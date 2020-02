3 lý do chị em nên giấu đi nguyên nhân nghỉ việc, điều cuối cùng giúp bạn rời công ty một cách êm đẹp

Chúng ta nghỉ việc vì nhiều lý do khác nhau. Người thì muốn tìm cơ hội mới, kẻ thì ghét cay ghét đắng sếp lẫn đồng nghiệp, nhưng cũng có thể một ai đó nghỉ việc chỉ vì họ cảm thấy không còn gắn bó được với công việc và doanh nghiệp hiện tại.

Trong quá trình nộp đơn xin nghỉ lên các cấp lãnh đạo, chị em sẽ phải trình bày rõ lý do với sếp, thậm chí còn có một buổi trao đổi với họ để xem xét, cân nhắc về quyết định này. Có đôi khi vì bạn là một nhân viên mẫu mực, khi bạn nghỉ đột xuất sẽ kéo theo nhiều hệ lụy cho công ty nên sếp sẽ luôn cố gắng thuyết phục bạn ở lại.

Do đó, rất có thể chị em sẽ bị giằng xé giữa quyết định ở lại - rời công ty. Để giữ cho bản thân luôn tỉnh táo, nhiều khi chị em cần "fake" lý do, tránh trình bày quá chi tiết, tỉ mỉ. Dưới đây là 3 lý do vì sao bạn không cần quá thật thà trong trường hợp này.

1. Để tránh sự thuyết phục, chèo kéo từ sếp lẫn đồng nghiệp

Ví dụ, bạn nghỉ việc vì lý do công việc áp lực, quá tải. Nếu bạn nói chi tiết như vậy với sếp, nhiều khả năng anh ta sẽ dùng giọng điệu ngon ngọt: "Thôi được rồi ở lại công ty đi, anh hứa sẽ giảm bớt khối lượng công việc cho em." Nhưng chẳng ai dám đảm bảo điều đó cả. Có chăng cũng chỉ là lúc ban đầu, rồi đâu lại vào đấy, bạn sẽ lại trở về với guồng quay khắc nghiệt.

Nếu chị em tự nhận thấy mình có nhiều khả năng được thuyết phục ở lại, bạn hãy bịa ra một lý do nào đó mang tính bất đắc dĩ, ví dụ như bạn đang cần điều trị tâm lý, sức khỏe một thời gian vì bạn bị lao lực. Hoặc chỉ cần đơn giản nói rằng bạn cảm thấy không còn gắn bó được với công ty nữa. Tuyệt đối không giải thích thêm nhé!

2. Để tránh sự dè bỉu của đồng nghiệp và cấp trên

Đôi khi, sự thật thà thái quá sẽ làm mất lòng người khác. Chẳng hạn như bạn nói bạn muốn nghỉ việc vì đồng nghiệp toàn những kẻ vô dụng, dở hơi. Kể cả điều đấy có là sự thật, bạn chỉ nên giữ trong đầu. Đừng nghĩ khi trình bày ra sếp sẽ thông cảm. Anh ta sẽ chỉ cười khinh bỉ bạn vì bạn thật mỏng manh và ích kỷ. Thêm nữa, chưa biết chừng anh ta còn nói cho những người khác biết để tất cả "hội đồng" hạ bệ bạn nữa đó.

Tốt nhất nếu muốn giữ mối quan hệ tốt với sếp và đồng nghiệp sau khi rời công ty thì hãy biết khéo miệng một chút chị em ạ!

3. Để tránh phiền phức trong tương lai

Như đã nói, một số lý do mang tính chê trách công ty sẽ rất dễ làm bạn mất điểm trong mắt sếp và những người ở lại. Dù cho việc này không còn quan trọng nữa nhưng nhỡ đâu chính họ sẽ đi đàm tếu và khiến bạn bị bẽ mặt thì sao? Thậm chí họ sẽ còn thù hận, oán trách bạn và muốn làm mọi cách để cản trở con đường sự nghiệp tương lai của bạn nữa.

Vậy nên thay vì nói công ty làm việc kém, lương thấp, sếp xấu tính, thì bạn hãy chỉ nên nói rằng bạn cảm thấy cần một sự nghỉ ngơi vì gia đình có biến cố chẳng hạn. Lúc đấy sẽ thật khó mà có một ai dám trách móc, đặt điều cho bạn. Bên cạnh đó, một vài lý do liên quan đến gia đình, việc học, thay đổi mục tiêu nghề nghiệp... cũng hợp lý mà không làm mất lòng ai.

Hãy thật tinh tế và cẩn trọng trong lời nói để rời khỏi công ty trong nụ cười cũng như sự may mắn nhé!