3 lối tư duy ngầm hủy hoại hôn nhân

Khi gặp những chuyện bất như ý trong tình yêu, hôn nhân, nhiều người sẽ có xu hướng "đổ tại" cho may mắn. Một lần bất thành có thể do kém may, chứ nếu những chuyện đó đã lặp lại nhiều lần, có lẽ nguyên nhân sâu xa lại nằm ở chính cách suy nghĩ, tư duy của bản thân trong tình cảm.

Và dưới đây là 3 lối tư duy ngầm hủy hoại hạnh phúc lứa đôi mà phụ nữ cần tuyệt đối tránh để có cuộc hôn nhân bền vững, mặn nồng.

1. Câu cửa miệng luôn là "chồng nhà người ta"

Hồi bé, chúng ta đều sợ hãi một nhân vật có tên "con nhà người ta". Hình ảnh ấy có lẽ đã ám ảnh và khắc sâu trong tâm trí của phụ nữ đến mức ngay cả khi không còn là một đứa trẻ, họ vẫn tự nhiên tìm "người ta" để làm thước đo cho đời mình. Hồi bé thì là con nhà người ta, lớn lên thì là "chồng nhà người ta".

Ảnh minh họa

"Chồng nhà người ta một năm cho vợ đi du lịch dăm bảy lần, còn anh thì đi cà phê với vợ thôi cũng phải đắn đo lên xuống".

"Chồng nhà người ta tặng quà sinh nhật vợ nào là đồng hồ, túi xách,... còn anh thì chỉ có mỗi bó hoa hồng vừa bé vừa héo".

"Chồng nhà người ta tâm lý, biết chăm sóc, nuông chiều vợ,... còn anh thì lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào công việc".

Còn ngàn lẻ một những vế so sánh chẳng xa lạ chút nào của những cô vợ thích đứng núi này, trông núi nọ. Thay vì tạo động lực cho đối phương cố gắng, họ luôn dùng những lời lẽ khiến đàn ông cảm thấy bị tổn thương.

Rõ ràng, chẳng ai thích bị đem ra so sánh với người khác, nhất lại là một người xa lạ ở tận đẩu tận đâu. Hơn nữa, đàn ông luôn đề cao thể diện và lòng tự tôn. Vì thế, đừng trách tại sao anh ấy ra đi, nếu ngày nào bạn cũng nhồi vào tai anh ấy cụm từ "người yêu/chồng nhà người ta".

2. Luôn thổi phồng mọi vấn đề và quy kết thành câu hỏi vô nghĩa

Với nhiều người, đặc biệt là những cô gái mới biết yêu hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm tình trường đã vội bước vào hôn nhân, việc "anh ấy không còn yêu mình nữa" kinh khủng chẳng khác nào ngày tận thế.

Nỗi sợ ấy khiến họ luôn ở trong trạng thái bất an, khao khát kiểm soát đối phương và buộc đối phương phải hành động đúng như kỳ vọng của bản thân mình từ những việc nhỏ nhất.

Những người phụ nữ có tính cách này thường rất dễ nhận biết, vì họ gần như không có khả năng nhìn nhận vấn đề hay kiểm soát cảm xúc trong mối quan hệ của chính mình.

Ảnh minh họa

Tin nhắn gửi đi quá 5 phút mà không thấy hồi âm, họ sẽ nghĩ người yêu đang chán mình nên không thèm kiểm tra messenger/hộp thư đến, hoặc "chắc chắn là anh ấy đang mải chat chit hoặc hẹn hò cô nào khác rồi".

Người yêu đi cà phê, đi đá bóng, đi ăn với người khác mà không "báo cáo" trước, đó nhất định là biểu hiện của sự hết yêu, sự không chung thủy lẫn không tôn trọng.

Người yêu mà có bạn thân là con gái, nhất định, đó chỉ có thể là "em gái mưa" mà thôi.

Trong tình yêu - hôn nhân, phụ nữ có quyền đòi hỏi sự quan tâm, chia sẻ của đối phương và đó là mong muốn hoàn toàn chính đáng. Nhưng hãy hiểu rằng cuộc sống của những người trưởng thành không chỉ có tình yêu, càng không thể chỉ tồn tại duy nhất một mối quan tâm và một mối quan hệ là người yêu của mình vì ai cũng cần có bạn bè, cần thời gian để làm việc và thư giãn.

3. Đặt cả đời mình vào "tay" đối phương

Khi phụ nữ nói "Sau này, em trông chờ vào anh cả đấy", hầu như đàn ông sẽ cảm thấy rùng mình, còn lại có lẽ chỉ cần người yêu trong vai trò một cô búp bê. Kiểu phụ nữ này cho người đàn ông của họ một cảm giác rằng cuộc sống sau này của 2 người đều phụ thuộc vào một mình anh ấy.

Thời xưa, đàn ông luôn được giáo dục để trở thành trụ cột của gia đình về mặt kinh tế, còn phụ nữ thì chỉ cần nữ công gia chánh tốt là đủ. Nhưng thời nay đã khác thời xưa nhiều lắm rồi.

Công việc không còn quá ưu ái đàn ông, việc nhà không còn là việc của riêng phụ nữ. Vì thế, ngay cả khi một người đàn ông có thừa sức chăm lo cho bạn về mọi mặt trong cuộc sống, anh ấy vẫn sẽ muốn gắn bó với một người phụ nữ tự chủ hơn. Bởi vì sao ư? Vì công việc giúp phụ nữ mở mang đầu óc, duy trì các mối quan hệ xã hội, tạo được niềm vui riêng cho chính họ.

Chuyện một người rời khỏi cuộc sống của một người vốn là điều khó nói. Đôi khi, bạn sẽ là người rời đi trước. Đôi khi, bạn sẽ là người ở lại. Nhưng nếu bạn luôn luôn là người bị bỏ lại, hãy thử một lần đối diện với chính mình và xem xét lại những cuộc tình đã qua. Không phải để đau đớn hay dằn vặt, mà để trong những mối quan hệ sắp tới, bạn sẽ yêu đúng đắn và thả lỏng hơn với chính mình và cả người kia nữa.