3 món ăn rẻ tiền giúp cơ thể luôn trẻ trung, sống thọ trăm tuổi

Làm thế nào để sống lâu, sống khỏe luôn là câu hỏi được hàng triệu người trên khắp thế giới quan tâm. Các nghiên cứu chỉ ra rằng tuổi thọ phụ thuộc vào cả yếu tố di truyền, chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Trong khi gene đóng vai trò nhất định, lối sống lành mạnh bao gồm chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục đều đặn và tinh thần tích cực đôi khi có tác động còn lớn hơn cả di truyền, trong việc kéo dài tuổi thọ và cải thiện sức khỏe.

Lối sống lành mạnh bao gồm chế độ ăn uống cân bằng góp phần giúp bạn sống khoẻ mạnh, trường thọ (Ảnh: AI)

Theo Sohu , dưới đây là 3 món ăn rẻ tiền đáng để bạn thêm vào chế độ ăn uống lành mạnh của mình, nhằm nâng cao sức khoẻ và kéo dài tuổi thọ.

Khoai lang

Khoai lang, đặc biệt là loại khoai lang tím giàu hợp chất hoạt tính sinh học, chính là bí quyết trường thọ của nhiều người sống trăm tuổi, điển hình là cư dân Okinawa (Nhật Bản). Loại củ này là nguồn cung cấp carbohydrate và chất xơ dồi dào, không chỉ duy trì nguồn năng lượng ổn định mà còn giàu chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp cơ thể chống lại tình trạng viêm nhiễm - yếu tố then chốt hỗ trợ quá trình chống lão hóa và kéo dài tuổi thọ.

Nghệ

Nghệ là thành phần quen thuộc trong chế độ ăn của người sống thọ, thường xuất hiện trong các món hầm, súp và trà. Loại gia vị này giúp giảm viêm mạn tính, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch.

Việc dùng nghệ thường xuyên còn được cho là tốt cho não bộ, giúp giảm nguy cơ các bệnh thần kinh tuổi già, cải thiện trí nhớ và tốc độ xử lý thông tin. Nhờ đó, chức năng não được duy trì, quá trình lão hóa diễn ra lành mạnh và con người có thể tự lập hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

Các loại cá

Ăn cá thường xuyên giúp bạn sống khoẻ mạnh và sống thọ hơn do nó cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng như axit béo omega-3, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, ung thư và các bệnh thoái hóa thần kinh. Các nghiên cứu cho thấy, ăn ít nhất hai phần cá béo mỗi tuần có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong sớm, thậm chí tăng tuổi thọ thêm vài năm.