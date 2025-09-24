"Hấp cua mất bao lâu?": Hãy nhớ 3 thời điểm này để giữ cua mềm và tươi mà không bị mất chân hay vàng úa

Có nhiều người rất thích ăn cua. Tuy nhiên nhiều khi mua cua về, tự hấp thì thịt cua lúc thì bị quá chín, quá xơ xác hoặc chưa chín kỹ đến mức ăn không dám ăn. Thực ra, hấp cua không khó. Điều quan trọng là phải nhớ 3 thời điểm. Dù là cua to hay cua nhỏ, chỉ cần làm theo hướng dẫn là bạn sẽ chắc chắn rằng càng cua không bị rụng, màu vàng không bị chảy ra, và thịt cua sẽ mềm mướt tưởng như có thể vắt lấy nước.

Thời điểm đầu tiên, thêm nước lạnh vào nồi và hấp trên lửa lớn trong 5 phút

Nhiều người thường có thói quen đun nước sôi rồi với cho cua vào hấp vì nghĩ rằng cua tiếp xúc với nhiệt độ cao đột ngột sẽ không bị rụng chân, thịt ngon. Tuy nhiên đó là quan niệm hoàn toàn sai lần. Việc từ từ làm nóng cua bằng hơi nước (từ lạnh đến nóng) bốc lên sẽ giúp càng và vỏ cua dần thích nghi với nhiệt độ, tránh bị "giật mình và giãy giụa vì nhiệt độ cao đột ngột, khiến càng và chân bị rụng.

Khi hấp cua, bạn cũng nên lật ngược con cua lên (mặt bụng hướng lên trên) để tránh trứng và gạch cua chảy ra ngoài do trọng lực. Cho hai lát gừng và 1 thìa canh rượu nấu ăn vào nước để khử mùi tanh. Đậy nắp nồi và đun trên lửa lớn trong 5 phút. Lúc này, hơi nước sẽ bắt đầu bốc lên từ mép nồi và cua sẽ gần như nằm im, tạo điều kiện cho giai đoạn hấp tiếp theo.

Thời điểm thứ hai, chuyển sang lửa vừa và hấp trong 8 phút

Sau khi hấp trên lửa lớn trong 5 phút, nước đã sôi, hơi nước đã bốc lên đều và cua đã chín một nửa. Lúc này, bạn nên giảm lửa xuống mức trung bình. Nếu không, lửa sẽ quá lớn, vỏ cua dễ bị nứt, gạch cua sẽ chảy ra ngoài qua các khe hở.

Hấp ở lửa vừa trong 8 phút, giúp hơi nóng từ từ thấm vào thịt cua mà không làm thịt cua bị cứng và dai do nhiệt độ cao. Lúc này, bạn có thể mở nắp và quan sát. Vỏ cua đã chuyển sang màu đỏ, nhưng càng cua vẫn chưa chuyển hoàn toàn sang màu đỏ. Đừng lo, bạn vẫn cần đun thêm một lúc nữa.

Thời điểm thứ ba, tắt bếp và để im trong nồi khoảng 3 phút

Đây là bước dễ bị bỏ qua nhất. Nhiều người thường mở nắp và lấy cua ra ngay sau khi hấp đủ thời gian. Thực tế, sau khi tắt bếp, trong nồi vẫn còn hơi nóng. Do đó bạn đừng vội lấy cua ra ngay, hãy để im trong nồi khoảng 3 phút có thể làm chín chân cua, càng cua và các phần còn sót lại khác, giúp thịt cua đậm đà hơn.

Nếu lấy ra ngay sau khi bạn tắt bếp với khoảng thời gian ở 2 thời điểm trên, thịt bên trong càng cua có thể vẫn còn chưa chín, không an toàn để ăn. Khi "om" trong nồi, không mở nắp, để nhiệt dư "nuôi dưỡng" cua một lúc, sau đó mới mở nắp. Lúc này bạn sẽ thấy cua, vỏ cua đỏ tươi, tất cả các chân đều còn nguyên vẹn. Nhấc cua lên và lắc đều, bạn sẽ thấy phần thịt bên trong bụng cua săn chắc.

Mách bạn thêm một mẹo nhỏ. Trước khi hấp, hãy phủ một lát gừng lên bụng cua. Cách này không chỉ khử mùi tanh mà còn ngăn ngừa gạch cua chảy ra trong quá trình hấp.

Khi ăn, chấm với nước sốt giấm gừng để giải cảm và tăng thêm hương vị. Đây là toàn bộ 3 thời điểm bạn cần nhớ khi hấp cua, lần sau bạn thực hiện chắc chắn sẽ ngon hơn cả nhà hàng.