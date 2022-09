3 mẹo chọn ghẹ con nào cũng tươi ngon chắc thịt

Nhiều người nghĩ rằng ra cửa hàng hoặc chợ hải sản sẽ mua được những con ghẹ tươi ngon, mập ú. Điều này cũng đúng nhưng nếu không biết cách chọn thì sẽ mua phải ghẹ óp, toàn nước mà lại ít thịt.

Những con ghẹ nhìn mẩy nhưng khi mua về hấp lên, thịt không nhiều mà toàn nặng vỏ là do người mua không nắm vững cách chọn ghẹ. Phần lớn, nhiều người đi mua ghẹ sẽ chọn con to. Nhưng một người bán hàng lâu năm chia sẻ rằng: Mua to hay mua nhỏ là sai, phải lưu ý 3 điểm này mới chọn được ghẹ vừa ngon vừa chắc thịt.

Nhìn vào màu sắc của mai ghẹ

Cách quan sát này còn thích hợp cả khi bạn mua cua hay tôm hùm. Chúng phải trải qua nhiều lần lột xác thì mới trưởng thành hoàn toàn. Màu sắc của ghẹ ở các thời kỳ khác nhau cũng sẽ không giống nhau. Bởi vậy, bạn cần nhìn phần mai ghẹ trước.

Ở ngoài chợ, ghẹ bạn có thể nhìn thấy hai màu mai là màu nâu kaki và màu lam. Những con ghẹ màu nâu kaki lột xác khoảng 16 lần còn những còn màu lam thì đã trải qua khoảng 18 lần lột xác.

Ghẹ lột xác như vậy cũng đã trưởng thành và 90% chúng mọng thịt và béo chắc.

Xem chân và càng ghẹ

Những người chuyên thu mua ghẹ tiết lộ rằng, ghẹ dù to hay nhỏ phần càng đều kẹp chặt. Nếu phần càng ghẹ có độ đàn hồi nghĩa là ghẹ béo. Nếu như thấy càng ghẹ bị tách ra thì ghẹ này không nên mua dù rẻ đến đâu đi nữa.

Nhìn vào phần yếm của ghẹ

Phần yếm của ghẹ hay còn gọi là phần rốn. Số lần lột xác của ghẹ càng nhiều thì vân trên bụng càng rõ. Dùng tay sờ vào có thể thấy được. Bởi vậy, dù con ghẹ có to cỡ nào, nếu đường vân trên bụng không rõ ràng thì không nên mua.

Ghẹ mua về có thể chế biến nhiều món ngon khác nhau, nhưng hấp có lẽ là cách giữ được độ ngon ngọt của ghẹ nhiều nhất.

Gợi ý cách hấp ghẹ ngon

Nguyên liệu cần thiết

Ghẹ ngon - 3 con

Ớt tươi, gừng, bia

Cách thực hiện

Ghẹ mua về, bạn chỉ cần rửa sạch. Gừng thái lát.

Cho vào nồi ghẹ ít gừng thái lát và ớt tươi, sau đó đổ bia vào nồi. Hấp ghẹ khoảng 10 phút trên lửa lớn rồi cho ra đĩa. Trong quá trình hấp, bạn cũng có thể cho xíu tiêu vào để khử mùi tanh của ghẹ, đồng thời giúp ghẹ thơm hơn.

Với vài mẹo nhỏ trên, dù bạn mua loại ghẹ nào đi chăng nữa thì chúng cũng mập mạp và béo ngậy. Cách chọn ghẹ này có thể áp dụng được cả cho các loại cua biển. Nhờ đó, bạn sẽ tránh mua phải những con cua, con ghẹ óp, nhiều nước.

Chúc bạn có món ghẹ hấp thật ngon khi áp dụng cách chọn dễ dàng này nhé!

https://afamily.vn/3-meo-chon-ghe-con-nao-cung-tuoi-ngon-chac-thit-20220901165201434.chn