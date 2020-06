Kem dâu tây mà làm thế này thì giữ trọn vitamin lại ngon đến bất ngờ

Dâu tây là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, 100g dâu tây chứa khoảng 80mg vitamin C, đáp ứng khoảng ½ nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Vitamin C là chất có khả năng tăng cường miễn dịch và còn là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ nên cực tốt cho làn da của bạn đấy!