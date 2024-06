Có lẽ ai cũng biết rằng, ở lâu ngoài ánh nắng mặt trời có thể gây hại cho sức khỏe con người, đặc biệt là trong tiết trời nắng gắt ngày hè. Tia UV trong ánh nắng mặt trời là nguyên nhân chính gây ra tổn thương da. Nó có thể xâm nhập sâu vào da, gây lão hóa sớm, nếp nhăn và giảm độ đàn hồi của da.

Bên cạnh đó, nhiệt độ cao trong mùa hè cũng có thể gây hại cho sức khỏe tổng thể. Nắng nóng làm tăng nguy cơ mất nước và sốc nhiệt, có thể dẫn đến các vấn đề như kiệt sức do nhiệt, say nắng… Thậm chí còn gây tử vong và một số loại ung thư nếu như không can thiệp kịp thời.

Hãy bảo vệ da trước tác động của ánh nắng mặt trời kẻo lão hóa sớm.

Chính vì vậy, bảo vệ sức khỏe trong những ngày hè là việc cần đặt lên hàng đầu. Ngoài che chắn cẩn thận khi đi ra đường, chúng ta phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể, vừa để cung cấp điện giải và tăng cường những khoáng chất cần thiết cho việc nuôi dưỡng, tái tạo tế bào da.

Theo Adam Meyer – chuyên gia dinh dưỡng và thể hình tại Canada có nhiều bài báo nổi tiếng, vào mùa hè mọi người nên tăng cường ăn trái cây, bởi chúng không chỉ giàu nước mà còn cung cấp nhiều collagen cần thiết cho da. Sau đây là 3 loại trái cây giàu collagen và ngon ngọt trong mùa hè, đáp ứng đủ tiêu chí giúp trẻ khỏe cho chị em:

- Quả dứa

Không chỉ ngon miệng với hương vị chua ngọt đặc trưng, quả dứa (tên gọi khác là khóm, thơm) còn mang lại nhiều lợi ích với sức khỏe và ngoại hình. Theo đó, dứa có một loại enzyme là bromelain, có khả năng giúp tiêu hóa protein tốt hơn. Bromelain không chỉ hỗ trợ quá trình tiêu hóa mà còn kháng viêm, giúp giảm sưng và đau, rất hữu ích cho những người bị viêm khớp hoặc điều trị các bệnh viêm nhiễm.

Bên cạnh đó, dứa là một nguồn giàu vitamin C - một chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng. Vitamin C còn góp phần sản sinh collagen, giúp duy trì làn da khỏe mạnh và ngăn ngừa lão hóa sớm do tác động từ ánh nắng mặt trời, nhất là phòng ngừa ung thư.

Quả dứa rất giàu vitamin C kích thích cơ thể tăng sinh collagen giúp đẹp da hiệu quả.

Dứa cũng chứa nhiều chất xơ, giúp cải thiện chức năng ruột và ngăn ngừa táo bón. Chất xơ không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru mà còn tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát cân nặng.

- Đu đủ

Ít ai biết rằng, loại quả rẻ bèo và dân dã này của Việt Nam lại có mặt trong danh sách "bạn thân" của làn da. Cũng hệt như dứa, đu đủ sở hữu một enzyme đặc trưng là papain giúp làm dịu dạ dày, giảm tình trạng khó tiêu và đầy hơi, giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn trong thời tiết nắng nóng.

Chưa hết, papain có khả năng tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, giúp da trở nên sáng mịn và bớt mụn thấy rõ. Beta-carotene và các carotenoid khác có trong đu đủ hoạt động như chất chống oxy hóa. Nhờ đó giúp trung hòa các gốc tự do, ngăn chặn quá trình oxy hóa tế bào da, giảm nguy cơ hình thành nếp nhăn cùng các đốm sắc tố.

Đu đủ rất dễ tìm ở các chợ Việt, lại còn thơm ngon và có mùi vị đặc trưng.

Thêm vào đó, đu đủ chứa nhiều chất chống oxy hóa như carotenoid, giúp bảo vệ các tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim.

- Quả nho

Tuy nhỏ nhắn nhưng quả nho lại sở hữu nhiều tác dụng đáng kinh ngạc. Đầu tiên, nho là nguồn cung cấp các chất chống oxy hóa như resveratrol, quercetin và catechin. Chúng có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như ung thư, bệnh tim mạch…

Nho còn là khá giàu nước, chứa đến 80% nước, giúp cung cấp nước và điện giải cho cơ thể. Từ đó giữ cho cơ thể luôn đủ nước và ngăn ngừa tình trạng mất nước trong những ngày hè nóng bức.

Ăn nho giúp cho làn da đẹp và sáng khỏe hơn, chị em nên tận dụng.

Hơn nữa, nho còn có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp loại bỏ độc tố và chất thải ra khỏi cơ thể qua đường tiểu, từ đó làm giảm gánh nặng cho gan, thận. Cũng nhờ lợi ích này mà làn da cũng sáng mịn hơn, ít mụn sưng viêm do cơ thể ít phải chịu tác hại từ độc tố.

Những biện pháp bảo vệ da vào ngày hè

- Sử dụng kem chống nắng: Hãy dùng kem chống nắng với chỉ số SPF từ 30 trở lên để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Cần thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ, hoặc sau khi bơi, đổ mồ hôi… để đảm bảo da được bảo vệ liên tục.

- Duy trì độ ẩm cho da: Sử dụng kem dưỡng ẩm, uống đủ nước hàng ngày, ít nhất 2-3 lít, giúp cung cấp độ ẩm từ bên trong, duy trì sự tươi trẻ và sức khỏe cho làn da trong suốt mùa hè.

- Có lối sống khoa học và lành mạnh: Cần có chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa… để cải thiện sức khỏe tổng thể và làn da từ bên trong.

Theo Healthline, Eatthis