩ đến Gaga, tự nhủ "Thử thôi, biết đâu" rồi nhấc điện thoại lên gọi. Đầu dây bên kia, Gaga đồng ý ngay, không đắn đo hay thương lượng gì thêm, khiến Emily Blunt đứng cạnh nghe xong chỉ biết há hốc mồm.
Đạo diễn David Frankel tiết lộ thêm rằng bản thân hãng phim ban đầu còn không chắc có cần mời sao lớn hay không, và chính ông đã phải thuyết phục: Chúng ta cần một ngôi sao nhạc pop ở đây. Khi được hỏi ai, câu trả lời chỉ có một tên.
"Chúng tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một người xứng đáng, và đó là Gaga", Đạo diễn David Frankel, podcast Back Row
Đây chính là điểm mấu chốt của câu chuyện này. Không phải Gaga giỏi đàm phán hơn người khác, mà là cô đã dành 20 năm để xây dựng thứ không ai thay thế được: Vị trí độc nhất tại giao điểm của thời trang cao cấp, âm nhạc pop, và màn ảnh lớn. Khi bạn là lựa chọn duy nhất trong đầu người mua, giá cả không còn là cuộc đàm phán nữa mà trở thành điều hiển nhiên.
Cái giá 2,5 triệu đô thực ra rẻ với Disney
Con số ~2,5 triệu USD mà Deadline Hollywood dẫn theo nguồn tin có thể khiến nhiều người giật mình, nhưng khi nhìn vào bức tranh lớn hơn thì nó lại trông khá hợp lý. The Devil Wears Prada 2 được sản xuất với ngân sách khoảng 100 triệu USD, và dự báo thu về tới 175–180 triệu USD chỉ trong tuần đầu ra rạp trên toàn cầu theo Variety và Deadline. Trong bức tranh đó, 2,5 triệu mua được khá nhiều thứ cùng một lúc.
Trước hết là hình ảnh: Một ngôi sao đang ở đỉnh sự nghiệp với chuyến lưu diễn phủ khắp thế giới xuất hiện trong một trong những bộ phim được mong đợi nhất năm.
Tiếp theo là âm nhạc: Gaga tự sáng tác ca khúc gốc mang tên "Runway" riêng cho phim, bài hát được phát hành trước ngày chiếu và đóng vai nhạc nền cho trailer thứ hai.
"Runway" ra mắt ngày 10/4/2026, lọt ngay vào Billboard Hot 100 ở vị trí 50 và đạt gần 3 triệu lượt stream trên Spotify chỉ trong vài giờ đầu. MV do đạo diễn Parris Goebel thực hiện ra mắt ngày 27/4, bốn ngày trước khi phim chiếu, với hàng loạt trang phục haute couture theo phong cách tối giản cấu trúc lẫn lố lăng kịch tính, từ hai bộ bodsuit đính đá che kín người chỉ hở mắt và miệng cho đến chiếc váy được mô tả là "trông như cái ấm trà bằng sứ". Đây không chỉ là MV quảng bá phim mà thực sự là một tác phẩm thời trang độc lập, giúp "Runway" sống tiếp lâu dài sau khi phim rời rạp.
Nói cách khác, Gaga vừa đóng vai diễn, vừa làm nhạc sĩ, vừa đồng thời là chiến dịch PR, tất cả gói gọn trong một thỏa thuận duy nhất.
Cũng cần nhắc đến một cái tên khác để câu chuyện được trọn vẹn hơn: Sydney Sweeney cũng xuất hiện trên phim trường, cũng quay khoảng 3 phút cameo, nhưng khi bộ phim hoàn thiện, cảnh của cô bị cắt hoàn toàn mà không có lời giải thích chính thức nào. Đây là phần nghiệt ngã mà kinh doanh giải trí không bao giờ in lên poster: Ngay cả khi bạn có mặt, không có gì đảm bảo bạn sẽ còn đó ở phiên bản cuối. Gaga thì khác vì cô không chỉ có mặt, cô cần thiết đến mức không thể bị cắt.
"Cô ấy là một cơn bão sáng tạo. Đang hát cho 75.000 người mỗi đêm mà vẫn bay sang Milan làm phim cho chúng tôi", Emily Blunt chia sẻ.
Bài học không chỉ dành cho ngôi sao
Câu chuyện này không đặc biệt vì con số 2,5 triệu đô, mà vì lý do số tiền đó được trả: Không ai có thể thay thế Gaga trong khoảnh khắc đó. Trong bất kỳ ngành nghề nào, người nắm quyền lực trong cuộc đàm phán là người đã tạo ra được sự không thể thay thế, không phải bằng cách làm tốt hơn người khác một chút, mà bằng cách trở thành thứ mà người khác nghĩ đến đầu tiên và duy nhất.
Gaga mất 20 năm để xây dựng vị trí đó. Cuộc gọi của Meryl Streep chỉ là kết quả, không phải nguyên nhân.
|Con số 2,5 triệu USD được Deadline Hollywood dẫn theo nguồn tin, chưa được Lady Gaga hay Disney xác nhận chính thức. Các số liệu doanh thu phòng vé dựa trên dự báo trước ngày công chiếu 1/5/2026.