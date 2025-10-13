Trúng số 35 tỷ đồng, chồng giấu vợ đi du lịch với streamer, thái độ "cạn lời" khi bị bắt quả tang

Một vụ việc gây xôn xao dư luận Trung Quốc những ngày qua khi một người đàn ông ở Đức Châu (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) sau khi trúng giải độc đắc 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 35 tỷ đồng) đã không chia sẻ niềm vui với vợ, mà ngược lại lén chi hàng triệu nhân dân tệ tặng cho một nữ streamer và thậm chí đi du lịch 4 ngày cùng cô này.

Saostar cho biết, theo truyền thông đại lục, người đàn ông đã có thói quen mua vé số suốt 20 năm. Ngày 17/12/2024, vận may mỉm cười với anh khi trúng giải hơn 10 triệu nhân dân tệ.

Người đàn ông ở Đức Châu (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) trúng giải độc đắc 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 35 tỷ đồng). Ảnh: Vietnamnet.

3 ngày sau khi nhận giải, người đàn ông lập tức rút ra 7,1 triệu nhân dân tệ (26,2 tỷ đồng) tiền mặt và chuyển số còn lại sang 1 tài khoản riêng. Sau đó, người vợ là bà Nguyên nhận được 1 chiếc thẻ ngân hàng từ chồng nói là có 3 triệu nhân dân tệ (11,1 tỷ đồng) "tiền hưu trí". Trên thực tế, đây là một chiếc thẻ "rỗng" và là chiêu trò lừa vợ của người đàn ông bội bạc này.

Khi tài chính dư giả, người chồng bắt đầu dành nhiều thời gian, thậm chí thức trắng đêm để xem các buổi phát sóng trực tuyến về game và đặc biệt yêu thích một nữ streamer xinh đẹp.

Người này cũng hào phóng chi hơn 1,2 triệu nhân dân tệ (4,4 tỷ đồng) để tặng quà kết thân với nữ streamer trẻ. Mối quan hệ của cả hai tiến thêm 1 bước khi họ cùng nhau đi du lịch sang chảnh suốt 4 ngày 3 đêm sau đó.

Nghi ngờ việc chồng nói là đi công tác, vợ bám theo và bắt gặp ông đang tay trong tay cùng nhân tình ở ga tàu.

Trước làn sóng chỉ trích từ dư luận, nữ streamer liên quan lên tiếng thừa nhận có nhận tiền boa, nhưng phủ nhận có mối quan hệ tình cảm: "Tôi đã ly hôn và hiện độc thân, nhưng sẽ không hẹn hò với một người đàn ông lớn tuổi như vậy. Anh ấy có thể là chú của tôi". Cô cũng khẳng định số tiền nhận được chỉ là "thu nhập công việc" và sẵn sàng hợp tác hoàn trả nếu cần thiết.

Nghi ngờ việc chồng nói là đi công tác, vợ bám theo và bắt gặp ông đang tay trong tay cùng nhân tình ở ga tàu. Ảnh: Saostar.

Khi bị thẩm vấn, người chồng chỉ lạnh lùng đáp: "Tiền tiêu hết rồi. Gặp nhau ở tòa đi". Sau đó, bà Nguyên đã đệ đơn ly hôn và yêu cầu tòa án phong tỏa tài sản của chồng. Luật sư cho biết, theo quy định, tiền trúng số trong thời kỳ hôn nhân được xem là tài sản chung của vợ chồng. Việc một bên cố tình giấu giếm, tẩu tán hoặc phung phí số tiền này có thể bị xem xét trách nhiệm dân sự hoặc hình sự nếu hành vi gian dối nghiêm trọng.

Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên khắp các trang mạng xã hội Trung Quốc, thu hút vô số bình luận tranh cãi. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi phản bội và vô trách nhiệm của người đàn ông, trong khi một số khác cho rằng đây là bài học đắt giá về lòng tham và sự thiếu trung thực trong hôn nhân, theo Vietnamnet.

Vụ việc vẫn đang được tòa án địa phương thụ lý và điều tra thêm.