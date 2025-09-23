3 loại thực phẩm này rất bổ phổi: Luân phiên nấu 3 món ăn để dưỡng phổi, làm dịu cổ họng, tránh ho mùa thu

Phổi là một cơ quan nội tạng quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Nó có chức năng chính là trao đổi khí, tức là lấy oxy từ không khí vào máu và thải khí carbon dioxide ra ngoài. Nuôi dưỡng phổi chính là nuôi dưỡng cuộc sống. Do đó chúng ta cần phải lưu tâm, chăm sóc cho lá phổi hàng ngày! Dân gian có câu nói rằng: "Ăn thực phẩm trắng vào mùa thu, bạn sẽ không lo bị bệnh". Trong Y học cổ truyền, thực phẩm màu trắng có tác dụng rất lớn trong việc nuôi dưỡng phổi. Mùa thu ứng với ngũ hành Kim và tạng Phế (phổi). Do đó ăn thực phẩm màu trắng vào thời điểm này rất có lợi cho việc nuôi dưỡng phổi. Hơn thế, vào mùa thu, thực phẩm màu trắng theo mùa như: củ cải, củ sen, khoai mài (củ mài)... cũng rất nhiều và chất lượng ngon nhất. Do đó bạn hãy tận dụng các nguyên liệu theo mùa này để nấu những món ăn ngon, chất lượng với mục đích chăm sóc cho sức khỏe lá phổi.

Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn cách ăn 3 loại thực phẩm màu trắng. Bạn có thể muốn ăn nhiều hơn vào mùa thu để phổi tràn đầy năng lượng, dịu cổ họng...

1. Củ mài - Củ mài xào thịt bò

Ăn củ mài vào mùa thu có những lợi ích và công dụng rất tốt cho sức khỏe. Cụ thể, theo Đông y, củ mài bổ tỳ vị, nhuận phế, giảm ho, bổ thận, bổ tinh, hạ đường huyết, tăng cường miễn dịch. Ngoài ra, củ mài còn có công dụng làm đẹp rất tốt. Ăn củ mài thường xuyên giúp làm đẹp da nhờ rất giàu hoạt chất allantoin, hỗ trợ phụ nữ trong các vấn đề mãn kinh, và có tác dụng chống oxy hóa. Ngoài việc dùng củ mài để nấu canh, bạn có thể thưởng thức hương vị giòn ngon khi xào cùng thịt bò.

Nguyên liệu làm món củ mài xào thịt bò

200g thịt thăn bò, 400g củ mài, 5 tép tỏi, gia vị, một chút rau mùi, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút bột tiêu, 1 thìa canh bột năng, 1-2 cây hành lá, 1 thìa canh rượu nấu ăn.

Cách làm món củ mài xào thịt bò

Bước 1: Rửa sạch thịt bò rồi dùng khăn bếp thấm kho nước. Sau đó, bạn thái thịt bò thành các lát mỏng rồi cho vào bát rồi thêm nước tương, dầu hào, bột năng, bột tiêu vào, trộn đều và ướp trong 10 phút. Củ mài bạn gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái thành các lát mỏng. Tiếp theo bạn đặt một nồi nước lên bếp, đun sôi. Sau đó cho củ mài thái lát vào chần qua rồi vớt ra, để ráo. Hành lá rửa sạch, cắt khúc.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng cùng chút dầu ăn rồi cho tỏi băm vào phi thơm. Tiếp theo bạn cho thịt bò đã ướp vào, xào cho đến khi chuyển màu. Sau đó bạn cho củ mài đã chần vào, thêm hành lá, một chút gia vị, nước tương, bột tiêu để nêm nếm. Tiếp tục xào cho đến khi củ mài và thịt bò thấm gia vị. Cuối cùng, bạn rưới một chút rượu nấu ăn vòng theo mép chảo để tăng hương vị. Trước khi lấy món ăn ra đĩa thì rắc rau mùi lên, xào đều.

2. Củ sen - Canh củ sen hầm sườn heo và ngô

Sen được mệnh danh là "báu vật trời ban", củ sen mùa thu là loại củ bổ dưỡng nhất. Bước vào mùa thu, nắng vàng ươm, tiết trời càng ngày càng khô hanh, khiến chúng ta cảm thấy da khô, khát nước, khô họng, táo bón nặng...

Theo Đông y, củ sen nấu chín có vị ngọt, tính ấm, có tác dụng bổ tỳ, bổ tâm, dưỡng huyết, dưỡng tâm. Do đó, củ sen có tác dụng bổ ngũ tạng, bổ bụng dưới, hỗ trợ tiêu hóa, cầm tiêu chảy, tăng cường cơ bắp, dùng lâu dài có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ, bình ổn tâm trạng. Theo y học hiện đại, củ sen chứa nhiều dưỡng chất như vitamin C và chất xơ, giúp tăng cường sức đề kháng, thanh lọc đường thở và hỗ trợ điều trị các bệnh hô hấp như hen suyễn, viêm phế quản... Vì vậy, những người tỳ vị hư, tâm tỳ hư, hoặc tỳ hư bị ứ trệ, có thể thường xuyên ăn củ sen nấu chín có tác dụng bổ tỳ, bổ huyết, dưỡng tâm, bổ phổi.

Nguyên liệu làm món canh củ sen hầm sườn heo và ngô

400g sườn heo (hoặc xương đuôi heo), 500g củ sen, 1 bắp ngô ngọt, 1 nhánh gừng thái thành các lát mỏng, hành lá, gia vị, tinh chất cốt gà.

Cách làm món canh củ sen hầm sườn heo và ngô

Bước 1: Sườn heo bạn chặt thành các miếng lớn, rửa sạch. Sau đó cho sườn heo vào nồi nước, thêm vài lát gừng cùng gốc hành lá rồi đun sôi. Chần sườn heo trong khoảng 3-4 phút rồi vớt ra, rửa sạch với nước ấm cho hết cặn bọt. Tiếp theo bạn rửa sạch ngô, cắt thành các khúc ngắn. Củ sen gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt miếng nhỏ.

Bước 2: Tiếp theo cho sườn heo đã chần, củ sen, ngô vào nồi áp suất điện. Sau đó thêm lượng nước vừa đủ cùng vài lát gừng vào, chọn chế độ nấu canh rồi ấn nút. Sau khi hết thời giạn, bạn chờ nồi áp suất xả van rồi mở nắp, thêm lượng gia vị vừa ăn, tinh chất cốt gà, khuấy đều. Sau đó bạn lấy canh ra tô, thêm chút hành lá lên trên là có thể thưởng thức.

3. Củ hoa huệ xào cần tây

Củ hoa huệ là loại thực phẩm giàu mucin, vitamin B và khoáng chất, rất lý tưởng để dùng vào tiết trời hanh khô của mùa thu. Thời tiết hanh khô có thể gây khô miệng và ho, vì vậy điều quan trọng là phải ăn những thực phẩm làm ẩm phổi và giảm ho, và củ hoa huệ là một lựa chọn hoàn hảo. Protein, axit amin và polysaccharides trong củ hoa huệ cũng có thể tăng cường khả năng miễn dịch.

Theo Đông y, củ hoa huệ có vị ngọt, có tác dụng làm ẩm phổi, giảm ho, thanh lọc tim và làm dịu thần kinh. Nó đặc biệt thích hợp để tiêu thụ trong thời tiết hanh khô của mùa thu và mùa đông.

Nguyên liệu làm món củ hoa huệ xào cần tây

1-2 nhánh cần tây Mỹ, 100g củ hoa huệ tươi, 3-5 tép tỏi băm, gia vị, tinh chất cốt gà.

Cách làm món củ hoa huệ xào cần tây

Bước 1: Bạn tách rời các bẹ củ hoa huệ sau đó rửa sạch, để ráo. Nếu dùng củ hoa huệ khô bạn cần ngâm cho nở mềm trước. Rau cần tây đem rửa sạch rồi cắt thành các miếng nhỏ hình thoi. Sau đó đun sôi một nồi nước, lần lượt cho cần tây và củ hoa huệ vào chần trong khoảng 2 phút rồi vớt ra, để riêng.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng cùng chút dầu ăn. Sau đó bạn thêm tỏi băm vào, phi thơm. Kế đó, cho mộc nhĩ đã chần vào xào một lúc, nêm gia vị vừa ăn, đảo đều. Sau đó cho củ hoa huệ và cần tây vào xào đều trên lửa lớn. Nêm chút tinh chất cốt gà để tăng vị đậm đà, xào đều rồi lấy ra đĩa.

Các món ăn từ củ mài, củ sen và củ hoa huệ không chỉ thơm ngon mà còn giàu dinh dưỡng, hỗ trợ chức năng hô hấp và tăng cường miễn dịch. Hãy tận dụng những nguyên liệu tươi ngon theo mùa để chăm sóc sức khỏe lá phổi của bạn. Đừng bỏ lỡ cơ hội cải thiện sức khỏe trong mùa thu này!