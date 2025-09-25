3 loại rau mùa thu được gọi là 'vua canxi', ai cũng nên ăn thường xuyên

Thời tiết mùa thu khiến nhiều người gặp các vấn đề xương khớp, đặc biệt là người cao tuổi. Các triệu chứng khó chịu ở khớp trở nên rõ rệt do thời tiết hanh khô và sự thay đổi nhiệt độ lớn của mùa thu, nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là tình trạng thiếu hụt canxi.

Mùa thu là mùa của rất nhiều loại rau ngon, bổ dưỡng. (Ảnh: Sohu)

Top 3 loại rau là nguồn cung cấp canxi tự nhiên

Mùa thu là thời điểm hoàn hảo để bổ sung canxi. Để có canxi tự nhiên, bạn nên lựa chọn c ác loại rau mùa thu với giá thành rẻ, cách chế biến đơn giản, ngon miệng, thích hợp cho các bữa ăn gia đình.

Cải chíp

Cải chíp có thể coi là loại rau đứng đầu về canxi trong số các loại rau lá xanh, với hơn 100 mg canxi trên 100 gram - nhiều hơn cả sữa! Đây là loại rau giàu vitamin K, giúp hấp thụ canxi và đặc biệt có lợi cho sức khỏe xương. Ăn cải chíp vào mùa thu cũng có thể thanh nhiệt, làm ẩm, giảm khô, và giảm ho và đờm.

Cải chíp xào nấm thịt rất hấp dẫn với hương vị thơm ngon. (Ảnh: Sohu)

Công thức gợi ý - cải chíp xào nấm thịt : Món ăn này vừa đơn giản vừa ngon. Hương thơm tươi mát của nấm và mỡ thịt ba chỉ thấm đẫm vào cải, giúp món ăn trở nên đậm vị, hấp dẫn.

Trước tiên, bạn rửa sạch cải chíp, để ráo nước và thái khúc. Thái nhỏ nấm và thịt ba chỉ. Băm nhỏ tỏi và để riêng. Đun sôi nước trong nồi, thêm chút muối và dầu, cho cải vào chần trong 10 giây, sau đó vớt ra để giữ màu xanh.

Để chế biến món ăn, cần làm nóng chảo, cho thịt ba chỉ thái miếng vào xào trực tiếp, không cần thêm dầu. Khi thịt ba chỉ hơi vàng thì cho tỏi băm và nấm vào xào thơm. Cho cải đã chần vào, thêm một thìa nước tương nhạt, một ít muối và đường để nêm nếm, đảo đều và cho ra đĩa để dùng.

Rau chân vịt

Rau chân vịt được ví như là một kho tàng dinh dưỡng, giàu canxi, sắt, vitamin C và carotene. Canxi trong rau chân vịt giúp xương chắc khỏe, chất xơ dồi dào giúp làm ẩm ruột và thúc đẩy nhu động ruột. Ăn rau chân vịt vào mùa thu cũng có thể nuôi dưỡng âm và làm dịu gan, đặc biệt hiệu quả trong việc điều trị khô miệng và lưỡi do thời tiết hanh khô mùa thu.

Trong những ngày nóng trời, có thể chọn món trộn với rau chân vịt thơm ngon. (Ảnh: Sohu)

Công thức gợi ý - rau chân vịt trộn : Món ăn lạnh này rất thanh mát và dễ chế biến. Màu xanh của rau kết hợp với rau củ màu sắc đẹp mắt, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy hấp dẫn.

Trước tiên, bạn rửa sạch và cắt rau chân vịt thành từng khúc. Ngâm miến trong nước ấm cho đến khi mềm. Thái mỏng cà rốt. Trứng đánh tan và cho vào chảo rán mỏng. Sau khi trứng rán xong, dùng dao cắt thành sợi.

Đun sôi một nồi nước để chần rau bina, cà rốt thái sợi và bún cho mềm; sau đó vớt ra, rửa sạch với nước lạnh, vắt bớt nước và cho vào một bát lớn.

Lúc này, bạn thêm vào bát trứng cắt sợi và một ít tỏi băm. Chuẩn bị sẵn một bát nước sốt với nước tương nhạt, giấm, dầu hào, một ít đường và dầu mè, khuấy đều và rưới lên bát. Món sẽ ngon hơn nếu để lạnh.

Cải ngồng

Cải ngồng đặc biệt ngọt và mềm khi vào mùa thu. Đây là loại rau giàu canxi và vitamin, súp lơ giúp tăng cường hệ miễn dịch. Ăn cải ngồng vào mùa thu có thể thanh nhiệt, giải độc, làm ẩm phổi và giảm đờm, rất tốt cho việc phòng ngừa cảm lạnh và ho mùa thu.

Cách chần rau cải ngồng giúp giữ được hương vị thơm ngon của rau. (Ảnh: Sohu)

Công thức gợi ý - cải ngồng chần tương : Đây là cách chế biến cải ngồng đơn giản nhất, giữ nguyên hương vị ban đầu của cải. Cải ngồng vừa ngọt, vừa giòn, vừa mềm, ai ăn cũng thích.

Trước tiên, bạn mua cải về, bỏ lá già và rễ, rửa sạch, cắt khúc. Chuẩn bị một ít hành lá thái nhỏ hoặc thái lát. Đun sôi nước trong nồi, cho một ít muối và dầu ăn vào, cho cải vào chần khoảng một phút. Vớt cải ra ngay khi mềm, để ráo nước và bày ra đĩa.

Chuẩn bị một chảo nhỏ, đun nóng một ít dầu ăn và phi thơm hành lá thái nhỏ. Đổ dầu và hành lá lên cải. Cho thêm một chút tương để tăng vị đậm đà, trộn đều và thưởng thức.

Để có sức khỏe tốt, tránh các bệnh giao mùa khi sang thu, bổ sưng thực phẩm là chìa khóa. Cải chíp, cải ngồng, rau chân vịt đều là loại thực phẩm giàu canxi tự nhiên, bổ dưỡng lại dễ chế biến. Đối với những gia đình có người lớn tuổi và trẻ nhỏ, nên ăn các loại rau mùa thu này ba lần một tuần để dễ dàng tăng cường lượng canxi và giữ gìn sức khỏe.