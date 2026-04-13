Ghim ngay 5 công thức pha đồ uống giải khát mùa hè: Siêu nhanh và ngon lại không chất phụ gia và tốt cho sức khỏe

Cái nóng mùa hè khiến nhiều người thích thú với các loại đồ uống lạnh và trà sữa, nhưng hầu hết các loại đồ uống bán sẵn trên thị trường đều chứa nhiều đường và chất phụ gia, không có lợi cho sức khỏe về lâu dài. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng tự làm những thức uống giải khát tại nhà bằng các nguyên liệu thông thường và phương pháp chế biến đơn giản. Những lựa chọn không chứa chất phụ gia và tốt cho sức khỏe này có thể giúp giải nhiệt, bổ sung chất lỏng và dưỡng chất, phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người già và trẻ em.

5 công thức đồ uống giải khát "thần tốc"

Chè đậu xanh là thức uống giải khát kinh điển trong mùa hè, nổi tiếng với tính mát lạnh, giải khát và khả năng bổ sung chất lỏng. Món này rất dễ làm tại nhà. Chuẩn bị 50 gram đậu xanh, một ít đường phèn và 1000 ml nước. Rửa sạch đậu xanh và ngâm trong 2 tiếng để đậu ngấm nước và dễ nấu hơn. Cho đậu xanh đã ngâm vào nồi, thêm nước, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 30 phút, cho đến khi đậu xanh nở bung và canh sánh lại. Thêm đường phèn cho vừa ăn, khuấy đều và nấu cho đến khi đường tan hết. Để nguội trước khi uống; ăn lạnh sẽ ngon hơn.

Nước mận chua cũng là một thức uống giải khát phổ biến vào mùa hè, giúp giải khát, giảm cảm giác ngán và kích thích vị giác. Nước mận chua tự làm không chứa chất phụ gia và tốt cho sức khỏe hơn. Chuẩn bị 10 quả mận khô, 5 quả sơn tra (táo gai), 3 gram rễ cam thảo, 2 gram vỏ quýt khô, một lượng đường phèn vừa đủ và 1500 ml nước. Rửa sạch mận khô, sơn tra, rễ cam thảo và vỏ quýt khô với nước để loại bỏ tạp chất. Cho tất cả các nguyên liệu vào nồi, thêm nước, đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và nấu trong 40 phút để các nguyên liệu dậy mùi thơm. Thêm một lượng đường phèn vừa đủ, khuấy đều và nấu cho đến khi đường phèn tan hết. Sau khi tắt bếp, lọc bỏ bã, để nguội và có thể uống được. Nước mận chua để trong tủ lạnh sẽ ngon hơn.

Nước chanh mật ong rất sảng khoái, giúp làm sạch dạ dày và bổ sung vitamin C. Thức uống này dễ làm và phù hợp để dùng hàng ngày. Chuẩn bị 1 quả chanh, một ít mật ong và 500 ml nước ấm. Rửa sạch chanh, thái lát mỏng và bỏ hạt (hạt chanh sẽ làm nước chanh bị đắng). Cho các lát chanh vào cốc, thêm nước ấm (nhiệt độ nước không nên quá cao để tránh làm mất vitamin C trong chanh; giữ nhiệt độ nước dưới 40℃). Thêm một ít mật ong, khuấy đều và thưởng thức. Bạn có thể điều chỉnh lượng mật ong theo khẩu vị cá nhân. Uống lạnh sẽ ngon hơn.

Sinh tố dưa hấu, tươi mát, ngon ngọt và sảng khoái, là thức uống không thể thiếu trong mùa hè. Nước ép dưa hấu tự làm không chứa chất phụ gia, giữ được trọn vẹn chất dinh dưỡng và hương vị của dưa hấu. Chuẩn bị 500 gram dưa hấu tươi và đường phèn (tùy thích). Gọt vỏ và bỏ hạt dưa hấu, sau đó cắt thành miếng nhỏ. Cho dưa hấu vào xay sinh tố, thêm một ít nước và khởi động máy xay trong 30 giây, hoặc cho đến khi hỗn hợp sinh tố mịn. Nếu thích ngọt hơn, có thể thêm đường phèn cho vừa khẩu vị. Khuấy đều, lọc bỏ bã (tùy chọn) và để nguội trước khi uống. Uống lạnh sẽ ngon hơn.

Trà bạc hà rất sảng khoái và tiếp thêm sinh lực, hoàn hảo cho mùa hè, đặc biệt là trong thời tiết nóng ẩm. Một tách trà bạc hà có thể nhanh chóng giải nhiệt. Chuẩn bị 10 gram bạc hà, một ít đường phèn và 500 ml nước. Rửa sạch bạc hà với nước để loại bỏ tạp chất. Cho bạc hà vào nồi, thêm nước, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và đun liu riu trong 10 phút để bạc hà tỏa hương thơm. Thêm đường phèn, khuấy đều và đun cho đến khi đường tan hết. Tắt bếp, lọc bỏ bã bạc hà và để nguội trước khi uống. Thêm vài lát chanh sẽ làm tăng thêm hương vị.

Lưu ý khi pha chế đồ uống giải khát tại nhà

Sử dụng nguyên liệu tươi và tránh dùng nguyên liệu hết hạn hoặc hư hỏng. Dùng lượng đường vừa phải để tránh nạp quá nhiều đường, không tốt cho sức khỏe. Uống đồ uống càng sớm càng tốt sau khi pha chế và tránh bảo quản quá lâu, đặc biệt là vào mùa hè nóng bức - khi vi khuẩn dễ phát triển. Không nên uống quá nhiều đồ uống lạnh ngay lập tức để tránh gây kích ứng dạ dày.

Nắm vững các kỹ thuật pha chế đồ uống giải khát tại nhà này sẽ giúp bạn dễ dàng tạo ra những thức uống lành mạnh và ngon miệng tại nhà, thay thế cho các loại đồ uống có đường mua ngoài. Điều này không chỉ giúp giải nhiệt mùa hè mà còn bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình - một lợi ích kép