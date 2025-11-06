3 năm lấy chồng giàu, tôi nghiện một thứ còn đáng sợ hơn tiền, đến mức suýt đánh mất cả hôn nhân

Tôi từng nghĩ: Lấy chồng giàu, mọi thứ sẽ tự động trở nên dễ dàng. Không lo cơm áo gạo tiền, không vướng bận chuyện chi tiêu, sống an nhàn như bà hoàng giữa biệt thự sang trọng, ô tô riêng, du lịch vài tháng một lần. Nhưng hóa ra, hôn nhân không chỉ có niềm vui… mà còn có những chiếc "bẫy ngọt" khiến người ta sa chân mà không hề hay biết.

Tôi gặp Minh – chồng tôi, trong một lần hợp tác sự kiện. Anh là giám đốc một công ty nội thất lớn, phong thái đĩnh đạc, nói chuyện sắc sảo và hơn tôi 9 tuổi. Anh theo đuổi tôi rất nhanh, cưới tôi sau 7 tháng hẹn hò. Ngày cưới, vàng trĩu cổ, quà cưới là một căn hộ cao cấp và chiếc xe tôi từng mơ ước. Ai cũng bảo tôi số sướng, lên hương. Còn tôi, trong lòng rạo rực: Thật may vì đã chọn đúng người.

3 năm đầu, đúng là cuộc sống như mơ. Tôi bỏ việc ở công ty cũ, dành thời gian học nấu ăn, tập yoga, chăm sóc bản thân. Nhưng chính sự rảnh rỗi và dư dả đã đưa tôi vào một vòng xoáy mà mãi sau mới nhận ra: Tôi nghiện mua sắm online, nghiện đúng nghĩa.

Ban đầu, chỉ là vài món mỹ phẩm, mấy chiếc váy xinh để diện trong nhà. Sau đó, là hàng hiệu, đồ decor, máy móc xa xỉ, nội thất phong cách vintage, xách tay Nhật – Hàn – Mỹ... Ngày nào tôi cũng lên đơn, đêm nằm cũng lướt order, thậm chí đi cafe cũng tranh thủ chốt giỏ hàng. Mỗi tháng, hóa đơn thẻ tín dụng lên đến 85 triệu – 100 triệu. Nhưng tôi tự trấn an: "Nhà mình giàu, chồng mình không tiếc".

Cho đến một ngày, một chuyện xảy ra khiến tôi chết lặng. Trong bữa cơm tối, chồng tôi bình thản hỏi: "Em có biết số tiền em chi trong 1 năm bằng tiền anh đầu tư vốn cho một chi nhánh nhỏ không?".

Tôi sững sờ. Chồng tôi không gắt gỏng. Anh không nổi nóng. Nhưng ánh mắt anh thất vọng đến mức tôi cảm thấy xấu hổ tột cùng. Anh nói tiếp, từng chữ rõ ràng:

"Anh không tiếc tiền. Anh tiếc người phụ nữ anh cưới đã từng năng động, độc lập, ham học hỏi. Giờ chỉ ngồi nhà và nghiện mua đồ không bao giờ dùng đến".

Tôi buông đũa. Lòng nặng như chì.

Đêm đó, tôi mở giỏ hàng Shopee, Lazada, Instagram... và lần đầu tiên tự hỏi: Mình đang làm gì thế này?

Tôi từng muốn làm chủ cuộc sống, muốn trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình. Nhưng tôi lại đánh mất bản thân trong những món hàng vô tri, trong thứ cảm giác "được sở hữu" mà không hạnh phúc thật sự.

Tôi quyết định đi gặp chuyên gia tâm lý, rồi xin quay lại công việc theo đúng chuyên ngành truyền thông. Ban đầu, Minh còn chưa tin vì nghĩ tôi "nói rồi để đấy". Nhưng rồi, khi anh thấy tôi hủy theo dõi 20 shop đồ hiệu, bán lại tủ quần áo gần 100 món chưa bóc tem, chủ động đi phỏng vấn xin việc… anh mỉm cười.

"Chào mừng em quay lại cuộc đời thật, không phải cuộc sống từ giỏ hàng online".

3 năm lấy chồng giàu, tôi cứ tưởng mình chạm đến giấc mơ. Nhưng hóa ra, điều đáng sợ nhất không phải thiếu tiền… mà là khi có quá nhiều thứ để bấu víu, đến mức đánh mất cả giá trị của chính mình.