3 nguyên liệu này đều rất ngon và độc đáo khi dùng nấu canh, húp một ngụm nước dùng là "đam mê bất tận"

Hôm nay chúng ta sẽ nấu một món canh, nhưng món này có một điểm đặc biệt: Nước dùng ngon hơn cả món chính. Nguyên liệu và cách làm rất đơn giản, vì vậy nếu bạn hứng thú, hãy thử nhé.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngay sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ cách làm món canh dạ dày heo với váng đậu cuộn. Hãy nhớ uống nước dùng trước - nó sẽ kích thích vị giác ngay lập tức, và bạn sẽ ăn hết cả bát to nháy mắt. Dưới đây là công thức chi tiết:

Nguyên liệu làm món canh dạ dày heo với váng đậu cuộn

1 cái dạ dày heo, một lượng vừa đủ váng đậu, 2 cây rau cải thìa, 2 cái hoa hồi, một chút bột tiêu nguyên hạt, một lượng vừa đủ hành lá, gừng và tỏi, bột tiêu trắng, bột tiêu đen, một chút muối, một ít tinh chất cốt gà/bột nêm gà, một ít dầu ăn, 10g quả kỷ tử.

Cách làm món canh dạ dày heo với váng đậu cuộn

Bước 1: Trước tiên, chuẩn bị các cuộn váng đậu. Rất đơn giản, bạn haỹ cắt váng đậu (tươi hoặc đã ngâm mềm) thành những dải vừa ăn sau đó cuộn lại rồi buộc nút. Tiếp theo, tách lá của 2 cây cải thìa, rửa sạch và để riêng. Phần quan trọng nhất, tất nhiên, là sơ chế dạ dày. Dạ dày cần phải được nhào với thật nhiều tinh bột và nhiều muối để loại bỏ chất nhầy bên trong. Sau khi rửa sạch, xả lại với nước sạch, cho vào nồi nước lạnh, thêm một ít rượu nấu ăn, hành lá và gừng thái lát, rồi chần trên lửa lớn trong 5 phút. Sau đó, vớt ra và xả lại với nước ấm.

Bước 2: Cho dạ dày heo đã chần vào nồi áp suất, thêm lượng nước vừa đủ, một ít hạt tiêu nguyên hạt khô và hoa hồi, cùng với hành lá và gừng. Đậy nắp và đun sôi trên lửa lớn cho đến khi nồi áp suất đẩy hơi. Nấu trong 20 phút, sau đó tắt bếp. Sau khi xả hết áp suất, vớt dạ dày heo ra và cắt thành từng dải. Không nên bỏ phần nước luộc; phần nước dùng này sẽ được cho lại vào nồi sau.

Bước 3: Đặt chảo lên bếp, đun nóng. Sau đó thêm một chút dầu vào và đun nóng thêm. Tiếp đó bạn cho dạ dày heo đã thái miếng vào, xào sơ. Sau đó, cho thêm một số gia vị như gốc hành lá băm nhỏ, gừng và tỏi băm vào xào cùng. Sau đó đổ phần nước luộc dạ dày vào. Sau khi đun sôi nước trên lửa lớn, cho váng đậu cuộn vào nồi. Nêm nếm một ít tiêu trắng, muối và một chút tinh chất cốt gà. Đậy nắp và nấu khoảng 10 phút. Cuối cùng, cho rau vào nồi, ấn xuống, đun thêm một lúc cho rau chín rồi rắc thêm một ít tiêu bột hoặc tiêu xay thô để dậy mùi thơm.

Thành phẩm món canh dạ dày heo với váng đậu cuộn

Như vậy với vài bước đơn giản là bạn đã có món canh dạ dày heo với váng đậu cuộn ngon lành để thưởng thức. Món ăn này với nước dùng đặc biệt thơm ngon và hấp dẫn. Những miếng dạ dày heo giòn tan và những miếng váng đậu mềm nhưng đậm đà hương vị càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn. Nồi canh này rất thích hợp cho bữa ăn ngày cuối mùa xuân - bổ dưỡng, ngon miệng và kích thích vị giác.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh dạ dày heo với váng đậu cuộn!