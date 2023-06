Những đoạn thoại ấn tượng trong tập cuối phim 'Người mẹ tồi của tôi'

Vào tối hôm qua (8/6), bộ phim Người mẹ tồi của tôi đã chính thức khép lại. Sau tất cả, hai kẻ thủ ác Oh Tae Sung - Song Woo Byeok đều phải trả giá, còn Kang Ho, Mi Joo, Sam Sik cùng những người dân ấp Jou đều được sống hạnh phúc. Chỉ có một điều đáng tiếc duy nhất, đó là đã chẳng có phép màu này xảy ra với "bà mẹ tồi" Jin Young Soon.

Đây chắc chắn là cái tên được yêu thích nhất phim khi mà thông qua nhân vật, tình mẫu tử được hiện lên thật đẹp và cảm động. Không chỉ vậy, "bà mẹ tồi" Young Soon còn gây ấn tượng với những đoạn thoại cực kỳ đáng suy ngẫm:

Màn chào tạm biệt khiến tất cả rơi nước mắt

Sau khi phiên tòa xét xử Oh Tae Sung và Song Woo Byeok kết thúc, người dân ấp Jou đã cùng mở tiệc để mừng sinh nhật cho bà Young Soon. Vì biết mình không còn nhiều thời gian, bà Young Soon đã nói lời tạm biệt mọi người trong lúc còn tỉnh táo.

Dù gặp đủ bất hạnh trong cuộc sống, bà Young Seo vẫn cảm thấy cuộc đời thật kỳ diệu và đáng cảm kích.

"Người ta chắc sẽ nói tôi là người phụ nữ vô phúc nhất thế gian. Đã mất cha mẹ rồi còn góa chồng, con trai bị thương nặng rồi cả bản thân tôi cũng mắc bệnh nan y. Trên đời này làm gì còn ai xúi quẩy hơn tôi đâu.



Nhưng mọi người ạ, cuộc đời này thật kỳ diệu và đáng cảm kích. Mỗi khi ta bị tước mất thứ gì đó, nhất định sẽ luôn có một thứ khác thay thế. Mất cha mất mẹ đã khiến tôi biết trân quý chồng mình. Mất chồng đã khiến tôi biết trân quý con trai.

Khi con trai tôi đổ bệnh, tôi đã nhận ra bản thân mình quý giá biết bao trong lúc chăm sóc thằng bé. Rồi giờ mạng sống của tôi còn ngắn lại chừng này, tôi mới nhận ra mọi người quan trọng vô cùng, vì mọi người sẽ lấp đầy khoảng trống tôi để lại. Con người sinh ra trên đời mấy ai đủ may mắn để nhận ra ngần ấy điều quý giá trước khi chết. Tôi quả là một người hạnh phúc khi được sống cuộc đời tươi đẹp này".

Giọt nước mắt của bà Young Soon khi nói lời tạm biệt mọi người tại ấp Jou.

Dù nhận mình là người vô phúc nhất thế gian khi gặp đủ thứ bất hạnh, nhưng bà Young Soon cũng đồng thời khẳng định bản thân đã rất hạnh phúc. Bà luôn trân trọng những người thân của mình, từ cha mẹ, chồng con cho đến cả những người hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Và sự trân trọng ấy được bà gửi gắm vào những lời tạm biệt sau cuối.

Lời dặn dò đáng suy ngẫm cho con trai và con dâu

Còn nhớ ở giai đoạn đầu phim, bà Young Soon từng ngăn cấm con trai không được yêu Mi Joo. Thế nhưng hoạn nạn mới gặp chân tình, giờ đây bà cảm thấy thật may mắn khi Kang Ho có một cô gái tốt như Mi Joo ở bên.

Trước khi mất, bà Young Soon đã trao lại chiếc nhẫn mà năm xưa người chồng quá cố tặng mình cho Mi Joo. Sau đó, bà mới dặn dò hai con hãy luôn yêu nhau như lần yêu cuối:

Bà Young Soon mong Kang Ho và Mi Joo sẽ yêu nhau như lần yêu cuối.

"Người ta hay nói hãy luôn yêu như lần yêu đầu. Nhưng mà, mẹ mong hai con sẽ luôn yêu như lần yêu cuối. Hãy nghĩ đây sẽ là những lời cuối cùng mình nói cho đối phương nghe, là dáng vẻ cuối cùng mình cho đối phương thấy. Làm vậy thì các con tuyệt đối sẽ không tùy tiện ăn nói hay hành động thiếu suy nghĩ với nhau".

Cuối cùng, bà mong Kang Ho cùng với Mi Joo sẽ coi nhau như đá quý, trân trọng nhau hết mực, chăm sóc, yêu thương nhau và sống hạnh phúc đến cuối đời.

Rơi nước mắt với lá thư cuối cùng bà Young Soon gửi cho con trai

Ở đoạn cuối phim, Kang Ho đã đọc bức thư sau cùng mà mẹ gửi cho anh. Qua từng dòng thư của bà Young Soon, khán giả cảm nhận được tình mẹ sâu sắc, bao la bà dành cho con:

"Thương mến gửi Kang Ho, con trai mẹ. Con còn nhớ lá thư đầu tiên con viết cho mẹ không?Con nói tuy chúng ta đang cách xa nhau, con vẫn luôn quẩn quanh trong ký ức ngày xưa khi còn được ở bên bố mẹ. Đến khi con đọc được lá thư này, mẹ cũng sẽ cảm thấy như vậy.

Kang Ho à, con có biết chữ "duyên" trong tiếng Trung được hình thành từ chữ "sợi chỉ" và chữ "đầu lợn" không. Lấy chỉ buộc vào lợn rồi kéo đi là một việc khó khăn vô cùng. Nhân duyên giữa người với người cũng vậy đấy.

Trước khi qua đời, bà Young Soon đã viết một bức thư cho con trai.

Nhờ sợi dây liên kết đó, mẹ đã trở thành mẹ của con. Nhân duyên này quá đỗi quý giá nên mẹ luôn muốn trở thành người mẹ tốt nhất đối với con. Nhưng ta chỉ được sống một lần và mẹ cũng lần đầu làm mẹ. Xin lỗi con vì mẹ còn quá nhiều thiếu sót.

Kang Ho rơi nước mắt khi đọc lá thư cuối cùng từ mẹ.

Lúc nãy khi thổi nến bánh sinh nhật, mẹ đã cầu nguyện được trở thành mẹ của con thêm lần nữa. Nếu được vậy, mẹ hứa sẽ cố gắng hơn. Mẹ sẽ không bắt con phải kìm nén đau buồn khi vắng bố, không nói dối con rằng điểm số quyết định mọi thứ trong đời, không phớt lờ năng khiếu hội họa của con, không ngoảnh đi khi con muốn ăn thêm và không kìm nén nước mắt khi thấy con đau khổ.

Mẹ sẽ đỡ khi con ngã, ôm con khi con sợ hãi và nói "con làm tốt lắm", "cảm ơn con", "mẹ yêu con" mỗi ngày. Mẹ cũng sẽ không rời đi sớm thế này nữa. Mẹ yêu con, Kang Ho. Hãy sống thật hạnh phúc và dài lâu bên Mi Joo, Seo Jin cùng với Ye Jin nhé. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau khi mọi điều ước của mẹ được hồi đáp. Từ người mẹ tồi của con".