3 phút, 2,5 triệu đô và một cuộc gọi lúc đang ăn tối: Lady Gaga đã "chốt deal" với Hollywood như thế nào?

Gần 20 năm trước, The Devil Wears Prada (2006) trở thành một trong những bộ phim hài lãng mạn được yêu thích nhất thế kỷ 21, với Meryl Streep trong vai tổng biên tập thời trang lạnh lùng Miranda Priestly và Anne Hathaway vai cô trợ lý trẻ vừa bước vào thế giới xa hoa đó.

Bộ phim thu về 326 triệu USD toàn cầu, và quan trọng hơn, nó trở thành một tượng đài văn hóa với vô số câu thoại đi vào lịch sử. Phần tiếp theo ra mắt toàn cầu ngay hôm nay, 1/5/2026, với toàn bộ dàn diễn viên gốc trở lại cùng một câu hỏi hóc búa hơn: Làm thế nào để một tạp chí thời trang in giấy tồn tại trong thời đại số?

Và nằm trong chuỗi những tính toán để làm nên sức hút của bộ phim đó là một cameo đang khiến cả Hollywood bàn tán.

Bộ phim chính thức ra rạp, người ta thấy: Một buổi trình diễn thời trang ở Milan, ánh đèn sân khấu, khán giả sành điệu, và trên sân khấu là Lady Gaga.

Chưa đầy 3 phút rồi cô bay về tiếp tục chuyến lưu diễn Mayhem Ball Tour, nơi mỗi đêm cô phục vụ 75.000 người hâm mộ trên khắp thế giới. Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng phía sau khoảnh khắc đó là cả một bài toán kinh doanh được tính toán rất kỹ từ cả hai phía.