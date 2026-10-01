Bụng tôi xẹp hẳn sau khi uống 3 ly nước này trong 3 ngày

Các chị em có bị rơi vào tình trạng ăn dù đã kiểm soát ăn uống nhưng bụng vẫn "phình to như quả bóng"! Điều bực mình nhất là bước lên cân - con số vẫn không thay đổi! Nhưng cúc quần thì lại âm thầm nhích lên một chút, và cái cảm giác nặng nề, đầy hơi ở bụng dưới?! Để nhanh chóng loại bỏ tình trạng này, hôm nay chúng ta hãy cùng tham khảo các công thức nước uống trái cây và rau củ tự làm dễ dàng này để "thanh lọc đường ruột" nhé.

1. Cốc nước đầu tiên uống khi bụng đói vào buổi sáng

Đây là cốc nước được ví như chiếc "chổi quét ruột" màu xanh lá cây. Nguyên liệu thì vô cùng đơn giản: Nửa quả táo, một cọng cần tây, một ít rau bina, nửa quả dưa chuột và 2 lát chanh. Táo phải để nguyên vỏ; tất cả chất pectin đều nằm trong vỏ, rất tốt cho việc "spa" đường ruột. Chất xơ thô từ cần tây và rau bina hoạt động như một chiếc bàn chải mềm, từ từ đẩy ra chất nhờn tích tụ trong các nếp gấp của ruột trong vài ngày qua. Dưa chuột giúp cung cấp nước, còn chanh khử mùi tanh và tăng hương vị; nếu không, không phải ai cũng chịu được vị hăng của cần tây.

Tất cả những gì bạn cần làm là sơ chế sạch tất cả các nguyên liệu sau đó cắt thành những miếng cỡ ngón tay cái, thêm 200ml nước ấm, và xay trong máy xay tốc độ cao trong 40 giây. Không cần lọc; phần bã chính là tinh túy. Ngụm đầu tiên có thể khiến bạn nghĩ, "Đây chỉ là cỏ thôi," nhưng sau khi nuốt, một dư vị mát lạnh, ngọt ngào sẽ lan tỏa từ cổ họng xuống dạ dày. Khoảng 20 phút sau khi uống, bụng bạn sẽ bắt đầu sôi sục. Đó không phải triệu chứng của tiêu chảy; đó là ruột tôi đang hoạt động mạnh. Tiếp tục uống trong 3 ngày, và việc đi vệ sinh buổi sáng của bạn sẽ dễ dàng.

2. Cốc nước thứ 2 dành cho cơn thèm ăn buổi chiều

Đây là thức uống màu đỏ "giúp loại bỏ dầu mỡ". Khoảng 3 hoặc 4 giờ chiều, khi miệng bạn bắt đầu thấy nhạt nhẽo. Lúc này bạn thường nghĩ đến đồ ăn vặt, nhiều người muốn ăn khoai tây chiên hoặc bánh quy, nhưng việc này sẽ khiến bạn tăng cân. Do đó loại đồ uống màu đỏ này là một lựa chọn hoàn hảo. Nguyên liệu cần có là 1 quả cà chua, nửa củ cà rốt, 1/4 quả thanh long đỏ và một thìa nhỏ mật ong. Axit hữu cơ trong cà chua giúp phân giải chất béo, beta-carotene trong cà rốt tốt cho mắt của những người thức khuya, và hạt trong quả thanh long đỏ là một loại "chất tăng cường tiêu hóa" tự nhiên. Mật ong là linh hồn của thức uống giúp tăng thêm hương vị. Thêm một thìa mật ong ngay lập tức làm cho nó dịu nhẹ và dễ uống.

Hãy chắc chắn chọn loại thanh long có ruột đỏ; loại ruột trắng sẽ kém hiệu quả hơn nhiều. Thêm 150ml nước đun sôi để nguội khi xay; đừng cho quá nhiều, độ đặc hơn sẽ giúp bạn cảm thấy no hơn. Thức uống này có vị chua ngọt, giống như sinh tố trái cây và rau củ pha loãng, sảng khoái hơn trà sữa gấp triệu lần. Hãy uống thức uống này vào buổi chiều, khi bạn thấy thèm ăn dữ dội trước bữa tối. Điều này sẽ giúp bạn no bụng hơn, làm giảm đi đáng kể cảm giác thèm ăn và ăn ít hơn vào bữa tối. Thêm vào đó, mặt và mí mắt của bạn sẽ bớt sưng hơn vào sáng hôm sau; hiệu quả giảm sưng là tức thì.

3. Thức uống thứ 3 thay thế bữa ăn buổi tối

Đây là loại thức uống được ví von như "thuốc bổ giúp làm dịu đường ruột" màu trắng. Buổi tối, bạn nên tránh ăn quá nhiều đồ ăn nặng bụng và nhiều dầu mỡ. Ly nước rau củ và trái cây màu trắng này bạn có thể sử dụng để thay thế bữa tối. Nguyên liệu: Một miếng củ mài nhỏ, nửa quả chuối, một miếng nấm tuyết nhỏ (ngâm trước), và ba quả táo đỏ bỏ hạt. Củ mài giúp bổ tỳ vị, chuối giúp nhuận tràng, và kết cấu mềm mịn, dạng thạch của nấm tuyết nhẹ nhàng bao bọc và loại bỏ chất thải cứng trong ruột. Táo đỏ cung cấp vị ngọt tự nhiên, vì vậy không cần thêm đường.

Cách làm cụ thể như sau. Đầu tiên hãy nấu nấm tuyết và củ mài cho đến khi mềm, sau đó xay nhuyễn chúng với chuối và táo đỏ. Nấm tuyết sau khi nấu chín sẽ tiết ra toàn bộ chất gelatin, tạo thành một loại nước sốt đặc sệt như súp/cháo mịn. Thức uống này sẽ làm ấm bụng, khiến bạn cảm thấy hoàn toàn no.

Tại sao 3 cốc này lại có thể "làm sạch ruột" của bạn?

Tóm lại, tất cả gói gọn trong ba từ: Chất xơ, nước và thời điểm. Dạ dày của những người sống trong thời hiện đại chứa đầy dầu mỡ và đường từ thực phẩm chế biến sẵn. Nhu động ruột hoạt động chậm khiến chất thải bám vào thành ruột. Chất xơ thô trong 3 ly nước trái cây và rau củ này hoạt động như một chiếc chổi, còn lượng nước dồi dào hoạt động như một vòi nước. Uống khi bụng đói vào buổi sáng giúp kích hoạt ruột, uống vào buổi chiều giúp kiềm chế cơn thèm ăn quá mức, và uống vào buổi tối thay thế một bữa tối, cho phép ruột nghỉ ngơi vào ban đêm. Với sự kết hợp của cả ba yếu tố này, không có gì ngạc nhiên khi bụng bạn phẳng!

Nhưng có một lưu ý, trong 3 ngày đầu khi uống bạn nên hạn chế ăn đồ chiên rán, hãy ăn các món hấp luộc nhẹ nhàng. Bạn cũng nên điều chỉnh chế độ ăn uống sau đó, hạn chế đồ ngọt và các đồ tạo gánh nặng cho cơ thể. Sinh hoạt điều độ và luyện tập thể dục cũng là cách để bạn có cơ thể gọn gàng, khỏe mạnh.