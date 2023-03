3 mẹo cực dễ phân biệt dâu tây Mộc Châu với dâu tây Trung Quốc

Mùa dâu tây chín rộ, khắp các đường phố và chợ dân sinh bày bán la liệt các hộp dâu tây được gói ghém cẩn thận. Đặc biệt là giá rẻ bất ngờ khiến nhiều chị em chẳng biết đâu là dâu ngon và đâu là dâu có dùng thuốc.

Hiện nay trên thị trường dâu từ vùng cao Mộc Châu, Sơn La hay từ Đà Lạt đổ về các thành phố với nhiều mức giá. Từ 35 nghìn/hộp đến hơn 100 nghìn/hộp, vậy phân biệt dâu như thế nào để chọn được dâu tây ngon?

Ảnh dâu tây Đà Lạt (trái) và dâu tây Trung Quốc (phải). Ảnh: Bách hóa xanh

Cách phân biệt dâu tây Mộc Châu và dâu tây Trung Quốc

Điều đầu tiên cần hiểu rằng, dâu tây Trung Quốc không hẳn là hàng "giả", hàng kém chất lượng. Nhiều loại dâu tây của Trung Quốc được canh tác và chăm sóc với các tiêu chí đạt chuẩn, hàng chất lượng cao đều có. Dâu tây bên Trung Quốc nhiều nơi dao động từ khoảng 70 nghìn/kg đến 350 nghìn/kg. Việc nắm rõ vài mẹo sau sẽ giúp chị em mua được loại dâu ngon, ngọt thanh.

Dâu tây Mộc Châu mua ở chợ dân sinh có kích thước không đều nhau. Ảnh: Kỳ Vân Dương

Dựa vào kích thước

Điều đầu tiên khi đi mua dâu tây, chị em nên quan sát dâu tây Mộc Châu quả sẽ không đều, to nhỏ khác nhau. Cho nên người bán sẽ phân loại ra các quả có kích thước tương đương nhau để bán. Người ta sẽ phân ra dâu tây size King, size mini,... với các mức giá đa dạng. Dâu tây Trung Quốc thì quả đều nhau hơn, thường được xếp trong khay. Còn với loại rẻ tiền hơn thì chúng được bày trong thùng.

Dựa vào hình dáng và màu sắc dâu tây

Dâu tây Mộc Châu thường to đầu cuống và thon dần về chóp quả. Còn dâu tây Trung Quốc thì thuôn dài, dẹt, đít quả nhọn.

Dâu tây Trung Quốc màu đỏ đều, đẹp mã. Ảnh: Sohu

Để rõ hơn loại dâu tây Trung Quốc được bán tràn lan tại các chợ Việt thì nhìn vào màu sắc sẽ dễ phân biệt hơn. Dâu tây Trung Quốc màu đỏ đều, tươi, trông rất đẹp mã. Dâu tây Trung Quốc thường có cả phần cuống dài ở đầu quả.

Dựa vào độ cứng

Dâu tây Trung Quốc và dâu tây Mộc Châu đều có nhiều giống Nhật Bản, nhưng loại dâu tây ở Mộc Châu có độ cứng vừa phải, màu sắc đỏ tươi mọng. Còn dâu tây Trung Quốc tựa như nhuộm màu thâm thâm, không được tươi như dâu tây của ta.

Dâu tây Mộc Châu mua ở chợ dân sinh với giá 60 nghìn/hộp có nhiều phần trắng ở cuống, dáng quả thuôn về phía chóp. Ảnh: Kỳ Vân Dương

Dựa vào chất thịt quả và mùi vị

Dâu tây Trung Quốc đỏ đều còn dâu tây Mộc Châu thường có xen lẫn đỏ nhạt và trắng. Màu trắng của dâu tây Trung Quốc rất ít. Giống dâu ở Mộc Châu vị ngọt sắc sảo hơn và kèm theo vị chua nhẹ, mùi thơm mát. Dâu tây Trung Quốc ăn nhạt, không thơm, không có vị ngon ngọt, bở, nếu ngọt thì hơi khé.

Dựa vào thời gian bảo quản

Dâu tây hái xuống nên được dùng luôn, càng để lâu càng giảm chất lượng lẫn mùi vị. Dâu tây Mộc Châu thường chỉ để được khoảng 2 ngày ở nhiệt độ thường, 3 đến 5 ngày trong ngăn mát tủ lạnh. Quá thời gian trên thì quả dâu bắt đầu thâm màu, giảm hương vị.

Dâu tây Mộc Châu (ảnh trái) và dâu tây Trung Quốc có khác nhau về thời gian bảo quản. Ảnh: Hoa quả Ưu Đàm/Sohu.

Dâu tây Trung Quốc thường để được khoảng 8 đến 10 ngày không hỏng. Thậm chí, có những lô dâu tây để đến 2 tuần mới có hiện tượng mốc. Chị em chú ý tới các gánh hàng rong bán dâu tây ngoài đường, dưới trời nắng hoặc gió, dâu vẫn tươi, đây là dâu có hóa chất. Về bản chất, dâu tây dưới nắng hoặc gió lâu sẽ héo, thâm màu không được đẹp.

Trên đây là một số mẹo phân biệt dâu tây Mộc Châu và dâu tây Trung Quốc. Nhưng bạn có biết, để chọn được loại dâu ngon, an toàn thì còn mẹo gì nữa không? Hãy xem ngay nhé.

Lưu ý khi mua dâu tây

Không mua dâu tây hạt đỏ

Thông thường, khi mua dâu tây, chị em sẽ nhìn thấy hạt dâu tây bên ngoài bề mặt và chúng thường có màu vàng. Đừng mua những loại có hạt màu đỏ. Điều đó cho thấy chúng đã bị ngâm hóa chất hoặc phun thuốc kích thích cho chín nhanh.

Nhìn vào màu sắc hạt để biết dâu tây có bị phun thuốc hay không. Ảnh: Qi Ge.

Không mua dâu tây có hình thù lạ

Nhiều người sẽ tỏ ra thích thú với các loại quả có hình dáng đẹp như hình trái tim hoặc kích thước to nổi bật hẳn so với các quả khác. Tuy nhiên, với giống dâu bình thường, sẽ không có quả đột biến như vậy. Dâu tây loại này ăn nhạt và không tốt cho sức khỏe.

Hãy tránh xa những quả dâu có kích thước "bất bình thường". Ảnh: Qi Ge.

Đừng mua dâu tây trơn nhẵn

Có thể những quả dâu bóng bẩy hấp dẫn bạn hơn quả có nhiều lớp lông đen trên bề mặt. Tuy nhiên, hãy cầm dâu lên và quan sát, nếu không có lông thì dâu đó chưa chắc đã tươi. Và bạn không nên mua.

Hãy mua dâu tây có lớp lông tơ trên bề mặt. Ảnh: Qi Ge.

Mua được dâu ngon rồi, bạn cần rửa sạch chúng để loại bỏ chất bẩn. Bạn đã biết cách làm sạch dâu tây chưa?

Cách rửa sạch dâu tây vô cùng đơn giản

Cho dâu tây vào chậu và rửa sạch dưới vòi nước chảy.

Trong một chậu nước khác, cho ít muối vào hòa tan và ngâm trong khoảng 5-10 phút. Nồng độ nước muối không được cao, nên nhạt để loại bỏ trứng côn trùng bám trên bề mặt quả dâu tây.

Khi quan sát thấy nước ngâm có màu đỏ nhẹ nhạt là bình thường, đó là sắc tố tự nhiên của dâu. Còn nếu nước dâu màu đỏ đậm thì rất có thể là dâu đã bị nhuộm màu, không nên ăn.

Bước tiếp theo là dùng nước vo gạo, cho dâu vào nhẹ nhàng và ngâm tiếp trong khoảng 5 phút. Độ kiềm của nước vo gạo có thể phân giải axit sót lại trong thuốc trừ sâu.

Cuối cùng, rửa lại bằng nước sạch. Để ráo và bỏ cuống dâu là có thể thưởng thức được rồi.

Dùng nước vo gạo ngâm rửa dâu tây sẽ giúp loại bỏ chất bẩn. Ảnh: Qi Ge.

Bảo quản dâu tây chưa ăn hết bằng cách nào?

Dâu tây mua về chưa ăn hoặc chưa ăn hết thì bạn có thể xếp vào khay, phủ một lớp khăn giấy lên và đặt vào ngăn mát tủ lạnh. Ngoài ra bọc bằng ni lông cũng được nhưng nên xếp dâu dàn ra không nên để chồng lên nhau. Dâu chỉ bảo quản được khoảng 1-2 ngày, nên mua đến đâu ăn đến đấy. Không nên mua nhiều sẽ dễ hỏng.

Dâu tây được mệnh danh là "nữ hoàng của các loại trái cây" khi chúng chứa nhiều vitamin C, vitamin E, pectin và nhiều khoáng chất khác. Vitamin C trong dâu tây cao gấp 7-10 lần so với táo và nho. Bổ dưỡng là vậy nhưng trong dâu tây có chứa một loại axit oxalic gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thai nhi nên các bà bầu cần cẩn trọng khi ăn.

Với những thông tin bổ ích trên, hy vọng bạn đã tự tin để mua những hộp dâu tươi ngon, căng mọng để thưởng thức rồi, phải không nào?